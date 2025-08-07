Обзор NuPhy Halo65 HE. Быстрая механическая клавиатура с магнитными переключателями

Проведены оптимизации для уменьшения уровня шума. Несколько слоев, шумоизоляция, устранят дребезг при активной работе с клавиатурой.
Интересная цветовая схема выбрана для кейкапов. Основная часть темно-серого цвета и акцентные по краям из белого и оранжевого цветов.
В комплекте есть набор с символами под операционную систему Mac OS. Также используются для изменения действия некоторых кнопок. Print Screen – Page UP, END – Page Down.
Тут традиционная компоновка для форм-фактора 65%. Компактный формат, не занимающий много места на рабочем столе и при этом без ущерба удобству повседневной эксплуатации.
Пространство между клавишами подсвечивается и небольшая зона в углу корпуса. Подсветка тут реализовано аккуратно, при эксплуатации в ночное время не мешает и дает возможность индивидуализировать внешний вид.
На основании двойные ножки, позволяющие изменять угол наклона рабочей плоскости в трех положениях. С закрытыми ножками плоскость также наклонена, обеспечивая удобную печать и работу. Нанесены противоскользящие резиновые валики по периметру.
Три варианта профилей M1, M2, M3. Разъем USB-C, интерфейсный кабель съемный. В комплекте идет с нейлоновой оплеткой длиной 1.5 метра.
Три профиля можно настроить в отдельности в дальнейшем переключаясь между ними. Выбираются действия для любой из кнопок.
Тут предлагается детальная настройка переключателей. Меняется точка срабатывания, настраивается мертвая зона.
Управление подсветкой. Набор эффектов с ручным изменением каждого из них.
Редактор макросов с детальной корректировкой схемы. Созданный макрос присваивается на любую из кнопок.
В программе заложена возможность настройки с комбинированием разных типов переключателей.
Блокировка кнопок, изменение частоты опроса от 1000 до 8000 Гц, защита от дребезжания.
В изучаемой нами клавиатуре установлены переключатели Jade Pro Switches. Магнитный тип переключателей в которых для фиксации нажатия не требуется физический контакт. В них находится магнит, а на печатной плате датчик, фиксирующий магнитное поле. При этом как у механических переключателей есть тактильный отклик. Данный тип позволяет учитывать силу нажатия, что удобно в ряде игр, например в гонках регулируя степень нажатия на педаль газа, как при управлении с геймпадов. Также установив программное обеспечение владелец NuPhy Halo65 HE сам может выбрать расстояние с которого будет происходить регистрация нажатия, сделать его в самом начале или при полном нажатии. В изучаемых нами сила нажатия 50G, а в Coral от NuPhy будет 60G. Ресурс 100 миллионов и 150 миллионов кликов соответственно.
При этом любой из переключателей можно заменить или поменять на другой тип. В комплекте для этого идет ключ. Дополнительные возможности индивидуальной кастомизации. SHIFT, ENTER и ПРОБЕЛ идут с дополнительными стабилизаторами по краям. Также колпачки с дополнительной силиконовой вставкой внутри для снижения уровня шума.
Высокая частота опроса, вместо привычных 1000 Гц тут 8000 Гц. Дополнено это встроенным контроллером, обрабатывающий считывания с частотой 144 МГц. Отдельно проведены оптимизации по длине дорожек, от каждой из кнопок они одинаковой длины линии. С ней получаем максимальный контроль в динамичных играх со сверхбыстрой многократной регистрацией нажатий.