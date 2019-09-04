Обзор Border Officer. Очень странная игра

2019-09-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Border Officer; [74]
Сегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмоции, а вот в плане реализации выглядит просто ужасно. Графика, физика, механики — все это сделано очень просто и очень плохо, но игра, тем не менее, цепляет и увлекает. Давайте же вместе посмотрим, почему так происходит и как в нее играть.

Графика

Разработчики придумали весьма неплохой сеттинг, однако с бюджетом на разработку у них явно были серьезные проблемы. Дело в том, что картинка в игре не кажется плохой, она выглядит именно бедной — нет четкости, нет проработанных моделей, нет красивого виртуального мира. Смотришь на игру и понимаешь, что это все делалось небольшой командой, которая использовала доступные модели или вовсе загружала бесплатные варианты из сети. Не могу сказать, что это прямо портит ощущения от прохождения, но если вы привыкли к действительно красивым проектам и хотите получить наслаждение от визуальной составляющей, то данная игра точно создавалась не для вас. Она скорее для веселья, увлекательных приключений и стримеров, но точно не тех, кто хочет серьезно засесть за игру и всматриваться в лицо каждого персонажа. И в этом есть проблема, ведь большинство геймеров любит красивую картинку на экране.

Основной геймплей

Игровой процесс достаточно простой, но интересный. Наш главный герой работает на паспортном контроле на таможне и должен пропускать или не пропускать людей в страну. Это очень увлекательно выглядит — подходят совершенно разные люди, показывают документы, а мы решаем можно им в страну или нет. Конечно, всегда стоит думать и анализировать ситуацию — если у человека разделочный нож с собой, то его лучше сразу передать властям и пусть разбираются, а если девушка с нормальными документами и столовой ложкой пришла, то можно пропустить. Будет тьма интересных моментов, когда приходят люди с поддельными документами, а вы должны понять, в чем заключается их хитрость. Получается не всегда, но в этом и заключается интерес к проекту. Стоит обращать внимание на все мелочи, тогда быстро понимаешь, в чем подкол и как вычислить нарушителя с поддельными документами.

Второстепенные радости

Очень понравилось то, что наш сотрудник не просто так стоит и проверяет документы, но и живет своей жизнью. Вам нужно вставать утром, когда вас будят на работу, нужно садиться за автомобиль и проезжать на нем полтора километра, пока не доберетесь до нужной точки. После завершения рабочего дня можно отправиться на второстепенные геймплейные точки — есть несколько увеселительных заведений, продуктовые магазины и так далее. То есть, разработчики сделали геймплей более увлекательным за счет простых, но весьма достойных элементов игрового процесса. Героя нужно радовать, у него кончается энергия, у него есть всевозможные особенности жизни и благодаря этому геймплей не кажется скучным. Лично мне очень понравилось — ни на секунду не получается сесть и вдоволь погрустить, все время есть какие-то дела, заботы.

Итог

Мне понравился геймплей проекта — это очень необычно, интересно и весело. Я не помню игру, в которой нужно было бы работать на таможне и пропускать людей в страну. Да и второстепенные активности тоже поднимают настроение, ведь вам банально не дают делать одно и то же целый день, постоянно меняются задачи и цели. Вопрос в том, сможете ли вы перетерпеть минус в виде ужасной графики, которая буквально поражает воображение. Если да — милости просим, игра вас порадует и принесет тьму удовольствия. Если нет — найдите что-то более красивое.

Комментарии и отзывы Border Officer
Razer представила игровой ультрабук Blad...
Razer представила игровой ультрабук BladНа выставке IFA, которая проходит в Берлине, компания Razer представила ультрабук под названием Blade Ste...
Acer представила на IFA 2019 портативный...
Acer представила на IFA 2019 портативныйНовый портативный светодиодный проектор Acer C250i с разрешением Full HD может работать от батареи до 5 ч...
G.Skill выпускает наборы памяти DDR4-430...
G.Skill выпускает наборы памяти DDR4-430Компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., производитель памяти и игровой периферии, представил...
Acer представляет Planet9 киберспортивну...
Acer представляет Planet9 киберспортивнуPlanet9 — это открытое сообщество, позволяющее геймерам создавать свою команду, тренироваться для достиж...
Acer представляет линейку устройств Chro...
Acer представляет линейку устройств ChroБерлин, Германия 4 сентября 2019 г. — Компания Acer представила четыре новые модели Chromebook, сочетающ...
Samsung представляет свой первый SoC с м...
Samsung представляет свой первый SoC с мНезадолго до запуска IFA 2019 Samsung представляет Exynos 980, свой первый SoC со встроенным модемом 5G. ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Смартфон Honor 20S оценен в 265 долларов...
Смартфон Honor 20S оценен в 265 долларовБренд Honor пополнил ассортимент смартфонов моделью Honor 20S, который можно назвать более доступной верс...


Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое креслоОбзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло
Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)
Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнениемОбзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением
Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?
Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышкаОбзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Обзор Border Officer. Очень странная игр...
Обзор Border Officer. Очень странная игрСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмо...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtКомпания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считает...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,В рамках выставки IFA 2019 компания Dell представила сразу несколько новинок, среди которых ультрабуки, н...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, Pr...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, PrВыставку IFA 2019 открыла презентация next@Acer в рамках которой были представлены новые ультрабуки семей...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покем...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покемХотите собирать питомцев в виртуальном мире и получать от этого процесса массу положительных эмоций? Тогд...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. С...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. ССегодня мы с вами поговорим о максимально спорном мониторе — он обладает весьма скромной диагональю, целы...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер28 августа в городе Набережные Челны состоялось открытие первого объекта Индустриального парка, а именно ...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. ...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям стано...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4Уже завтра начинается учебный процесс и многие пользователи думают о том, какой бы ноутбук себе приобрест...
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor