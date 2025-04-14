Беспроводная периферия для работы. Обзор RAPOO 9500M

Поставляется в коробке из прозрачного картона с декоративной вставкой внутри. Комплектация включает две АА и две ААА батарейки, адаптер соединения, руководство пользователя.
Смотрится премиально и отлично сочетается с моноблоками Apple. Это полноразмерное решение с цифровым блоком.
В нижней части имеется подставка под запястья. Раскладка традиционная не потребует времени на адаптацию.
Сами кнопки низкопрофильные. Ножничного типа и похожи по исполнению на те что используются в Macbook. Нажимаются бесшумно, ход короткий.
Поверхность колпачков матовая, ровная. Символы нанесены белой краской, хорошо читаются при разном освещении. Кириллица и латиница с одинаковым кеглем.
В верхнем правом углу у RAPOO 9500M набор мультимедийных клавиш для управления громкостью и воспроизведением. Расположение удобное.
Зажав FN и 1, 2, 3 или 4 можно переключаться между тремя устройствами подключенными по Bluetooth и одним к адаптеру 2.4 ГГц. На основании валикообразный выступ, обеспечивающий наклон рабочей плоскости и на нем же находятся тумблер питания, отсек под батарейки. Нанесена техническая информация и есть пять противоскользящих резиновый накладок.
Мышка эргономичная с формой, рассчитанной под правую руку. Ее правая сторона выпуклая, внутренняя заужена. Есть текстурные вырезы в виде сетки треугольной формы.
Пара кнопок под расположение большого пальца. ВПЕРЕД и НАЗАД. Еще одна дополнительная на верхней грани, она отвечает за переключение чувствительности сенсора.
Колесико прокрутки, резиновая накладка с насечками. Вращается с тактильным отсечками и небольшим сопротивлением. Спинка у мышки выпуклая, повторяет форму ладони.
На основании тумблер питания, кнопка переключения между соединенными устройствами и синхронизации. Окошко сенсора. Сдвижная крышка с отсеком под батарейки и пенал для адаптера. Три ножки скольжения.
Клавиатура удобна, использовали ее в течение месяца для работы и быстрой печати. Полностью бесшумная. В мышке установлен точный оптический сенсор с чувствительностью до 1600 DPI, есть несколько предустановленных уровней между которыми можно переключаться.