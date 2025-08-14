Обзор NuPhy Air60 HE. Механическая клавиатура 60% ANSI с магнитными Jade

Не так давно мы тестировали топовую механическую клавиатуру NuPhy Halo65 HE с магнитными переключателями и частотой опроса 8000 Гц. Сегодня продолжая изучение модельной линейки этого производителя, в центре внимания будет ультратонкая Nuphy Air60 HE в форм-факторе 60%. Она также в версиях с переключателями Jade Pro Linear или Jade Linear.

Комплектация

Поставляется в двойной коробке. Внешняя с полиграфией, включающая информацию по характеристикам и ее изображение, а также внутренняя плотная.

Внешний вид

Комплект включает ключ для извлечения кейкапов и переключателей, набор из 22 дополнительных колпачков, USB-кабель, руководство пользователя.Тонкий и компактный корпус, особенно если сравнивать с решениями на механике. Основу корпуса составляет авиационный алюминий, задающий жесткость и премиальность внешнему исполнению, а основание из ABS-пластика.

Изначально с завода используется интересная схема с сочетанием колпачков черного и серых цветов, а также в правой части идут с прозрачным пластиком с сиреневым оттенком. На них нанесены схематичные изображение.

В комплекте есть набор, позволяющий заменить прозрачные на серые, а также семь для изменения схемы на эксплуатацию с операционной системой MacOS. Ключ для замены идет в комплекте.

Профиль у колпачков них невысокий. Выполнены из PBT-пластика. Латинские и кириллические символы хорошо читаются.

Пространство между клавишами подсвечиваются. Часть из прозрачных колпачков подсвечиваются по всей площади.

Общая схема раскладки 60% ANSI. ENTER однорядный, SHIFT полноразмерные. Стрелок и функциональных клавиш нет.

В корпусе проведены оптимизации для снижения уровня шума. Внутри вибро- и шумоизоляция. Силиконовые вставки на ПРОБЕЛе и стабилизаторы по краям.

На боковой стороне у Nuphy Air60 HE разъем USB-C, используемый для подключения интерфейсного кабеля с Г-образным коннектором и ферритовой защитой. В комплекте идет длиной 1.5 метра. В центральной части механическая пластина.

По периметру четыре резиновые накладки, предотвращающие скольжение. Двухуровневые ножки сиреневого цвета. У клавиатуры три рабочих положения, во всех стоит устойчиво.

На обратной стороне переключатель M1, M2, M3. Он быстро сменяет профиль настроек.

Софт

Клавиатура использует управление через веб-интерфейс NuPhyIO, обеспечивающий совместимость с разными платформами и простой перенос настроек между разными системами. При запуске проверяет версию прошивки. Настройки у клавиатуры могут распределены по трем профилям.

Выбирается тип установленных переключателей. На момент публикации два вида в дальнейшем список может быть расширен.

Редактор макросов с детальными настройками, сменой интервалов и привязкой клавиш.

Выбор действия для клавиш. Помимо доступного 60% ANSI можно выбрать из полного набора.

Выбор эффектов подсветки. Хороший набор режимов, цвет, направление, яркость и скорость.

Тесты

Дополнительные настройки с блокировкой клавиш. Тахионный режим, повышение стабильности, частота опроса сенсора от 1000 до 8000 Гц. Ведется управление магнитным переключателем. Выбирается мертвая зона и точка срабатывания. Можно изменить от полного прожатия до легко касания.

Ключевой особенностью Nuphy Air60 HE являются установленные переключатели. В нашем экземпляре Gateron Low-Profile Magnetic Jade с силой срабатывания 30G. У них система срабатывания отличается от традиционной механики, используется магнитное поле и именно оно позволяет выбирать точку срабатывания индивидуально от 0.1 до 3.3 мм, также заметно увеличен ресурс службы, по сравнению с обычными более чем вдвое.

Переключатели съемные позволяя как менять, так и ставить совместимые. Используемые в ней идут с пылезащитным штоком и направляющими по краям. Нажимаются плавно и без слышимого щелчка. Они очень приятны в работе, подходят для быстрой печати. И конечно отдельные оптимизации для игр, частота опроса 8000 Гц. Моментальная регистрация нажатий и максимальная точность. Дополняет это софт с профилями и макросами.

Итоги

Nuphy Air60 HE – топовая низкопрофильная игровая клавиатура с магнитными переключателями и раскладкой 60% ANSI. Компактный корпус из алюминиевого сплава с вибро- и шумоизоляцией, детальные настройки, съемные переключатели и дополнительный набор кейкапов в комплекте, подсветка, три уровня наклона рабочей плоскости, съемный интерфейсный кабель.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".