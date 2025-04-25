Игра-вечеринка с соревнованием на 8 игроков. Обзор игры Polterguys: Possession Party

Сегодня сетевая игра от небольшой студии Amplified Games на восемь игроков. В ней озорные призраки должны спасаться от монстра на ограниченной по площади локации. Соревнование, подлости для противников, кастомизация персонажа, выбор способностей, бонусы и ловушки на локациях, доступная система прокачки. Вышла сразу на ПК и консолях.

Главным героем выступает призрак, который изначально находится в закрытой локации с набором предметов и элементами интерьера. Это некое подобие резервации со свободным перемещением по комнате, выбором внешнего вида и способностей. После этого можно в любое время запустить сетевой режим с подбором до 8 игроков на одну карту.

Состоит забег из нескольких попыток с общей рейтинговой таблицей. Цель занять верхнюю строчку, чем выше тем больше опыта можно будет потратить на развитие способностей и кастомизацию. Занимает забег около 5-10 минут. Для разнообразия доступно несколько вариантов внешнего исполнения локации.

Все они построены по общему принципу. Небольшая площадь и возможность бегать по кругу. На локации находятся интерактивные предметы, очки для создания ловушек и ящики чтобы спрятаться. За игроками бегает один монстр, поймал два раза – выбыл из игры. У игрока в Polterguys: Possession Party есть выбор между тем чтобы быть ловким и двигаться хитрее или усложнить жизнь противником. Подстроив ловушки и сделав подлости монстр поймает противников быстрее вас.

Со временем вы обнаружите, что глубина геймплея раскрывается постепенно, по мере того, как вы экспериментируете с различными комбинациями способностей и бонусов. Не бойтесь пробовать новые стратегии и адаптироваться к стилю игры ваших оппонентов. Успех в игре часто зависит не только от вашей реакции, но и от умения предвидеть действия противника и быстро принимать решения.

В целом, игра представляет собой увлекательное сочетание простоты освоения и глубины геймплея. Благодаря широкому спектру настроек и возможностей кастомизации, каждый игрок сможет найти свой собственный стиль игры и насладиться динамичными сражениями. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным игроком, в этой игре вы найдете что-то для себя.

Визуально у игры мягкая рисовка. Мультяшный 3D-стиль, ориентированный на молодую аудиторию. Здесь нет злости и агрессии. Даже соревнование сделано в шуточном формате, хотя общий азарт от происходящего на экране тоже присутствует.Polterguys: Possession Party – игра-вечеринка с забавным и простым для освоения геймплеем. В такие проекты интересно играть, собравшись с друзьями в общем голосовом чате или играя из одной локации. При этом можно проходить и самостоятельно с ботами. Она оставила после себя приятные впечатления.