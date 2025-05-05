Пошаговая тактика в постапокалиптическом мире. Обзор игры Chains of Freedom

Жанр пошаговой тактики в играх сейчас пополняется интересными проектами достаточно редко, особенно на консолях. Мы не могли себе отказать в удовольствии и изучили недавно вышедшую Chains of Freedom от Nordcurrent Labs. События ее разворачиваются в государстве будущего и игроку нужно будет спасти в очередной раз человечество от гибели. Разработчики обещают пошаговые сражения с уникальными способностями членов отряда, интересную сюжетную линию, оружие и экипировку, а также атмосферу пост-апокалипсиса в Восточной Европе.

В вымышленном государстве к власти пришел культ фанатиков. Живет этот режим за пределами самой страны, используя силовиков для подавления и уничтожения населения. Подается история в виде рисованных картинок и текста. В начале мы берем под свое управление группу солдат, которые охотятся на мутантов и других людей. Сам же мир пережил падение метеорита и вторжение инопланетной заразы, вызывающей мутации.

Ставится цель уничтожит руководителя повстанцев Светлова и игра ведется за миротворцев. При этом если оценивать в целом этот сюжет он достаточно картонный и предсказуем, типовые персонажи и пустые диалоги. Нельзя назвать минусом, погружению не мешает и в таком жанре больше внимания уходит самой тактике, а сюжет – декорация в виде фоновой картинки.

Основной геймплей включает исследование локаций, бои и скрытность. Пошаговые бои реализованы на отлично, причем тут есть особенность в виде ограниченного числа боеприпасов, делая необходимостью и исследования зон со сбором предметов. Для каждого бойца есть свои умения, разные виды оружий – разные механики. Тут все хорошо сбалансировано и проработано, ощущается что именно тут уделено максимальное внимание.

Не очень понравилась скрытность, этот элемент смотрится чуждым в этом проекте. Возможно, консольной версии и управления на ней. Сложно оценивать карту и видеть противников. Поэтому для себя сделал упор на боевых сражения не тратя время на попытки обойти или избежать сражения.

Исследование помимо сбора предметов и их распределении, заключается в собственном самом путешествии по миру. Это сельская местность, разрешенные города, пещеры и шахты. Есть скрытые зоны где можно найти секреты или предметы, которые позволят прокачать умения.

В Chains of Freedom есть система прокачки. Для улучшения используется тот самый мутаген, который и привел к происходящим событиям. Игрок выбирает между новыми способностями, повышением выживаемости или увеличения точности. На каждого бойца по пять таких возможностей. Можно комбинировать между солдатами, получая свой уникальный билд.Я играл в раннюю версию и она хорошо себя чувствовала. Работало без багов и вылетов. Графическая составляющая приятная, без рывков. Передает общую атмосферу и не отвлекает от боев. Нехватка бюджета заметна только в отсутствии полноценных видеороликов между миссиями. А также вопросы остались по музыкальной составляющей, она не запоминающаяся.В целом игра получилась интересной и завершенной. Отличная возможность поиграть в тактическое пошаговое приключение в мире пост-апокалипсиса. Да в ней нет ярких моментов или уникальных решений, но то что предлагается реализовано на высоком уровне, предлагая продуманную систему боев и вариативность.