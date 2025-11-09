Обзор игры Syberia – Remastered. Переиздание лампового квеста спустя 20 лет

С момента выхода оригинального квеста Syberia прошло уже более 20 лет, игре в которой Кейт Уокер и ее помощник автоматон Оскар находятся в поиске единственного наследника умирающей фабрики автоматонов Форальберга. Во время распространения ремейков и ремастеров этот теплый и ламповый проект вполне себе заслуживает осовременивания, позволив погрузиться в происходящую историю как тех кто мог быть знакомым с оригинальным проектом и тех кто будет проходить историю впервые.

За прошедший весомый срок графика основы уже морально устарела, это основная часть над которой была проделана. Внешняя реставрация декораций, персонажей с добавлением мелких деталей позволит насладиться изначально задуманной картинкой. Свежие текстуры окружения, рендеринг окружения, движение персонажей. Но по меркам современных проектов тут и есть к чему придираться.

Также открытым вопрос остался по отсутствию обновлений для кинематографических роликов между отрезками. Они без изменений по качеству и даже соотношению сторон, вызывает ностальгию, но для тех кто не знаком с проектом, может смотреться чужеродно.

Сохранен общий дух оригинального проекта с мрачной атмосферой, коричневыми и серыми оттенками. Это делает дополнительную отсылку на происходящее в прошлом. И отлично сочетается со стилем стимпанка, автоматонами и миром в котором активно используют механизмы.

По музыке таких нареканий нет. Сопровождение хорошо дополняет происходящее на экране и создает общую атмосферу. Инструментальные композиции разнообразны, подключаются на фон в нужное время и не успевают надоедать при путешествии.

Здесь мы не будем затрагивать саму сюжетную составляющую, тем более сама схема, диалоги, записки и прочая информация перешла без изменения. То что было хорошо для прошлого в современных реалиях может быть медленным и недостаточно зрелищным для молодых геймеров.

Syberia – Remastered – неторопливый ремастер в котором есть как то за что можно похвалить проект, но и хватает недоработок. Основной его плюс это возможность ознакомиться с теплым и ламповым квестом с неспешным повествованием. Свежая графика с сохранением изначальной атмосферы, музыкальное сопровождение, перенос уже знакомой истории и загадок. Но при этом есть чужеродные кинематографические вставки, которые по какой-то причине обновлять не стали.