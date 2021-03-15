Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой

КомплектацияCooler Master CK530 V2 поставляется в небольшой коробке с классическим для данной компании оформлении. Внутри нее находятся сама клавиатура, ключ для снятия клавиш, небольшая документация и подставка для запястья, которую в принципе редко можно встретить в комплектациях клавиатур.
Внешний видКак мы уже упомянули, Cooler Master CK530 V2 относится к механическим клавиатурам формата TKL. За счет отсутствия цифрового блока, который мало кому нужен, она намного аккуратнее выглядит на рабочем столе. Также существует аналогичная модель CK550 V2, но уже с NumLock.
CK530 V2 изготовлен немного хитрым образом. Его корпус выполнен целиком из пластика, но сверху него нанесена пластина из шлифованного металла, что дает красивые блики от подсветки.
Боковые грани скошены. Выглядит интересно и, самое главное, не заезжено.
Cooler Master CK530 V2 существует в трех версиях с механическими переключателями Red, Blue и Brown. В России на данный момент доступна лишь версия с Red. Она же и попала к нам на тест.
Раскладные ножки позволяют выставить клавиатуру под углом в 10 грудусов. Приятная их особенность заключается в том, что они полностью прорезинены, а значит при любых обстоятельствах не будут царапать поверхность, на которых они находятся.
Максимального комфорта при использовании клавиатуры можно добиться, воспользовавшись комплектной прорезиненной подставкой. В таком случае запястья лежат в своем более естественном положении и подолгу не устают. Единственное, что она достаточно быстро собирает на себе пыль.
Все клавиши выполнены по технологии двойного литья. Это значит, что спустя несколько лет они ни при каких условиях не сотрутся. Правда у нее есть один минус в виде неподсвечиваемой второстепенной раскладки. В нашем случае ею является кириллица, но в целом даже в темное время можно спокойно разглядеть русские символы.
Комплектным ключом удобно снимать кейкапы. Он их не царапает и извлекает в одно движение.
Провод имеет длину в 186 см. Он достаточно толстый и гибкий. На его конце находится ферритовый фильтр, служащий для подавления высокочастотных помех в электрических цепях.
Программное обеспечениеДля Cooler Master CK530 V2 предусмотрено свежее ПО — MasterPlus+. Его можно скачать на официальном сайте производителя. С помощью него есть возможность настроить подсветку клавиатуры, добавить назначение клавиш, макросы и профиль.
Клавиатура поддерживает огромное множество типов подсветки. Есть как и классический статичный, так и динамичные варианты. На свое усмотрение можно выставить уровень яркости, скорость, цвет заднего и переднего фона. Из небанального мы отметили для себя игру в “Змейку” и “Рябь на воде” с красивыми переливами. Также присутствует полностью кастомные режимы подсветок.
При желании можно настроить подсветку напрямую через сочетания клавиш:
В клавиатуре есть возможность переназначить любую из клавиш, но только не Fn.
Во вкладке макросы можно создавать последовательные комбинации клавиш. Также их можно экспортировать или импортировать готовые варианты.
У CK530 V2 есть 4 профиля. Под каждый из них можно выбрать свой тип подсветки, переназначения клавиш и макросы. Удобно, если вы используете несколько ОС или хотите добавить отдельную раскладку под определенную программу. Переключаться между ними можно с помощью сочетания клавиш Fn + F1-F4.