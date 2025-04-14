Беспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500M

Набор беспроводной клавиатуры и мышки RAPOO 9500M поддерживает соединение через адаптер или Bluetooth 4.0, обеспечивая совместимость с разными операционными системами. Эргономичная форма, регулируемая чувствительность сенсора, работа с общим адаптером, корпус из алюминиевого сплава, длительное время автономной работы.

Комплектация

Поставляется в коробке из прозрачного картона с декоративной вставкой внутри. Комплектация включает две АА и две ААА батарейки, адаптер соединения, руководство пользователя.

Внешний вид

Клавиатура выполнена в ультратонком корпусе. Выполнен из шлифованного алюминия. Толщина корпуса 4.5 мм. При этом он достаточно жесткий.

Смотрится премиально и отлично сочетается с моноблоками Apple. Это полноразмерное решение с цифровым блоком.

В нижней части имеется подставка под запястья. Раскладка традиционная не потребует времени на адаптацию.

Сами кнопки низкопрофильные. Ножничного типа и похожи по исполнению на те что используются в Macbook. Нажимаются бесшумно, ход короткий.

Поверхность колпачков матовая, ровная. Символы нанесены белой краской, хорошо читаются при разном освещении. Кириллица и латиница с одинаковым кеглем.

В верхнем правом углу у RAPOO 9500M набор мультимедийных клавиш для управления громкостью и воспроизведением. Расположение удобное.

Зажав FN и 1, 2, 3 или 4 можно переключаться между тремя устройствами подключенными по Bluetooth и одним к адаптеру 2.4 ГГц. На основании валикообразный выступ, обеспечивающий наклон рабочей плоскости и на нем же находятся тумблер питания, отсек под батарейки. Нанесена техническая информация и есть пять противоскользящих резиновый накладок.

Мышка эргономичная с формой, рассчитанной под правую руку. Ее правая сторона выпуклая, внутренняя заужена. Есть текстурные вырезы в виде сетки треугольной формы.

Пара кнопок под расположение большого пальца. ВПЕРЕД и НАЗАД. Еще одна дополнительная на верхней грани, она отвечает за переключение чувствительности сенсора.

Колесико прокрутки, резиновая накладка с насечками. Вращается с тактильным отсечками и небольшим сопротивлением. Спинка у мышки выпуклая, повторяет форму ладони.

На основании тумблер питания, кнопка переключения между соединенными устройствами и синхронизации. Окошко сенсора. Сдвижная крышка с отсеком под батарейки и пенал для адаптера. Три ножки скольжения.

Тесты

Для соединения на радиочастоте 2.4 ГГц к системе будет нужно подключить адаптер к свободному USB. Для клавиатуры и мышки RAPOO 9500M применяется общий адаптер. Определяются и работают сразу после подключения, поддерживает разные операционные системы. Полное отсутствие проводов и аккуратная организация рабочего места. И до трех устройство по Bluetooth 4.0, при такой работе мышка и клавиатура сопрягаются как отдельная периферия.

Клавиатура удобна, использовали ее в течение месяца для работы и быстрой печати. Полностью бесшумная. В мышке установлен точный оптический сенсор с чувствительностью до 1600 DPI, есть несколько предустановленных уровней между которыми можно переключаться.

Итоги

Качественный набор беспроводной периферии для работы дома и в офисе. RAPOO 9500M сочетает в себе высокий уровень исполнения, длительное время автономной работы, компактность и эргономику.