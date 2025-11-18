Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Дружелюбный платформер

Сегодня состоялся релиз SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, продолжившей серию игр про Губку Боба Квадратные штаны. Это третья часть от THQ Nordic, напомним ранее детально рассматривали Cosmic Shake. Рецепт уже отлаженный, любимые герои из мультсериала, тематически оформленные локации, знакомые по сериалу, сражения с боссами, платформинг и коллекционированием.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

В новом проекте мы начинаем с обучение, которое демонстрирует ключевые механики и тут в сравнение с предыдущей частью заметны улучшения в восприятии базовых элементов. Лучше ощущаются прыжки, общий темп игры и разнообразие способов перемещения увеличились. Управлять будем двумя ключевыми персонажами – Губкой Бобом и Патриком.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Есть основная сюжетная линия, по которой нас ведут и дополнительная. Все персонажи в этой игре будут знакомы по мультсериалы. В ходе прохождения мы будем видеть анимационные вставки с диалогами. Мимика была улучшена, анимация в кат-сценах плавная, есть полное ощущение что смотрим одну из серий.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

После завершения обучения начинается сама история. Сюжет крутится вокруг Нептуна и Летучего Голландца, с ними и будет финальное сражение. История не навязчива и не затянута, разделена на пять тематических локаций. Подается в виде анимаций и диалогов, много характерного юмора. Но в сравнение с прошлыми частями тут добавили эпичности, которая придала проекту масштабности.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Платформинг и сражения, все это осталось. Противниками будут выступать преимущественно призраки, которых создал Летучий Голандец из обитателей Бикини- Боттом. Разные типы противников, комбинируют ближние и дальние типы атак. Несмотря на общую семейную доброжелательность проекта, противники из-за ограниченной по площади боевой сцены потребуют сохранять внимательность. При этом сложности добавляет ограниченный объем здоровья на старте, только продвигаясь по сюжету и уделяя внимание поиску скрытых сундуков. На поздних этапах становится проще, увеличиваем прочность персонажа и возрастает наносимый урон.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Интересно в SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide реализована боевая система. Мы получаем моментальное переключение между двумя персонажами. Каждый из них использует свой набор приемов. Это добавляет разнообразие и динамичности происходящему. В сражениях с боссами используется активнее, для блокирования разных типов ударов и типа урона часто требуется определенный герой. Боссы идут с несколькими фазами, между которыми добавляют дополнительные паттерны поведения, ускоряется сам бой. Боссы разные, у каждого свой уникальный подход. Не забыто и сражение с Сэнди. Между ключевыми сражениями также будут мини-боссы, они далеко не всегда проще больших Боссов.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

В игре есть центральный хаб – летающий пиратский корабль, на который мы будем возвращаться. Здесь будут собираться ключевые сюжетные персонажи. В дальнейшем тут же доступна мини-игра с бургерами, а также набор испытаний. Здесь же можно потратить накопленное в магазине, получив новые варианты костюмов для героев, мелкие предметы, комиксы и увеличить объем здоровья. Часть предметов открываются по мере прохождения сюжета, остальные потребуют больше внимательности при изучении локации или выполнения ситуативных действий.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Игровых локаций тут пять. Они отличаются внешним оформлением, а также включают уникальные механики. Например, во дворе Нептуна переключаются два состояния для кристаллов, где-то это прыжки между порталами. На локациях мы выполняем основные и дополнительные задания. Решаем простые загадки, собираем монетки и прыгаем по платформам. Более размеренное путешествие разбавляется заездом с объездами препятствий.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide – это очень забавная игра, которая вызывала у меня улыбку на протяжении всего времени прохождения. Выполненные на высоком уровне видеовставки. Игра буквально переполнена отсылками к мультсериалу и полнометражным фильмам, придется по вкусу фанатам и не только. Динамичные сражения с моментальными переключениями между героями, сражения с боссами, плавный платформинг, элемент коллекционирования с поиском скрытых предметов, кастомизация костюмами.

Обзор игры SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

