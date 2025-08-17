Обзор игры Killing Floor 3. Скорее многообещающий старт, чем безоговорочный хит

В конце июля состоялся релиз Killing Floor 3, продолжившая известную серию экшен-хоррора. В кооперативном шутере от первого лица игрок примерит роль специалиста отряда «Сумрак», сражающихся с ордами мутантов, улучшающих снаряжение и получающие опыт для разблокировки умений. До шести игроков в одной сессии, а также возможность сыграть в одиночку, мутанты, инструменты для выживания, система MEAT с реалистичными и зрелищными сражениями.

Обзор игры Killing Floor 3

Геймплейная основа осталась верна серии, но ее заметно подогнали под современные сервисные стандарты. Сражения стали динамичнее, специалисты проворнее. Можно делать рывки, взбираться на объекты, разрушать окружение и переходить из спринта в подкаты. Основной каркас сохранен – требуется отбивать волну за волной, получая тугрики (деньги), между волнами закупать оружие инструменты и расходники.

Обзор игры Killing Floor 3

Доступен единственный режим – "Выживание". Задача – пережить пять волн и одолеть босса. В зависимости от количества участников в сессии меняется количество мутантов и уровень здоровья боссов. Для хардкорщиков есть высокие уровни сложности и еженедельные испытания.

Обзор игры Killing Floor 3

Восемь карт уникальны, некоторые из них выделяется атмосферой, но в основном это просто арены. Поэтому уже спустя короткое время начинают приедаться. Особенно с учетом того что только три босса. Не зацикливаться на этом могут помочь враги, вызывающие восторг. 13 типов монстров выглядят реалистично и эффектно умирают. Физика и расчленение на высоте. Враги гибнут быстро, но давят числом. По мере новых волн "тяжеловесы" появляются чаще.

Обзор игры Killing Floor 3

Звук и музыка в Killing Floor 3 на высоте. Звуки оружия мощные и реалистичные, а музыкальное сопровождение создает атмосферу напряженности и безысходности. Композиции динамично меняются в зависимости от происходящего на экране, добавляя адреналина в перестрелки. Фирменное замедление времени Zed-Time.

Обзор игры Killing Floor 3

Шесть классов ощущаются по-разному. У каждого свои способности, гранаты и система перков. Прокачка упрощена, максимальный уровень 30. С уровнями открывается выбор перков, каждый прокачивается отдельно. Каждый из классов нужно прокачивать в отдельности, это может накладывать ограничения на эксперименты.

Обзор игры Killing Floor 3

Разнообразие в происходящее в Killing Floor 3 вносит огромный арсенал оружия с кастомизацией. Прокачка модулей будет влиять как на характеристики, так и открывать дополнительную бонусную особенность. Нужно учитывать что как прибавляют, так и оказывают точечное негативное влияние, требуя соблюдать баланс. Также каждый модуль увеличивает стоимость. Начинаем со стартовым оружием, далее между волнами можно купить собственную сборку или оружия других классов. Здесь медик может использовать гранотомет или огнемет других классов.

Обзор игры Killing Floor 3

В игре нет явной сюжетной кампании. Вместо нее предлагается на заданных картах выполнить базовые действия, чаще всего с поиском предметов, а также прослушать сообщения диктора. Какого-либо понимание в происходящее это не добавляет, да и не особо нужно с учетом сессионных забегов.

Обзор игры Killing Floor 3

После завершения сессии идет возврат в хаб. В нем проводится прокачка навыков и улучшение оружия. Система щадящая, при прокачке одного из классов до 30 уровня (максимального), получилось прокачать три разных оружия и прокачать все навыки. Есть магазин с микротранзакциями с боевым пропуском. На старте система не навязчивая, на скорость прокачки не влияет и дополнительного оружия с лучшими характеристиками не дает.

Обзор игры Killing Floor 3

Оптимизация тоже оставляет желать лучшего. Даже на мощных системах встречаются просадки FPS, особенно в моменты наибольшего экшена. Игра выглядит неплохо, но не настолько, чтобы оправдывать такие требования к железу. Возможно, это проблема ранней версии, и патчи исправят ситуацию. Сталкивались с проблемами сетевого кода с вылетами из сессий и отсутствия возможности вернуться в нее.

Обзор игры Killing Floor 3

Итоги Killing Floor 3

Несмотря на недостатки, Killing Floor 3 может доставить удовольствие фанатам серии и любителям кооперативных шутеров. Отстрел орд мутантов с друзьями – это всегда весело, особенно когда в вашем распоряжении огромный арсенал оружия и разнообразные классы персонажей. Игра неплохо справляется с основной задачей – дать игрокам возможность почувствовать себя крутым истребителем зомби. В конечном счете это игра с большим потенциалом, который пока не реализован в полной мере. Это скорее многообещающий старт, чем безоговорочный хит.
Масштабная песочница с заявкой на реализм. Обзор игры RoadCr…
Прошло более 10 лет с момента выхода Spintires, предложившего на тот момент уникальный геймплей, в которо…
Обзор игры Dustwind: Resistance. Тактическая соло игра…
Dustwind: Resistance – это тактическая игра для одного игрока, разворачивающаяся в опустошенном постапока…
Обзор Money Laundering Simulator. Симулятор прачечной наличн…
После симулятора дорожного кафе Road Cafe Simulator и мага…
Обзор игры Eriksholm: The Stolen Dream. Изометрический стелс…
В середине июня разработчик River End Group и издатель Nordcurrent Group выпустили стелс-игру Eriksholm: …
Обзор игры Retro Geek Shop Simulator. Управляем магазином ре…
Не так давно рассматривали игру Road Cafe Simulator от Nos…
Обзор игры Rally Arcade Classics. Классические гонки в духе …
В центре внимания инди игра от издателя Netk2games - Rally Arcade Classics, возвращающая нас во времена P…
Обзор Road Cafe Simulator. Симулятор дорожного кафе с двумя …
С играми от NOSTRA.GAMES мы знакомились на примере нескольких проектов, представляющих собой симулятор уп…
Масштабный открытый мир и элементы Souls-Like. Обзор игры Sp…
Игра Spirit of the North 2 стала запланированным продолжением приятного приключения лисы в мире духов. Пе…
Фэнтезийный приключенческий боевик. Обзор игры Eternal StrandФэнтезийный приключенческий боевик. Обзор игры Eternal Strand
Квест со взломом хранилищ на PlayStation. Обзор Access Denied: EscapeКвест со взломом хранилищ на PlayStation. Обзор Access Denied: Escape
Визуальная новелла с легкой платиной. Обзор игры The Mermaid of ZennorВизуальная новелла с легкой платиной. Обзор игры The Mermaid of Zennor
Карточная игра с русской рулеткой. Обзор игры Fools PubКарточная игра с русской рулеткой. Обзор игры Fools Pub
Зрелищное приключение с паркуром и стелсом. Обзор игры Steel SeedЗрелищное приключение с паркуром и стелсом. Обзор игры Steel Seed
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor