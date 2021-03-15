Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой

Выбор механической клавиатуры — задача не из легких. Еще сложнее ситуация, если вам необходимо приобрести TKL-версию без цифрового блока, ведь подобных вариантов попросту меньше на рынке. К нам на тест попала относительно недорогая модель Cooler Master CK530 V2, получившая интересный внешний вид, Red переключатели и качественную RGB-подсветку.

Комплектация

Cooler Master CK530 V2 поставляется в небольшой коробке с классическим для данной компании оформлении. Внутри нее находятся сама клавиатура, ключ для снятия клавиш, небольшая документация и подставка для запястья, которую в принципе редко можно встретить в комплектациях клавиатур.

Внешний вид

Как мы уже упомянули, Cooler Master CK530 V2 относится к механическим клавиатурам формата TKL. За счет отсутствия цифрового блока, который мало кому нужен, она намного аккуратнее выглядит на рабочем столе. Также существует аналогичная модель CK550 V2, но уже с NumLock.

CK530 V2 изготовлен немного хитрым образом. Его корпус выполнен целиком из пластика, но сверху него нанесена пластина из шлифованного металла, что дает красивые блики от подсветки.

Боковые грани скошены. Выглядит интересно и, самое главное, не заезжено.

Cooler Master CK530 V2 существует в трех версиях с механическими переключателями Red, Blue и Brown. В России на данный момент доступна лишь версия с Red. Она же и попала к нам на тест.

Раскладные ножки позволяют выставить клавиатуру под углом в 10 грудусов. Приятная их особенность заключается в том, что они полностью прорезинены, а значит при любых обстоятельствах не будут царапать поверхность, на которых они находятся.

Максимального комфорта при использовании клавиатуры можно добиться, воспользовавшись комплектной прорезиненной подставкой. В таком случае запястья лежат в своем более естественном положении и подолгу не устают. Единственное, что она достаточно быстро собирает на себе пыль.

Все клавиши выполнены по технологии двойного литья. Это значит, что спустя несколько лет они ни при каких условиях не сотрутся. Правда у нее есть один минус в виде неподсвечиваемой второстепенной раскладки. В нашем случае ею является кириллица, но в целом даже в темное время можно спокойно разглядеть русские символы.

Комплектным ключом удобно снимать кейкапы. Он их не царапает и извлекает в одно движение.

Провод имеет длину в 186 см. Он достаточно толстый и гибкий. На его конце находится ферритовый фильтр, служащий для подавления высокочастотных помех в электрических цепях.

Программное обеспечение

Для Cooler Master CK530 V2 предусмотрено свежее ПО — MasterPlus+. Его можно скачать на официальном сайте производителя. С помощью него есть возможность настроить подсветку клавиатуры, добавить назначение клавиш, макросы и профиль.

Клавиатура поддерживает огромное множество типов подсветки. Есть как и классический статичный, так и динамичные варианты. На свое усмотрение можно выставить уровень яркости, скорость, цвет заднего и переднего фона. Из небанального мы отметили для себя игру в “Змейку” и “Рябь на воде” с красивыми переливами. Также присутствует полностью кастомные режимы подсветок.



При желании можно настроить подсветку напрямую через сочетания клавиш:

В клавиатуре есть возможность переназначить любую из клавиш, но только не Fn.

Во вкладке макросы можно создавать последовательные комбинации клавиш. Также их можно экспортировать или импортировать готовые варианты.

У CK530 V2 есть 4 профиля. Под каждый из них можно выбрать свой тип подсветки, переназначения клавиш и макросы. Удобно, если вы используете несколько ОС или хотите добавить отдельную раскладку под определенную программу. Переключаться между ними можно с помощью сочетания клавиш Fn + F1-F4.

Тесты

В Cooler Master CK530 V2 используются свичи без каких-либо явных обозначений. По своему типу они больше всего напоминают Cherry MX Red. Нажимаются достаточно тихо без громких щелчков, как у многих моделей в той же ценовой категории. При наборе текста или другой активной эксплуатации клавиатура не сгибается.



Итоги

Cooler Master CK530 V2 — удачная механическая клавиатура TKL формата. У нее неплохие свичи с четским ходом, минималистичный дизайн, присутствует комплектная подставка под запястье, удобная программа с возможностью настроек сочетаний клавиш, макросов, профилей, а также равномерная и плотная подстествка с большим вариантом цветовых режимов. Из минусов можно отметить маркую подставку для запястья.
Комментарии и отзывы Cooler Master CK530 V2
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