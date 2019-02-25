Обзор Bus Driver Simulator 2019. Специфическая игра

2019-02-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Bus Driver Simulator 2019; [198]
Есть определенные нишевые проекты, которые создаются специально для отдельной аудитории, которая любит специфические развлечения. Например, есть геймеры, которые обожают реалистичные симуляторы самолетов — там нужно потратить несколько недель только на то, чтобы правильно научиться взлетать и садиться, не говоря уже о фигурах высшего пилотажа. Тоже самое можно сказать и про Bus Driver Simulator 2019 — это игра для отдельной категории игроков, которые любят подобную технику, любят управлять ею и хотят получать от этого процесса удовольствие. Конечно, назвать игру идеальной у меня просто язык не поворачивается, ведь количество недоработок здесь приличное. С другой стороны, это уникальный в своем роде продукт, который просто не имеет аналогов на рынке. И если вы хотите именно управлять автобусом, то ничего лучше найти не получится. Давайте же посмотрим, что игра умеет.

Геймплей

Нужно понимать, что разработчики Bus Driver Simulator 2019 делали упор на реализм и просто проехать участки трассы, как в гоночных симуляторах, у вас не получится. Вам нужно сначала купить себе автобус, после чего разобраться с настройками управления и отправиться по маршруту. Стоит отметить, что приезжать на каждую остановку нужно вовремя — раньше или позже не подходит. Если вы должны быть на такой-то остановке в такое-то время, то вы обязаны распределить свое время и попасть в нужную точку вовремя. Конечно, получается далеко не сразу — только спустя какое-то время начинаешь понимать, как нужно распределять свое время на остановки, где нужно придать газу, а где нужно немного сбавить скорость, чтобы не приехать заранее. Такие мелочи и делают игру настолько увлекательной и привлекательной — она требует от вас не только ездить, но и постоянно думать, анализировать.

Управление

Очень важной деталью игрового процесса является управление — вам нужно буквально выучить наизусть массу кнопок, которые отвечают за необходимые вам действия. Здесь нужно отдельно открывать заднюю и переднюю дверь автобуса для пассажиров, нужно включать свет в салоне или фары, включать поворотники или аварийный сигнал. И это я не говорю про передачи — если вы хотите получить максимум удовольствия, то советую играть с механической коробкой передач и менять все самостоятельно, тогда получаешь намного больше удовольствия от процесса. Правда, это только добавляет трудностей в геймплее.

Режимы игры

Разработчики дают вам возможность поиграть в двух режимах — карьера и сценарии. Первый вариант является, фактически, свободным режимом, в котором вы просто катаетесь по городу и зарабатываете средства на покупку нового автобуса. Я же советую начать знакомство с игрой в режиме сценария, где есть вариант с обучением. Вам расскажут все детали управления автобусом, покажут как ездить и что нажимать. После этого настоятельно рекомендую попробовать сценарий «Серпухов», там довольно простой маршрут и нет проблем с поездками. Потом берем Кёльн и только после него уже можно идти в свободный режим.

Итог

Игра очень специфическая, это нужно понимать. Ее создавали не для широкой аудитории геймеров, а для отдельного сегмента любителей реализма и именно этой тематики. Для тех, кто хочет учиться, ездить правильно, по правилам дорожного движения, включать повороты и так далее. Мне лично игра понравилась — она увлекает, особенно когда понимаешь, в чем особенности управления и геймплея. Да и разработчики постепенно баги исправляют, меняют какие-то механики, добавляют контент. Строго рекомендую — фанатам понравится.


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