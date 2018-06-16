Обзор A4Tech X7-G300 Black. Стоящий вариант

Комплект поставки

Современному геймеру е всегда нужна дорогая игровая клавиатура. Это связано с массой разных факторов — кому-то не очень интересна подсветка, кто-то не привык к механике, а у кого-то просто ограничены средства. Не все же мы сидим перед играми по пять часов в сутки, для кого-то это редкое развлечение после работы, тратить на это занятие много денег желания нет. Но, не стоит думать, что если клавиатура доступная, то она обязательно будет плохой. совершенно наоборот — есть на рынке масса крутых вариантов для геймеров, которые хотят сэкономить, но получить все необходимые возможности и характеристики. Сегодня мы расскажем вам о клавиатуре A4Tech X7-G300 Black, которая отвечает всем требованиям современного рынка.Клавиатура поставляется в достаточно привлекательной коробке с цветной полиграфией. Ничего удивительного в ней нет, но выглядит довольно прилично — на лицевой стороне изображена сама клавиатура, плюс описаны основные характеристики устройства.

Дизайн корпуса

Внутри находится клавиатура, она обернута в защитный материал, плюс погружена в пластиковый бокс. Там установлены сменные клавиши WASD и стрелки, плюс специальный пластиковый инструмент для их демонтажа. Вполне приличная комплектация, как для бюджетной игровой клавиатуры.Новинка выглядит достаточно привлекательно и напоминает мне классические варианты. Здесь 104 клавиши, они имеют правильную раскладку и между ними имеется пространство, так что любой может печатать вслепую буквально через пару часов тренировок. Это плюс, если вы на девайсе не только в игры планируете играть, но и работать с документами.

В правой части расположен логотип линейки X7, он выглядит стильно и напоминает нам, что в руках не абы-что, а игровое устройство. Больше никаких примечательных элементов дизайна я не обнаружил. Хотя, на тыльной стороне девайса имеются дренажные отверстия и заглушки. При помощи нехитрых манипуляций вы можете мыть данную клавиатуру под краном, промывая клавиши от пыли и грязи. Да, может вы и не едите за компьютером, но обычно мусор разного рода туда все же попадает.

Ощущения от игры

Отдельно хотелось бы похвалить устройство за наличие восьми сменных красных клавиш. Они очень удобны в использовании и отлично подходят для управления в играх. Преимуществом можно назвать и то, что на них нет символов, соответственно те не могут стереться со временем.Это мембранная клавиатура, которая для игр вполне подходит. Вы можете спокойно сражаться в виртуальных баталиях, при этом не издавая лишнего шума вокруг себя. Это главное преимущество устройства — вы можете играть тихо. Если вы когда-то пробовали ночью повоевать на механической клавиатуре, то понимаете, что там можно и соседей разбудить. Да и мембрана более простая в управлении — клавиши нажимаются мягко, можно не переживать о переключателях и прочих моментах. Единственный минус, который я для себя отметил, заключается в отсутствии подсветки.

Итог

Это отличная бюджетная игровая клавиатура. Она компактная и много места на рабочем столе не занимает, у нее достаточно привлекательный внешний вид, а пластик выглядит дорого и прочно. Дополнительные клавиши в комплекте лишь продлевают жизнь устройства, плюс комплект поставки меня очень порадовал. Для большинства геймеров возможностей этого устройства хватит с большим запасом, особенно если вы планируете помимо игр еще чем-то на компьютере заниматься. Да и стоимость у модели очень низкая, на фоне потенциальных конкурентов это вообще копейки.