Обзор Bus Driver Simulator 2019. Специфическая игра

Есть определенные нишевые проекты, которые создаются специально для отдельной аудитории, которая любит специфические развлечения. Например, есть геймеры, которые обожают реалистичные симуляторы самолетов — там нужно потратить несколько недель только на то, чтобы правильно научиться взлетать и садиться, не говоря уже о фигурах высшего пилотажа. Тоже самое можно сказать и про Bus Driver Simulator 2019 — это игра для отдельной категории игроков, которые любят подобную технику, любят управлять ею и хотят получать от этого процесса удовольствие. Конечно, назвать игру идеальной у меня просто язык не поворачивается, ведь количество недоработок здесь приличное. С другой стороны, это уникальный в своем роде продукт, который просто не имеет аналогов на рынке. И если вы хотите именно управлять автобусом, то ничего лучше найти не получится. Давайте же посмотрим, что игра умеет.
ГеймплейНужно понимать, что разработчики Bus Driver Simulator 2019 делали упор на реализм и просто проехать участки трассы, как в гоночных симуляторах, у вас не получится. Вам нужно сначала купить себе автобус, после чего разобраться с настройками управления и отправиться по маршруту. Стоит отметить, что приезжать на каждую остановку нужно вовремя — раньше или позже не подходит. Если вы должны быть на такой-то остановке в такое-то время, то вы обязаны распределить свое время и попасть в нужную точку вовремя. Конечно, получается далеко не сразу — только спустя какое-то время начинаешь понимать, как нужно распределять свое время на остановки, где нужно придать газу, а где нужно немного сбавить скорость, чтобы не приехать заранее. Такие мелочи и делают игру настолько увлекательной и привлекательной — она требует от вас не только ездить, но и постоянно думать, анализировать.
УправлениеОчень важной деталью игрового процесса является управление — вам нужно буквально выучить наизусть массу кнопок, которые отвечают за необходимые вам действия. Здесь нужно отдельно открывать заднюю и переднюю дверь автобуса для пассажиров, нужно включать свет в салоне или фары, включать поворотники или аварийный сигнал. И это я не говорю про передачи — если вы хотите получить максимум удовольствия, то советую играть с механической коробкой передач и менять все самостоятельно, тогда получаешь намного больше удовольствия от процесса. Правда, это только добавляет трудностей в геймплее.
Режимы игрыРазработчики дают вам возможность поиграть в двух режимах — карьера и сценарии. Первый вариант является, фактически, свободным режимом, в котором вы просто катаетесь по городу и зарабатываете средства на покупку нового автобуса. Я же советую начать знакомство с игрой в режиме сценария, где есть вариант с обучением. Вам расскажут все детали управления автобусом, покажут как ездить и что нажимать. После этого настоятельно рекомендую попробовать сценарий «Серпухов», там довольно простой маршрут и нет проблем с поездками. Потом берем Кёльн и только после него уже можно идти в свободный режим.
ИтогИгра очень специфическая, это нужно понимать. Ее создавали не для широкой аудитории геймеров, а для отдельного сегмента любителей реализма и именно этой тематики. Для тех, кто хочет учиться, ездить правильно, по правилам дорожного движения, включать повороты и так далее. Мне лично игра понравилась — она увлекает, особенно когда понимаешь, в чем особенности управления и геймплея. Да и разработчики постепенно баги исправляют, меняют какие-то механики, добавляют контент. Строго рекомендую — фанатам понравится.