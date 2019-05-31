Обзор Barotrauma. Необычная подлодка

2019-05-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Barotrauma; [22]
Сегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите нестандартные сюжеты и глубокое погружение в атмосферу жизни на подводной лодке, то это — лучшее из всего, что есть на рынке. Собственно, давайте разберемся, стоит ли проект потраченных денег и времени, ведь не у всех эти ресурсы ограничены. И, конечно, постараемся делать все это максимально объективно.

Сюжет

Довольно редко в играх такого уровня можно встретить интересный сюжет. Более того, зачастую его там вообще нет, так как разработчики предпочитают потратить силы на геймплейные механики и полировку багов, тогда как интересная история никого не интересует. С все немного иначе, так как разработчики придумали просто шикарную сюжетную линию. Суть в том, что на планете Земля осталось не так много мест, которые пригодны для жизни человека, и люди отправились на спутник Юпитера — Европу. К сожалению, спутник тоже оказался не очень привлекательным и тогда выжившие решили отправиться под воду, на дно океана, чтобы жить на подводных лодках и строить свою жизнь в новом ключе. Эта история мне очень понравилась и я бы очень хотел нечто подобное увидеть в сериале или фильме — задумка на пять с плюсом. Если вы тоже любите подобные тонкие сюжеты, то обязательно обратите внимание.

Кооператив

Я уже не раз говорил о том, что любую игру можно спасти кооперативным прохождением. Это достаточно простое и понятное правило, которое работает абсолютно везде и всегда. Вы можете посмотреть на игру и подумать, что она крайне скучная, а потом зайти в эту же игру, но уже с друзьями, и получить массу положительных эмоций. И с Barotrauma получилось именно так — изначально я провел в игре некоторое время и почему-то решил, что это скучно и однообразно. Но, достаточно быстро я пришел к иному мнению, когда попробовал этот же продукт, но уже в компании друзей. Это очень весело! Каждый отвечает за свои зоны влияния и вы играете как настоящая команда. Случаются разнообразные смешные ситуации, бывают прямо комичные сцены, но в целом игровой процесс преображается. Для ценителей кооперативного режима Barotrauma просто идеально подходит — у нее есть все, чтобы вам было интересно.

Геймплей

Игровой процесс проекта достаточно однообразен, но постепенно он увлекает и покидать игру уже не захочется. Суть в выживании — у вас есть подводная лодка, которая бороздит бескрайние просторы океана и пытается найти нужные вам ресурсы. Игрок выступает в роли одного из членов экипажа и решает определенные проблемы, которые связаны с поиском припасов и атаками подводных жителей. Это кажется скучным в начале прохождения, но постепенно, когда у вас уже появится определенный опыт и понимание происходящего, можно будет получать гораздо больше позитивных эмоций. Кроме того, вы будете находить затонувшие корабли, обывать артефакты и путешествовать по подводному миру, управляя настоящей подводной лодкой. Для определенный аудитории игроков это очень даже весело, хотя широкой массе геймеров это скорее покажется грустным однообразием.

Итог

На текущий момент игра Barotrauma выглядит довольно интересной и необычной. Я получил от нее определенное удовольствие, но посоветовать всем и каждому не могу. Здесь слишком много механик, которые ставят в тупик, плюс определенные сложности наблюдаются с обучением новичка. Если вы сами методом тыка не разберетесь во всех этих механиках и особенностях управления подводной лодкой, то разработчики вам явно не помогут. Да и мультиплеер работает не так уж хорошо, чтобы его можно было похвалить.

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