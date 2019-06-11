Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшая стратегия

2019-06-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Conan Unconquered; [70]
Мы стараемся рассказывать только про хорошие игры, ведь о плохих говорить просто нет желания и смысла. Но, иногда в правилах бывают исключения, ведь порой на глаза попадаются настолько ужасные проекты, что пройти мимо и не высказать свое негодование просто не получится. Сегодня речь пойдет о Conan Unconquered, которая разочаровала автора данного обзора абсолютно всем, начиная от графики и заканчивая геймплейными механиками.

Графика

Обычно я стараюсь отходить от темы графики и не говорить ничего о качестве картинки, так как это достаточно субъективно и кому-то может понравиться графика, которая лично мне не по душе. Но, с Conan Unconquered ситуация совершенно иная, так как здешняя графика не может хоть кому-то понравиться. Разработчики явно не особо старались над прорисовкой виртуального мира и деталей, ведь картинка выглядит максимально убого и неказисто. Если вы приблизите камеру, то мыльная картинка так ударит по глазам, что просто голова идет кругом. У меня вот сложилось впечатление, что я попал в игру 2005 года, а ведь это свежий релиз, который буквально недавно вышел. Так что если вы ждали хотя бы более-менее качественную графику, то новая стратегия вас разочарует моментально — в ней нет вообще ничего хорошего. Выпускать такие игры в 2019 году просто стыдно, а ведь это лишь часть негатива.

Геймплей

Игровой процесс довольно скучный и однообразный — у вас просто нет ничего, что могло бы заинтересовать игрока. То есть, строительство происходит в пару кликов и не вызывает интереса, сражения очень топорные и неказистые, плюс управление создавали люди, который отстали от рынка стратегий буквально лет на пятнадцать. То есть, вам банально неудобно управлять этим проектом, не говоря уже о том, что интерфейс совершенно не располагает к тому, чтобы игрок наслаждался процессом сражений или развития своей виртуальной базы. Это большая проблема, на самом деле, так как с интерфейсом вам нужно постоянно взаимодействовать и это постепенно портит настроение. Как можно спокойно играть и сражаться. когда почти половину экрана занимает меню и иконки выбранных персонажей? Почему это настолько убого выглядит? Ведь игра новая и не ремастер, а вполне свежий релиз, который создавали с нуля.

Сюжетная линия

В начале игры, еще перед главным меню, разработчики показывают нам довольно красивую кат-сцену и у меня даже появилась надежда, что дальше сюжет именно в таком ключе и будут подавать. Однако, на этом все и закончилось — разработчики перестали показывать кат-сцены и просто выдают нам порции текста, чтобы вы понимали хоть чуточку происходящего на экране. Не могу сказать, что сюжет здесь в принципе есть — история подана ужасно, изучать ее и постигать тонкости сюжета вы точно не захотите, плюс в целом история этого виртуального мира довольно скучная. Разработчики могли бы как-то интересно обыграть проект, показать нам увлекательную историю, но они почему-то решили, что лучше просто выдать парочку фраз в формате текста. С такой подачей далеко не уедешь и даже редкие кат-сцены ситуацию не спасают совершенно.

Итог

После игры в Conan Unconquered сложилось впечатление, что разработчикам просто нужно было быстренько заработать денег и они просто использовали известную франшизу, чтобы привлечь аудиторию. Назвать проект хотя бы достойным у меня язык не поворачивается — качество картинки, геймплея и сюжета настолько низкое, что даже словами не передать. Если вы любите стратегии, то буквально любой релиз от 2005 года будет лучше того, что предлагает данная игра.

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