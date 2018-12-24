Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. Путешествия в космосе

Я никогда не был большим фанатом пошаговых стратегий, так как считал их скучными и неинтересными. Однако, в последнее время подобных проектов стало очень много и я понял, что был неправ. Иногда разработчики таких стратегий дают намного больше интересного контента и сюжета, чем ААА-проекты в жанре шутер, например. Так что если вы большой фанат стратегий и хотите отправиться в космос, то сейчас самое время посмотреть на Ancient Frontier: Steel Shadows и запастись чаем. Это именно та игра, которую хочется проходить холодными зимними вечерами. А теперь давайте посмотрим на то, почему она мне понравилась.

Геймплей

Игровой процесс построен на изучении космоса в пошаговом виде. У вас есть целая армия космических воинов, которые путешествую по клеткам и имеют определенный запас хода. То есть, вы не можете взять космический корабль и пройти на нем половину карты. В этом нет ничего удивительного, ведь вся суть стратегии в том, что вам нужно считать клетки, думать, изучать, просчитывать. Нам нужно проходить квесты, которые выдает игра, и постепенно проходить дальше по виртуальному миру. К примеру, самое простое задание требует от нас уничтожения всех вражеских кораблей на карте. Вы можете нападать в лоб, либо же окружить врага и расстрелять со всех стволов, чтобы у противника не было шансов отбиться. Думаю, стратегических маневров здесь более чем достаточно, чтобы вы могли с радостью воевать и наслаждаться процессом изучения открытого космоса.

Обучение

Нужно понимать, что пошаговые стратегии, да еще и про открытый космос, всегда тяжелые для новичка. Если вы ранее никогда не играли в подобные игры, но очень хотите попробовать, то в Ancient Frontier: Steel Shadows вы просто так играть не сможете. Проект действительно сложный, здесь масса тактических уловок, довольно непростое и неочевидное управление. Благо, разработчики это понимают и они реализовали в игре обучение, которое я настоятельно рекомендую пройти абсолютно всем и каждому. Даже если вы считаете себя каким-то невероятным геймером с тонной опыта за плечами, не стоит думать, что игра вам будет поддаваться с первого раза. Лучше потратить какое-то время и пройти обучение, чтобы потом получать удовольствие и воевать так, как это задумал разработчик. Думаю, это будет намного приятнее, чем простая беготня по космосу в поисках врагов. За реализацию обучения ставлю жирный плюс.

Управление

Разработчики решили, что лучше всего управлять космическим кораблем мышкой и клавишами. Мне сначала показалось, что это не очень удобно, но потом привыкаешь и больше ничего не нужно. Здесь предельно мало экшена и вовсе нет ситуаций, в которых вам нужно было бы активно нажимать на какие-то кнопки. Так что если вам не нравится нажимать на клавиатуре умения, то просто нажмите их мышкой, это не тяжело и очень даже быстро. В стратегиях с пошаговым прохождением управление сделать плохим крайне трудно и очень хорошо, что разработчики этого проекта дают нам определенную свободу действий.

Итог

Скажу честно — мне игра очень понравилась. И дело даже не в самой игре, а в том, как ее разработчик преподносит. У нас очень крутое управление, которое не дает вам грустить и промахиваться по умениям, у нас отличное обучение, которое дает вам спокойно натренироваться и узнать все фишки до того, как отправляться в реальный бой. Помимо этого, авторы игры дают возможность выбрать уровень сложности, чтобы вам было комфортнее сражаться. Не хотите хардкора? Выбирайте уровень сложности поменьше и включайте автоматические сохранения, чтобы не переживать о смерти и потерях.