Обзор 7th Sector. Солидный киберпанк

Атмосфера

Сегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая разработана всего одним человеком и при этом легко уделывает проекты, которые создаются целыми студиями. Здесь и красивая графика, и достаточно привлекательные уровни, и интересные задания, и отличная атмосфера. Что еще нужно геймеру, чтобы сесть и получить удовольствие от происходящего на экране?

Геймплей

Тематика ближайшего будущего, где люди достигли невероятного развития в технологиях, при этом практически полностью исчерпав ресурсы планеты, очень нравится писателям, геймерам и режиссерам кино. Ведь в этом сеттинге можно придумать что-угодно и это что-угодно будет смотреться уместно, лаконично. Так же и с игрой 7th Sector — разработчик, а эту игру создавал всего один человек, мог придумать любые вещи, технологии, элементы быта и все это будет смотреться уместно в этом виртуальном мире. Он, собственно, так и сделал — игра предоставляет нам весьма интересный виртуальный мир, на который хочется смотреть и не отрывать глаза. Это действительно круто и приятно, когда игра от небольшой студии настолько детализированная и привлекательная в графическом плане. Обычно мы наблюдаем гораздо более низкий уровень графики, тогда как здесь разработчик нас очень порадовал.

Разнообразие

Игровой процесс в 7th Sector можно условно разделить на головоломки и экшн. Собственно, головоломки здесь занимают центральную позицию и решать различные квесты вы будете практически все время. К счастью, лишь некоторые из них действительно вынуждают ломать голову, тогда как в остальных вы практически сразу будете понимать, что нужно делать для достижения успеха. Такой подход нам понравился — игроку не нужно часами сидеть перед монитором в ожидании того, что ему в голову прийдет правильное решение от очередного квеста. Слишком сложные головоломки отпугивают игроков, которые пришли расслабиться и насладиться процессом, а не бегать по интернету в поисках гайдов или подсказок. Хотя, повторюсь, некоторые задания и правда довольно сложные — вам нужно будет приложить усилия, дабы их пройти. А про экшн-сцены стоит поговорить отдельно, там тоже есть сюрпризы.

Итог

Очень порадовал тот факт, что автор 7th Sector не стал клонировать одну идею или механику на все игровые локации. Здесь действительно есть разнообразие, которое приносит удовольствие в процессе прохождения. Во-первых, вы будете управлять поочередно несколькими персонажами, которые в целом друг на друга похожи, но выделяются уникальными механиками и умениями. Кроме того, уровни и геймплей чередуются — вы то решаете сложную головоломку, соединяя кабели, то участвуете в особенно насыщенной сцене, где можно от одной нелепой ошибки умереть и начать заново. Эта комбинация не дает игроку скучать, он постоянно прикован к дисплею и пытается что-то увидеть интересное, разглядеть решение головоломки. Добавляем сюда несколько вариантов концовок, которые зависят от принятых вами действий, и получаем действительно классный проект.

Разработчик удивил действительно качественной игрой — мы понимали, что проект будет интересным, но не думали, что у него будет столько преимуществ и положительных моментов. Очень интересно сделаны квесты и головоломки, но от них не устаешь из-за периодических сцен экшена, в которых нужно очень активно двигаться и не умирать. При этом в игре есть просто шикарная атмосфера киберпанка со светящимися вывесками, технологиями будущего и прочими атрибутами данного сеттинга. Советуем всем попробовать, не пожалеете.