Обзор игры Killing Floor 3. Скорее многообещающий старт, чем безоговорочный хит

В конце июля состоялся релиз Killing Floor 3, продолжившая известную серию экшен-хоррора. В кооперативном шутере от первого лица игрок примерит роль специалиста отряда «Сумрак», сражающихся с ордами мутантов, улучшающих снаряжение и получающие опыт для разблокировки умений. До шести игроков в одной сессии, а также возможность сыграть в одиночку, мутанты, инструменты для выживания, система MEAT с реалистичными и зрелищными сражениями.

Геймплейная основа осталась верна серии, но ее заметно подогнали под современные сервисные стандарты. Сражения стали динамичнее, специалисты проворнее. Можно делать рывки, взбираться на объекты, разрушать окружение и переходить из спринта в подкаты. Основной каркас сохранен – требуется отбивать волну за волной, получая тугрики (деньги), между волнами закупать оружие инструменты и расходники.

Доступен единственный режим – "Выживание". Задача – пережить пять волн и одолеть босса. В зависимости от количества участников в сессии меняется количество мутантов и уровень здоровья боссов. Для хардкорщиков есть высокие уровни сложности и еженедельные испытания.

Восемь карт уникальны, некоторые из них выделяется атмосферой, но в основном это просто арены. Поэтому уже спустя короткое время начинают приедаться. Особенно с учетом того что только три босса. Не зацикливаться на этом могут помочь враги, вызывающие восторг. 13 типов монстров выглядят реалистично и эффектно умирают. Физика и расчленение на высоте. Враги гибнут быстро, но давят числом. По мере новых волн "тяжеловесы" появляются чаще.

Звук и музыка в Killing Floor 3 на высоте. Звуки оружия мощные и реалистичные, а музыкальное сопровождение создает атмосферу напряженности и безысходности. Композиции динамично меняются в зависимости от происходящего на экране, добавляя адреналина в перестрелки. Фирменное замедление времени Zed-Time.

Шесть классов ощущаются по-разному. У каждого свои способности, гранаты и система перков. Прокачка упрощена, максимальный уровень 30. С уровнями открывается выбор перков, каждый прокачивается отдельно. Каждый из классов нужно прокачивать в отдельности, это может накладывать ограничения на эксперименты.

Разнообразие в происходящее в Killing Floor 3 вносит огромный арсенал оружия с кастомизацией. Прокачка модулей будет влиять как на характеристики, так и открывать дополнительную бонусную особенность. Нужно учитывать что как прибавляют, так и оказывают точечное негативное влияние, требуя соблюдать баланс. Также каждый модуль увеличивает стоимость. Начинаем со стартовым оружием, далее между волнами можно купить собственную сборку или оружия других классов. Здесь медик может использовать гранотомет или огнемет других классов.

В игре нет явной сюжетной кампании. Вместо нее предлагается на заданных картах выполнить базовые действия, чаще всего с поиском предметов, а также прослушать сообщения диктора. Какого-либо понимание в происходящее это не добавляет, да и не особо нужно с учетом сессионных забегов.

После завершения сессии идет возврат в хаб. В нем проводится прокачка навыков и улучшение оружия. Система щадящая, при прокачке одного из классов до 30 уровня (максимального), получилось прокачать три разных оружия и прокачать все навыки. Есть магазин с микротранзакциями с боевым пропуском. На старте система не навязчивая, на скорость прокачки не влияет и дополнительного оружия с лучшими характеристиками не дает.

Оптимизация тоже оставляет желать лучшего. Даже на мощных системах встречаются просадки FPS, особенно в моменты наибольшего экшена. Игра выглядит неплохо, но не настолько, чтобы оправдывать такие требования к железу. Возможно, это проблема ранней версии, и патчи исправят ситуацию. Сталкивались с проблемами сетевого кода с вылетами из сессий и отсутствия возможности вернуться в нее.

Итоги Killing Floor 3

Несмотря на недостатки, Killing Floor 3 может доставить удовольствие фанатам серии и любителям кооперативных шутеров. Отстрел орд мутантов с друзьями – это всегда весело, особенно когда в вашем распоряжении огромный арсенал оружия и разнообразные классы персонажей. Игра неплохо справляется с основной задачей – дать игрокам возможность почувствовать себя крутым истребителем зомби. В конечном счете это игра с большим потенциалом, который пока не реализован в полной мере. Это скорее многообещающий старт, чем безоговорочный хит.