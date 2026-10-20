Обзор игры Valheim. Релизная версия приключения в жанре выживания

В начале сентября прошел полноценный старт Valheim на ПК и консолях. Долгое время проект был в стадии теста и с релизом помимо расширения поддерживаемых платформ, добавили новый биом с айсбергами, снежными просторами. На текущий момент основная сюжетная кампания доведена до финальной точки и в основе теперь используется обновленная версия игрового движка. Общий подход не изменился, развитие базы, сбор ресурсов, изучение мира и открытие опасных регионов.

Под свое управление берем павшего викинга, который вместо попадания в чертоги попадает в открытый и враждебный мир, получив задачу от богов – навести порядок. Центральная точка появления с камнями на которые необходимо будет разместить трофеи, получаемые со списка легендарных монстров. В основе сюжета и оформления мира скандинавская мифология.

Начинаем с нулевыми навыками и без ресурсов, требуется собирать ресурсы и постепенно масштабировать. По началу предлагаемое древо навыков, набор рецептов для крафта запутывает. Пробуем слепым методом, в некоторых ситуациях сталкиваемся с ошибками и получая опыт расширяем возможности. Игра достаточно дружелюбная среди проектов этого жанра, получив ресурс или попав в новую зону получаем подсказки, а добыча ресурса сразу отображает рецепты в котором он задействован.

Много завязано на создание своего безопасного места, в котором можно будет набраться сил и сохранить ценные ресурсы. База требует много внимания, но и вознаграждает соответствующе. Есть система питания с задействованием большого количества ингредиентов, некоторые блюда повышают максимальный уровень здоровья, а часть повышает выносливость и другие параметры. Пройти игру и сражаться без должного внимания к еде не получиться. Поздние локации будут требовать еще больший уровень подготовки.

Боевая система в Valheim не перегружена. Используется привычный подход, но с вниманием к оценке опасности противников, а также необходимости поддержания уровня инвентаря. Целевые боссы в меру сложные, многие из них давались не с первого раза, но свой подход найти все же можно будет. При неудачах откидывает в начальную точку или точку сохранения, после этого можно добежать и вернуть снаряжение. Возможно, выглядит это душно и утомительно, но подобный геймплей для такого жанра привлекает много поклонников. К слову, сетевой режим с возможностью поиграть с друзьями тут тоже присутствует.

В релизной версии доступно восемь биомов, которые отличаются по визуальному исполнению и предлагают свою атмосферу, набор противников и погодные условия. Север стал новой локацией и в ней много секретов и опасностей. Общая эстетика игры мне понравилась. Разнообразить геймплей также призваны подземелья. В них больше противников, свой уникальный лут. Есть осады крепостей.

Итоги по Valheim

Контента для изучения очень много. За несколько недель игры оставались места, снаряжение и рецепты, которые не были изучены ранее. Увлекательно реализована система строительства, позволяющая проявить творчество в вопросе создания своей личной базы.Valheim предлагает свою интересную стилистику с закосом на ретро, но при этом с хорошим набором эффектом, выверенной атмосферой и детализацией самого мира. У игры есть свой уникальный стиль и характер, вариативная сложность, сражения с опасными противниками, элементы строительства и творчества, а таже необходимость изучения как базовых, так и постгейм механик. Она явно не один вечер и если зацепить даст возможность погрузиться на длительное время.