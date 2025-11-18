Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Дружелюбный платформер

Сегодня состоялся релиз SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, продолжившей серию игр про Губку Боба Квадратные штаны. Это третья часть от THQ Nordic, напомним ранее детально рассматривали Cosmic Shake . Рецепт уже отлаженный, любимые герои из мультсериала, тематически оформленные локации, знакомые по сериалу, сражения с боссами, платформинг и коллекционированием.

В новом проекте мы начинаем с обучение, которое демонстрирует ключевые механики и тут в сравнение с предыдущей частью заметны улучшения в восприятии базовых элементов. Лучше ощущаются прыжки, общий темп игры и разнообразие способов перемещения увеличились. Управлять будем двумя ключевыми персонажами – Губкой Бобом и Патриком.

Есть основная сюжетная линия, по которой нас ведут и дополнительная. Все персонажи в этой игре будут знакомы по мультсериалы. В ходе прохождения мы будем видеть анимационные вставки с диалогами. Мимика была улучшена, анимация в кат-сценах плавная, есть полное ощущение что смотрим одну из серий.

После завершения обучения начинается сама история. Сюжет крутится вокруг Нептуна и Летучего Голландца, с ними и будет финальное сражение. История не навязчива и не затянута, разделена на пять тематических локаций. Подается в виде анимаций и диалогов, много характерного юмора. Но в сравнение с прошлыми частями тут добавили эпичности, которая придала проекту масштабности.

Платформинг и сражения, все это осталось. Противниками будут выступать преимущественно призраки, которых создал Летучий Голандец из обитателей Бикини- Боттом. Разные типы противников, комбинируют ближние и дальние типы атак. Несмотря на общую семейную доброжелательность проекта, противники из-за ограниченной по площади боевой сцены потребуют сохранять внимательность. При этом сложности добавляет ограниченный объем здоровья на старте, только продвигаясь по сюжету и уделяя внимание поиску скрытых сундуков. На поздних этапах становится проще, увеличиваем прочность персонажа и возрастает наносимый урон.

Интересно в SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide реализована боевая система. Мы получаем моментальное переключение между двумя персонажами. Каждый из них использует свой набор приемов. Это добавляет разнообразие и динамичности происходящему. В сражениях с боссами используется активнее, для блокирования разных типов ударов и типа урона часто требуется определенный герой. Боссы идут с несколькими фазами, между которыми добавляют дополнительные паттерны поведения, ускоряется сам бой. Боссы разные, у каждого свой уникальный подход. Не забыто и сражение с Сэнди. Между ключевыми сражениями также будут мини-боссы, они далеко не всегда проще больших Боссов.

В игре есть центральный хаб – летающий пиратский корабль, на который мы будем возвращаться. Здесь будут собираться ключевые сюжетные персонажи. В дальнейшем тут же доступна мини-игра с бургерами, а также набор испытаний. Здесь же можно потратить накопленное в магазине, получив новые варианты костюмов для героев, мелкие предметы, комиксы и увеличить объем здоровья. Часть предметов открываются по мере прохождения сюжета, остальные потребуют больше внимательности при изучении локации или выполнения ситуативных действий.

Игровых локаций тут пять. Они отличаются внешним оформлением, а также включают уникальные механики. Например, во дворе Нептуна переключаются два состояния для кристаллов, где-то это прыжки между порталами. На локациях мы выполняем основные и дополнительные задания. Решаем простые загадки, собираем монетки и прыгаем по платформам. Более размеренное путешествие разбавляется заездом с объездами препятствий.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide – это очень забавная игра, которая вызывала у меня улыбку на протяжении всего времени прохождения. Выполненные на высоком уровне видеовставки. Игра буквально переполнена отсылками к мультсериалу и полнометражным фильмам, придется по вкусу фанатам и не только. Динамичные сражения с моментальными переключениями между героями, сражения с боссами, плавный платформинг, элемент коллекционирования с поиском скрытых предметов, кастомизация костюмами.