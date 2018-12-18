Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой парк развлечений

Геймеры любят игры, в которых можно отдыхать и получать удовольствие от процесса без какого-то соревновательного режима и спешки. Да, есть аудитория, которой только дай повоевать в онлайне, но есть и те, кто хочет сидеть в одиночестве, слушать музыку, пить чай и проходить какие-то задания. Именно такой игрой и является Battle Royale Tycoon — она не требует от вас какого особенного опыта в индустрии, вам не нужна хорошая реакция, мгновенное попадание по врагу и так далее. Нет, здесь исключительно неспешный геймплей, простые действия и постепенное развитие. Если вы тоже фанат подобных проектов, цените эмоции от развития своей базы и хотите чего-то нового, то настоятельно рекомендую Battle Royale Tycoon. Это та игра, которая вроде как относится к королевской битве, но на самом деле совершенно на этот жанр не похожа. Это стратегия, где нужно думать, пробовать и анализировать.

Геймплей

Игровой процесс довольно простой — разработчики решили не выводить обучение в отдельное задание или меню, так что в начале игры вам доступна только одиночная кампания и там нас будут учить, как играть. Не могу сказать, что обучение очень информативное — порой приходится долго искать нужный пункт на мониторе, но зато вам дают возможность попробовать все механики, рассказывают о том, как именно нужно строить, какие там должны быть особенности и так далее. Например, вы ставите тир. Нужно сделать вход, отдельно выход, нужно поставить хранилище оружия, после чего сделать дорожку от выхода к тротуару и сделать отдельную дорожку для очереди у входа. Только после этого нужно нанять работника и отправить его в тир, чтобы он выдавал посетителям оружие и помогал им. У большинства подобных заданий суть одна и та же, только дополнительные элементы появляются. К примеру, в туалете нужно добавлять унитазы.

Далее, когда у вас появится первый источник дохода в виде базовых построек, нужно приниматься за развитие своего парка развлечений. Условно говоря, на парк это не похоже. Нужно добавлять склады и нанимать работников, чтобы те отправлялись в новые закусочные, тиры и так далее. То есть, дальнейшее ваше развитие в том, чтобы масштабировать свой бизнес и постепенно превращать его из небольшого в огромный. Делается это так, как и в любой другой игре этого жанра — делаешь большой кафе и туалетов, зарабатываешь больше денег и вновь строишь больше кафе. Тактика очень простая.

Графика

Обычно я стараюсь не уделять внимание графике, особенно если это инди-игра с небольшим бюджетом, но пользователи любят игры глазами. Так что обходить этот момент больше не буду. У игры есть свои проблемы с картинкой, это видно невооруженным глазом, но нет ничего такого, что вызвало бы у вас приступ негатива. Картинка плавная, без рывков и непонятных анимаций, здания выглядят более-менее опрятно, ничего слишком яркого нет. Это просто неплохая графика в стиле пикселей, которая вам, скорее всего, понравится и будет приносить определенное удовольствие.

Итог

Battle Royale Tycoon — очень странный представитель жанра, который попытался привлечь к себе внимание королевской битвой в названии. Вот только если отбросить некоторые стилистические элементы вроде оружия, то это обычный градостроительный симулятор. Он неплохо продуман, здесь нет проблем с экономикой, даже адекватное обучение имеется. Для фанатов жанра это отличное приобретение, которое позволит окунуться в новый виртуальный мир и получить от этого дозу позитива. Да и как вариант попробовать что-то новое тоже игра очень неплоха, новичкам в жанре будет легко развиваться.