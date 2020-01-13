Обзор Airport CEO. Очень интересный симулятор

2020-01-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Airport CEO; [69]
В последнее время симуляторы стали пользоваться повышенным спросом у геймеров, так как многие любят неспешный геймплей и возможность спокойно сидеть перед монитором, наслаждаясь геймплеем. Сегодня мы поговорим о весьма сложной игре, которая увлечет вас на длительное время и позволит окунуться в мир аэропортов и перелетов. Будет весело!

Обучение

Всегда, абсолютно во всех играх такого жанра я в первую очередь смотрю на понятное обучение. Конечно, вы можете потратить сто часов на то, чтобы методом тыка разобраться в механиках и целях проектах, но я все же предпочитаю сразу получать нормальное обучение, которое позволит играть и наслаждаться процессом. В этой игре обучение не идеальное, стоит отметить, но если у вас нет проблем с английским и вы хотя бы пару раз имели дело с аэропортом, то никаких проблем в понимании игрового процесса не будет. Разработчики добавили простенькое обучение, в ходе которого вам расскажут основные моменты геймплея, объяснят, как строить терминалы и полосы, какие должны быть элементы в вашем аэропорту и так далее. То есть, даже если вы новичок и ничего не смыслите в симуляторах, игра вас проведет за руку и все объяснит. Лично я считаю, что это отличный бонус игры — она понятная.

Геймплей

Игровой процесс Airport CEO довольно прост на начальной стадии игры, когда у вас всего один терминал и всего одна полоса. Вам нужно обеспечить пассажиров местом для прибытия, после чего построить локацию для ожидания и проверки документов с багажом, после чего виртуальные люди уже будут отправляться на терминал для посадки в самолет. В начале, повторюсь, это крайне просто — вы просто строите необходимые компоненты в количество одной штуки, после чего принимаете пассажиров, получаете деньги за перелет и постепенно копите ресурсы для улучшения своего аэропорта. И вот при наличии нужного количества средств вы уже можете спокойно развиваться, строить много терминалов, ставить дополнительные постройки и так далее. Примерно на пятом часу игры ваш мозг просто взорвется от той информации, которая будет поступать от самых различных элементов игрового мира.

Графика

Как вы могли заметить, разработчики не стали заморачиваться со графический составляющей, так что виртуальный мир здесь представлен в формате плоских объектов с видом сверху. Сначала это казалось странным решением и некоторые элементы лично мне казались очень неудобными, но постепенно я привыкал. Буквально на втором часу игры недостаток в плане плоской графики уходит на задний план, ведь вам и не нужна красивая картинка — вам нужно схематично понимать, что происходит у вас в аэропорту, а красивая картинка просто отвлекала бы внимание. Так что если вы думаете, что проект скучный из-за отсутствия объемной графики, то я советую вам просто взять и попробовать новинку — довольно быстро вы измените свое мнение. Кроме того, конечно, громадным преимуществом простой графики является возможность запуска игры практически на любом современном компьютере даже без мощной начинки.

Итог

Игра порадовала достаточно необычным вниманием к деталям — пользователь должен следить как за общей картиной происходящего в аэропорту, так и за мелочами вроде количества туалетов для пассажиров. Это все приходит далеко не сразу и первое время вы будете достаточно часто забывать о каких-то элементах или будете просто делать что-то неправильно, но не стоит падать духом. Симулятор действительно сложный, но если разобраться во всех его тонкостях и механиках, то можно получать море удовольствия и наслаждения.

Комментарии и отзывы Airport CEO
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