Обзор игры The 9th Charnel. Психологический хоррор от небольшой студии

В конце января на консолях и ПК вышел психологический хоррор The 9th Charnel от издателя SOEDESCO. Этот проект балансирует между схватками в напряженной обстановке и стелсом. Игроку предстоит собирать ресурсы, принимать тяжелые решения, вступать в прямое столкновение или спрятаться и избежать опасности. Ограниченное количество припасов повысят градус происходящего на экране. Разработчики из студии Saikat Deb обещают детализированную графику, давящую звуковую атмосферу и кинематографичную подачу. В ходе прохождения будет составлена собственная версия происходящего и будут открыты фрагменты истории каждого героя.

Начинается игра с воспоминания мужчины с ребенком, далее переходит к трем людям в автомобиле. Играем за Майкла, работающего генетиком в Научно-исследовательском институте. Эта группа проводит исследования в заповеднике дикой природы, прерывает их исследования авария. Наш главный герой остается один в компании странного человека, успокаивающего и направляющего его. И первым местом для исследования станет склеп, место в котором проводят ритуальные обряды.

Перед нами психологический хоррор и со своей основной задачей – созданием атмосферы и высокого напряжения. Темные локации, чувство опасности после каждого поворота, движения по линейным и узким коридорам. Все это подкреплено запутанным сюжетом, постепенным раскрытием сюжета и необходимостью решать головоломки.

Со старта у персонажа нет средств защиты и оружия. Но уже в первой главе мы столкнемся с большим и ужасающим монстром. Нет возможности сражаться с ним, можно только прятаться под кроватями и шкафах. В них наблюдаем за перемещением монстра и выбираем удобный момент для того чтобы бежать. Поведение противников в The 9th Charnel непредсказуемо и даже раздражающе. Хотя общая проработка стелса тут хороша, заставляя продумывать на несколько шагов вперед.

В дальнейшем главный герой получает дробовик и пистолет. Но безрассудно поливать патронами не получится, количество ограничено. Чувство уязвимости будет присутствовать всегда. Игровой геймплей не отступает от психологического хоррора в ходе всего прохождения, даже на поздних этапах. Помимо стелса в игре активно внедрены головоломки. Есть простые с поиском предметов и установкой, как поиск предохранителей в силовой щиток, так и более сложные. Нужно тщательно изучать окружающую обстановку, все внимательно осматривать и искать предметы. Напомню, все это в гнетущей обстановке и при наличии противников, которых не получится легко ликвидировать.

Стоит понимать, что это невысоко бюджетный проект. Но при этом даже в скромном бюджете получилось сделать интересный визуал, который создает нужную атмосферу. Низкий бюджет заметен в роликах между игровым процессом, грубые анимации лиц и неуверенные движения. С другой стороны звук, тут даже нет повода для придирок. Скрип, шорохи, звуки окружения, музыкальное сопровождение с нераздражающей музыкой.

Итоги по The 9th Charnel

The 9th Charnel – психологический хоррор с вниманием к деталям. Несмотря на ограниченный штат на разработку и скромный бюджет удалось сделать проект, который держит в напряжении в ходе всего прохождения. Ограниченные ресурсы для выживания, стелс, головоломки, музыка и визуал локаций. Из минусов отмечу поведение противников и грубый синематик между геймплеем.