Обзор игры MIO: Memories in Orbit. Заявка на лучшую метроидванию 2026 года

Жанр метроидвания за последнее время привлекает все больше поклонников и в нем представлены слабо проекты, так и жемчужины. Одним из таких заинтересовавших проектов стала MIO: Memories in Orbit, представленная не только в виде трейлеров, но и задолго до выхода доступная в виде демки с возможностью изучения базовых механик и сражения с двумя боссами. В игре предлагается исследовать завораживающую вселенную с секретами, развилками и взаимодействием с окружением, поиск новых способностей и их применение для поиска новых зон для исследования, 30 различных видов противников, 15 сражений с боссами, несколько концовок, арсенал с кастомизацией пассивных и активных умений.

Главный герой – андроид Мио, целью которого является поиск вируса и спасение корабля Ковчега. Игроку необходимо разгадать загадку происходящего, исправить все проблемы, перезапустить системы корабля и сразить всех злодеев, а также вышедших из-под контроля андроидов. Сама история будет раскрываться постепенно, награждая игрока за тягу к исследованию, внимательности и ловкости во время сражения с боссами. Отдельная благодарность за хорошую озвучку на русском языке и доступности интерфейса сразу на большом количестве языков.

При этом в игре минимальное количество кат-сцен, саму историю диктор подает в виде голосового повествования, а настроение в каждый конкретный момент задается инструментальным саундтреком. Как в большинстве метроидваний на первом плане исследование локаций, поиск путей для прохождения. Большая часть информации будет даваться при встрече или после успешного сражения с одним из боссов, также есть некоторое количество записок, оставленных артефактов.

Основной сюжета является задача восстановления ядер ковчега, отвечающих за его функционирование. Полный набор жемчужин должен перезапустить работу и дать шанс на спасения. Сам же ковчег потерпел аварию из-за сбоя искусственного интеллекта, связанного с потерей надежды на положительный исход путешествия. Роботы вновь воспрянут при появлении главного героя. При этом главный злодей тоже является андроидом, выполненным по той же схеме, но взявший за базу неизбежности негативного финала. Как отмечал вначале, в MIO: Memories in Orbit несколько концовок, одна из которых потребует поиска набора коллекционных предметов, спасения ключевых НПС, выполнения задачи по запуску оборудования и дополнительных сражений с необязательными боссами. Больше погружения – больше информации. Игра может держать уровень эмоций, позволяет дать игроку опыт сопереживания и эмоций.

Основной геймплей классический, двухмерный платформер с использованием разных умений, получаемых поэтапно. Часть локаций, часть их зон становится доступной для исследования не сразу. Нужно будет возвращаться, держать в уме зоны в которые стоит вернуться позже. При этом мне понравилась сама реализация перемещений, тут много механик, которые отлично сочетаются между собой и не смотрятся чужеродными. Ползание по стенам, прыжки, парирование, плеть, двойной прыжок, ускорение, парение. На поздних этапах перебирать умения нужно будет быстро. Сама карта получилась масштабной, видна тщательно проделанная работа. Небольшой спойлер, будут и зоны где добавят напряжения и не позволят задерживаться длительно на одном месте.

Помимо набора основных умений, используемых как база. Игрок в ходе прохождения собирает элементы используемые для создания оригинального билда. В ограниченный набор ячеек. Среди них есть те что улучшают использование базовых умений, добавляют дополнительную защиту или прибавляют пассивные эффекты. Есть и те что давая увеличение ячеек под модификаторы, добавят персонажу отрицательные эффекты. В зависимости от того исследуется ли локаций или планируется сражение с боссом, а также на основе его механик можно подбирать оптимальный набор под ситуацию. Стартовая шкала здоровья позволяет выдержать только три удара, далее отправляет на подобие костра в соулслайк играх. Позже собирая по четыре элемента можно расширять и улучшать показатели выживания.

При путешествии в MIO: Memories in Orbit будет собираться местная валюта – старые ядра и кристаллы. Их можно потратить в местном магазине на покупку модификаторов.

Понравился визуал вместо приевшейся готики здесь используется техно стиль, природные локации, сочные и живые цвета, делающие пейзажи красивыми. Каждая из основных зон проработана и представлена в своем стиле. Хорошо нарисованы и анимации самого главного героя, ее движения изящны и передают динамику. Сражения с боссами разнообразны и не успевают приедаться.

MIO: Memories in Orbit стала для меня открытием и приятным стартом 2026 года. Игра отлично проработана с вниманием к деталям, выполнена в приятном визуале, предлагает расширенную карту для исследования, пятнадцать сражений с боссами, шикарные саундтреки и русскую озвучку. Уровень ее сложности при полном 100% прохождении варьируется от высокой до средней, в зависимости от использования опций облегчения – постепенное ослабевание босса после неудачной попытки, неагрессивные базовые противники на карте и восстановление одного щита при длительном нахождении на земле. В некоторых моментах, завязанных на истинную концовку игра показалась местами душной, в остальном проблем в ней не обнаружено.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".