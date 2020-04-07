Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen R5

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный ноутбук ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T с достаточно мощной начинкой, который отлично подойдет для ежедневного пользования. Устройство построено на базе процессора AMD Ryzen R5 в одном тандеме с мощной видеокартой AMD RX 540. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в коробке из плотного картона с краткой технической информацией. Комплект поставки включает в себя сам ноутбук, адаптер питания и документацию.

Внешний вид

Дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Корпус ноутбука выполнен из пластика в сером цвете с матовым покрытием. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Компактные габариты и небольшая толщина устройства позволяют легко переносить ноутбук в своем рюкзаке. Вес ноутбука составляешь всего лишь 1.6 кг. Другими словами, ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T можно использовать везде, особенно находясь в дороге.

Следует отдать должное разработчикам за использование специального шарнира Ergolift, позволяющий крышке, в открытом состоянии, приподнять корпус устройства, тем самым создав для пользователя максимально удобное и комфортное положение клавиатуры. Усталости не ощущается даже при длительном пользовании. Кроме того, это дало возможность увеличить поступление воздуха к вентиляционным решеткам.

15-дюймовый дисплей с матовым покрытием. Рамки узкие, а на верхней грани разместилась веб-камера и микрофон, которые отлично показали себя в работе во время общения при помощи голосовой и видео связи.

Клавиатура с классической раскладкой. Между кнопками есть достаточное расстояние для предотвращения одновременного нажатия сразу нескольких кнопок. Присутствует цифровой блок клавиш и дополнительный функционал на клавишах F1-F12. Используются мембранные переключатели с коротким ходом.

Чуть ниже, в центральной части, размещен тачпад с двумя кнопками (правый/левый клик). Использована матовая поверхность. Тачпад отлично реагирует на касания и поддерживает управление жестами.

Слева расположились два USB порта и световые индикаторы состояния работы.

Справа находятся следующие разъемы: для питания, USB, HDMi, Type-C, для подключения наушников и слот для карты памяти microSD. Следует отметить, что в ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T представлен отличный набор разъемов, ведь в большинстве современных ноутбуках проблематично увидеть даже наличие 2 USB портов, когда в данной версии их аж 4.

Экран

15.6-дюймовый дисплей с iPS-матрицей и широкими углами обзора показывает отличные результаты в работе. Данный показатель был достигнут благодаря использованию мощного процессора AMD Ryzen и производительной видеокарте AMD RX540.

Разработчики использовали современный дисплей NanoEdge, что позволило получить хорошую цветопередачу и максимально уменьшить ширину экранной рамки, что существенно прибавляет эффект присутствия. Ко всему этому следует добавить шикарные углы обзора.

На нижней части устройства расположены отверстия для вентиляции и резиновые ножки. Здесь же можно увидеть отверстия, под которыми спрятаны динамики. Качество звука не может не порадовать. Была использована аудиотехнология SonicMaster. Звук чистый и насыщенный.

Начинка

Как мы уже и сказали, ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T построен на базе 4-ядерного процессора AMD Ryzen 5 3500U с тактовой частотой 2100 МГц и работает в паре с дискретной графикой AMD Radeon 540X (2 Гб).

Объем впаянной оперативной памяти составляет 4 Гб. В современных играх ждать высокого FPS не стоит, однако с комфортом поиграть в большинство сетевых игр все же можно.

Под хранение данных выделен SSD накопитель объемом 256 Гб. Встроенной батарейки ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T хватает приблизительно до 5-6 часов беспрерывной работы. В режиме полной загрузки данный показатель снижается приблизительно до 3 часов. Другими словами, данный ноутбук можно будет брать с собой в дорогу.

Процессор при продолжительной нагрузке греется до 90 градусов и работа вентиляторов хорошо слышна в виде равномерного гула.

Итоги

Особенности

Операционная система: Windows 10 Home

Процессор: AMD Ryzen 5 3500U 2100 МГц

Количество ядер процессора: 4

Объем кэша L2: 2 МБ

Объем кэша L3: 4 МБ

Память: 4 ГБ DDR4

Максимальный размер: 12 ГБ

Объем впаянной оперативной памяти: 4 ГБ

Экран: 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный

Тип покрытия экрана: матовый

Подсветка экрана: светодиодная

Видеопроцессор: AMD Radeon 540X

Объем видеопамяти: 2 ГБ

Тип видеопамяти: GDDR5

Конфигурация накопителей: SSD

Общий объем накопителей: 256 ГБ

Интерфейс накопителя: M.2

Беспроводная связь: Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2

Интерфейсы: USB 2.0 Type A x 2, USB 3.1 Type A, USB 3.1 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo

Емкость аккумулятора: 37 Вт⋅ч

Количество ячеек аккумулятора: 2

Тип аккумулятора: Li-Ion

Размеры (ДхШхТ): 357x230x19.9 мм

Вес: 1.6 кг

Подводя итоги по ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T, следует отметить, что перед нами универсальный ноутбук, который можно использовать практически в любой ситуации: для работы, для просмотра фильмов и даже для развлечений. Если вы часто ездите по городам и странам, то данное устройство станет отличным помощником. Среди плюсов следует отметить следующее: компактные габариты, качественные материалы и сборка, стильный дизайн, узкие рамки, отличная начинка, набор разъемов и автономность работы.