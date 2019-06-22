Обзор A4Tech Bloody P30 Pro. Многофункциональная игровая мышь с подсветкой

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Согласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору игровой периферии и производителям приходится существенно прорабатывать свои новинки и добавлять в них интересные функции. Однако все это никак не должно отразиться на увеличении стоимости девайса. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию прямое тому доказательство. Встречайте, перед вами новинка от компании A4Tech, модель Bloody P30 Pro. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке с открывающейся передней крышкой. Комплект поставки включает в себя саму мышку и документацию.

Особенности

Память: 160KБ

Ускорение: 30 г

Макс. разрешение: 12000 Dpi

Скорость слежения: 75 дюймов/с

Обработка изображений: 368 мегапикселей / сек.

Metal X 'Glide Armor Загрузка: более 300 км.

Срок службы кнопки: более 10 миллионов щелчков.

Частота отчетов: 125 ~ 1000 Гц / с (4 регулируемый по уровню)

Тип: проводные

Количество кнопок: 8

Длина кабеля: 1,8 М

Датчик: Оптический

Системные требования: Windows XP / Vista / 7/8 /8.1 / 10 или более поздняя

Внешний вид и функционал

Перед нами стильная игровая мышка, которая, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным покупателям. Мышка предназначена для правшей. Устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Корпус девайса получил шероховатую матовую поверхность, на которой не остаются следы от пальцев.

На верхней части мышки расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки и подсвечиваемое колесико прокрутки. Кроме того, здесь же находятся еще три дополнительные кнопки «1, N,3», которые позволяют переключаться между режимами стрельбы. Другими словами, данное решение предназначено для геймеров, которые не могут представить себя без различных шутеров.

На боковых гранях, для увеличения сцепки, разработчики добавили небольшие прорези.

Слева размещены еще две дополнительные кнопки управления.

На тыльной стороне мышки можно увидеть подсвечиваемый логотип компании производителя.

Кабель вынесен под правым кликом мышки и отлично защищен. Длины в 1.8 метра более чем достаточно для полноценной работы, и он в прочной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

На нижней части устройства обосновался оптический датчик с максимальным разрешением 12000 и минимальным в 100 Dpi, что не может не порадовать. По краям можно увидеть металлические ножки Glide Armor. Это позволило получить наилучшее скольжение практически по любой поверхности.

Кроме того, мышка получила встроенную память, что позволяет использовать ее без драйвера и пользоваться своими выставленными настройками на любом ПК или ноутбуке.

RGB-подсветка отлично показывает себя в работе и не отвлекает. Лично нам кажется, что именно минимальное количество использование подсвечиваемой области является идеальным решением. В специальном ПО вы можете полностью настроить под свои предпочтения цвет подсветки и режим свечения.

Теперь о самой главной изюминке данной мышки – ПО. Да, разработчикам следует отдать должное за профессиональный подход к настройкам устройства. Опытным геймерам здесь будет чем занять себя и потратить пару часов своего времени, чтобы полностью подстроить весь функционал. Вам дается возможность настроить множество профилей, создавать сложные макросы, либо использовать уже готовые.

Пользователи могут полностью изменить функционал кнопок управления, а их всего 8. Вы можете использовать даже функции клавиатуры и многое другое. Понравилось то, что под каждую игру вы можете подобрать идеальные настройки. При грамотной настройке вам может даже показаться, что это «читы». Другими словами, не поленитесь и тщательно изучите все возможности ПО, чтобы получить в той или иной игре преимущество перед другими игроками.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке A4Tech Bloody P30 Pro. Если вы ищете для себя недорогое, и в то же время многофункциональное решение для своих любимых компьютерных игр, данный девайс сумеет стать идеальным помощником. Благодаря отличной начинке и представленному функционалу, игроки сумеют в разы увеличить свои возможности в любой игре и облегчить множество задач. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, наличие RGB-подсветки, отличное ПО, качественные материалы и сборка, и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Да их, как нам кажется, и нет. A4Tech Bloody P30 Pro полностью оправдывает свою стоимость и бьет конкурентов на повал.