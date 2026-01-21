Обзор игры Ghostly Whiskers. Кошачий детектив с локальным кооперативом

Сегодня у нас игра от издателя Nostra Games, но в этот раз это не симулятор с элементами экономического планирования, а детектив с возможностью локального кооператива. При этом в Ghostly Whiskers сохранено то за что любят игры этого разработчика с возможностью завершить полностью прогресс за несколько часов и перенести прогресс между двумя поколениями консолей, получив на выходе два платиновых трофея в свой профиль.

Игрок или два игрока на разделенном экране будут управлять котом или парой кошек, которые оказались в особняки одни. Им нужно найти своего любимого хозяина, а вокруг пространство окутано тайнами, секретами и потусторонними силами. Оживающие комнаты, предметы, отсылки и секреты прошлого. Сама же игра не ограничивается только одним домом будет возможность выйти и за его пределы.

При путешествии коты используют фонарик для поиска приведений и других секретных объектов, воспоминаний. В особняке сочетаются зоны со свободным изучением локации, зоны со стелсом, зоны которые потребуют, ускорится. При этом независимо от текущей ситуации излишнего давления на игроке нет, это вариант для неспешного прохождения вечером.

Доступны элементы кастомизации. На старте можно выбрать цвет шерсти и изменить внешний вид своего героя. Также предметы украшения можно собирать во время изучения локаций. Шляпки, костюмы и другие элементы. Само прохождение будет сопровождать тематическая музыка.

Помимо основной истории, есть дополнительные активности, которые могут оценить любители кошек. Разобраться с прохождением несложно, заняло немногим больше часа. После прохождения есть возможность продолжить свободное изучение дома или взаимодействие с предметами при помощи кота. При этом одним из элементов геймплея идет выполнение головоломок, большинство из них основываются на одной механике – перетаскивание ящика. Детектив на минималках.

В целом неспешное прохождение Ghostly Whiskers и возможность поиграть двоем на разделенном экране выделяет ее на фоне игр, ориентированных на получение платиновых трофеев. Головоломки, свободное изучение локаций, разный подход по задачам, общая атмосфера и конечно же милота в виде котиков.