Обзор дополнения Goat Simulator 3 Baadlands: Furry Road

Cтало доступно свежее расширение для Goat Simulator 3, получившее название Baadlands: Furry Road. В этом дополнении игрокам предстоит исследовать заброшенные, песчаные территории, где их козёл будет путешествовать на мотоцикле, взаимодействовать с жителями, сводить их с ума и искать новые предметы. В соответствии с принципами серии, локации превращены в место для безумных экспериментов, а мир сочетает элементы постапокалиптических пустошей и пародийности на жанр. Как и в других частях Goat Simulator, акцент сделан на бессмыслицу, свободу выбора действий и создание хаоса. Дополнение продолжает традиции серии, предлагая абсурдные ситуации и физику, которая намеренно допускает различные забавные ошибки. Стоит отметить, что первая игра Goat Simulator, вышедшая в 2014 году, завоевала популярность благодаря своему несерьёзному подходу и багам, которые разработчики сделали отличительной чертой игры. Baadlands: Furry Road следует этой концепции, предоставляя игрокам ещё больше возможностей для безумия и хаоса.

Любопытно, но до выхода DLC вышло очередное переиздание Fallout 4’s Anniversary Edition, получившее волну отрицательных отзывов, а также стартовал второй сезон сериала. Если попытка продать то же самое в новой обертке провалилась, то сама атмосфера выживания в пустоши остается достаточно популярной. Собственно вокруг этой вселенной и крутятся события дополнения, а также немного добавлено из Mad Max.

Пустыня в Сан-Ангоре после ядерного апокалипсиса, игрок возле закрытого бункера 55. Перед нами открытый мир и свободное его изучение. Те кто проходил оригинальную игру, смогут увидеть знакомые остатки сооружений, включая культовые – культовая статуя Осьминога, статуя Либертарианского острова, высотки делового района. Но по размеру территория стала меньше.

Изменилась схема открытия вышек, теперь требуется решить простую загадку. В остальном изучаем зоны, разговариваем с НПС и берем у них задачи для выполнения, а также выполняем активности. Все это будет открывать доступ к снаряжению и декоративным элементам. Кстати, не забыли про полный комплект силовой брони. Набор сделали достаточно интересным, появились свои оригинальные активные умения. Для них же подготовили свой набор испытаний.

В Goat Simulator 3 Baadlands: Furry Road добавили возможность перемещения на мотоцикле. Его можно апгрейдить, устанавливать дополнительные компоненты. Транспорт также используется для выполнения серии заданий, а также захвата лагерей наемников. В открытом мире на багги и тюнингованном транспорте катаются рейдеры в духе Mad Max. К игроку они относятся агрессивно, можно принимать участие в стычках с ними. Помимо них есть радиоактивные тараканы.

За успешное нанесение урона по противникам получаем крышки, они же разбросаны по миру. Крышки можно тратить на покупку снаряжения у НПС, а также создание собственной базы. За них создаем различные типы объектов, которые добавляют жизни и новые активности, а также снимаем замки с люка в убежище. В конце за строительство в полном объеме получаем уникальную форму для козла.

Есть все за что любят эту серию игр. Тут большое количество отсылок к поп-культуре, юмора и нелогичности происходящего. Много юмора, встречались и баги. Общие впечатления по прохождению дополнения остались приятными.

Goat Simulator 3 Baadlands: Furry Road – удачное дополнение с хорошим набором нового контента в духе Fallout. Новое снаряжение, новые испытание, личный транспорт с тюнингом, новые квесты, появление фракций, разрушаемое окружение, юмор. В итоге перед нами самобытное и качественное дополнение на пару вечеров прохождения и зачистки карты.