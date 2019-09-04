Обзор Border Officer. Очень странная игра

Графика

Сегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмоции, а вот в плане реализации выглядит просто ужасно. Графика, физика, механики — все это сделано очень просто и очень плохо, но игра, тем не менее, цепляет и увлекает. Давайте же вместе посмотрим, почему так происходит и как в нее играть.

Основной геймплей

Разработчики придумали весьма неплохой сеттинг, однако с бюджетом на разработку у них явно были серьезные проблемы. Дело в том, что картинка в игре не кажется плохой, она выглядит именно бедной — нет четкости, нет проработанных моделей, нет красивого виртуального мира. Смотришь на игру и понимаешь, что это все делалось небольшой командой, которая использовала доступные модели или вовсе загружала бесплатные варианты из сети. Не могу сказать, что это прямо портит ощущения от прохождения, но если вы привыкли к действительно красивым проектам и хотите получить наслаждение от визуальной составляющей, то данная игра точно создавалась не для вас. Она скорее для веселья, увлекательных приключений и стримеров, но точно не тех, кто хочет серьезно засесть за игру и всматриваться в лицо каждого персонажа. И в этом есть проблема, ведь большинство геймеров любит красивую картинку на экране.

Второстепенные радости

Игровой процесс достаточно простой, но интересный. Наш главный герой работает на паспортном контроле на таможне и должен пропускать или не пропускать людей в страну. Это очень увлекательно выглядит — подходят совершенно разные люди, показывают документы, а мы решаем можно им в страну или нет. Конечно, всегда стоит думать и анализировать ситуацию — если у человека разделочный нож с собой, то его лучше сразу передать властям и пусть разбираются, а если девушка с нормальными документами и столовой ложкой пришла, то можно пропустить. Будет тьма интересных моментов, когда приходят люди с поддельными документами, а вы должны понять, в чем заключается их хитрость. Получается не всегда, но в этом и заключается интерес к проекту. Стоит обращать внимание на все мелочи, тогда быстро понимаешь, в чем подкол и как вычислить нарушителя с поддельными документами.

Итог

Очень понравилось то, что наш сотрудник не просто так стоит и проверяет документы, но и живет своей жизнью. Вам нужно вставать утром, когда вас будят на работу, нужно садиться за автомобиль и проезжать на нем полтора километра, пока не доберетесь до нужной точки. После завершения рабочего дня можно отправиться на второстепенные геймплейные точки — есть несколько увеселительных заведений, продуктовые магазины и так далее. То есть, разработчики сделали геймплей более увлекательным за счет простых, но весьма достойных элементов игрового процесса. Героя нужно радовать, у него кончается энергия, у него есть всевозможные особенности жизни и благодаря этому геймплей не кажется скучным. Лично мне очень понравилось — ни на секунду не получается сесть и вдоволь погрустить, все время есть какие-то дела, заботы.

Мне понравился геймплей проекта — это очень необычно, интересно и весело. Я не помню игру, в которой нужно было бы работать на таможне и пропускать людей в страну. Да и второстепенные активности тоже поднимают настроение, ведь вам банально не дают делать одно и то же целый день, постоянно меняются задачи и цели. Вопрос в том, сможете ли вы перетерпеть минус в виде ужасной графики, которая буквально поражает воображение. Если да — милости просим, игра вас порадует и принесет тьму удовольствия. Если нет — найдите что-то более красивое.