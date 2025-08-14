Обзор NuPhy Air60 HE. Механическая клавиатура 60% ANSI с магнитными Jade

Не так давно мы тестировали топовую механическую клавиатуру NuPhy Halo65 HE с магнитными переключателями и частотой опроса 8000 Гц. Сегодня продолжая изучение модельной линейки этого производителя, в центре внимания будет ультратонкая Nuphy Air60 HE в форм-факторе 60%. Она также в версиях с переключателями Jade Pro Linear или Jade Linear.

Обзор Nuphy Air60 HE

Комплектация

Поставляется в двойной коробке. Внешняя с полиграфией, включающая информацию по характеристикам и ее изображение, а также внутренняя плотная.

комплектация Nuphy Air60 HE

Комплект включает ключ для извлечения кейкапов и переключателей, набор из 22 дополнительных колпачков, USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Тонкий и компактный корпус, особенно если сравнивать с решениями на механике. Основу корпуса составляет авиационный алюминий, задающий жесткость и премиальность внешнему исполнению, а основание из ABS-пластика.

внешний вид Nuphy Air60 HE

Изначально с завода используется интересная схема с сочетанием колпачков черного и серых цветов, а также в правой части идут с прозрачным пластиком с сиреневым оттенком. На них нанесены схематичные изображение.

внешний вид Nuphy Air60 HE

В комплекте есть набор, позволяющий заменить прозрачные на серые, а также семь для изменения схемы на эксплуатацию с операционной системой MacOS. Ключ для замены идет в комплекте.

внешний вид Nuphy Air60 HE

Профиль у колпачков них невысокий. Выполнены из PBT-пластика. Латинские и кириллические символы хорошо читаются.

внешний вид Nuphy Air60 HE

Пространство между клавишами подсвечиваются. Часть из прозрачных колпачков подсвечиваются по всей площади.

внешний вид Nuphy Air60 HE

Общая схема раскладки 60% ANSI. ENTER однорядный, SHIFT полноразмерные. Стрелок и функциональных клавиш нет.

внешний вид Nuphy Air60 HE

В корпусе проведены оптимизации для снижения уровня шума. Внутри вибро- и шумоизоляция. Силиконовые вставки на ПРОБЕЛе и стабилизаторы по краям.

внешний вид Nuphy Air60 HE

На боковой стороне у Nuphy Air60 HE разъем USB-C, используемый для подключения интерфейсного кабеля с Г-образным коннектором и ферритовой защитой. В комплекте идет длиной 1.5 метра. В центральной части механическая пластина.

внешний вид Nuphy Air60 HE

По периметру четыре резиновые накладки, предотвращающие скольжение. Двухуровневые ножки сиреневого цвета. У клавиатуры три рабочих положения, во всех стоит устойчиво.

внешний вид Nuphy Air60 HE

На обратной стороне переключатель M1, M2, M3. Он быстро сменяет профиль настроек.

внешний вид Nuphy Air60 HE

Софт

Клавиатура использует управление через веб-интерфейс NuPhyIO, обеспечивающий совместимость с разными платформами и простой перенос настроек между разными системами. При запуске проверяет версию прошивки. Настройки у клавиатуры могут распределены по трем профилям.

настройки Nuphy Air60 HE

Выбирается тип установленных переключателей. На момент публикации два вида в дальнейшем список может быть расширен.

настройки Nuphy Air60 HE

Редактор макросов с детальными настройками, сменой интервалов и привязкой клавиш.

настройки Nuphy Air60 HE

Выбор действия для клавиш. Помимо доступного 60% ANSI можно выбрать из полного набора.

настройки Nuphy Air60 HE

Выбор эффектов подсветки. Хороший набор режимов, цвет, направление, яркость и скорость.

настройки Nuphy Air60 HE

Дополнительные настройки с блокировкой клавиш. Тахионный режим, повышение стабильности, частота опроса сенсора от 1000 до 8000 Гц. Ведется управление магнитным переключателем. Выбирается мертвая зона и точка срабатывания. Можно изменить от полного прожатия до легко касания.

Тесты

тесты Nuphy Air60 HE

Ключевой особенностью Nuphy Air60 HE являются установленные переключатели. В нашем экземпляре Gateron Low-Profile Magnetic Jade с силой срабатывания 30G. У них система срабатывания отличается от традиционной механики, используется магнитное поле и именно оно позволяет выбирать точку срабатывания индивидуально от 0.1 до 3.3 мм, также заметно увеличен ресурс службы, по сравнению с обычными более чем вдвое.

тесты Nuphy Air60 HE

Переключатели съемные позволяя как менять, так и ставить совместимые. Используемые в ней идут с пылезащитным штоком и направляющими по краям. Нажимаются плавно и без слышимого щелчка. Они очень приятны в работе, подходят для быстрой печати. И конечно отдельные оптимизации для игр, частота опроса 8000 Гц. Моментальная регистрация нажатий и максимальная точность. Дополняет это софт с профилями и макросами.

тесты Nuphy Air60 HE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorNuphy Air60 HE – топовая низкопрофильная игровая клавиатура с магнитными переключателями и раскладкой 60% ANSI. Компактный корпус из алюминиевого сплава с вибро- и шумоизоляцией, детальные настройки, съемные переключатели и дополнительный набор кейкапов в комплекте, подсветка, три уровня наклона рабочей плоскости, съемный интерфейсный кабель.
Nuphy Air60 HE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
