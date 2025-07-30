Обзор Keychron B1 Pro. Лучшая альтернатива Apple Magic KeyBoard и Logitech MX Keys Mini

Изучаемая беспроводная клавиатура Keychron B1 Pro использует ножничные переключатели, которые успели себя хорошо зарекомендовать в топовых Windows ультрабуках и Macbook. Низкий уровень шума, невысокий профиль и высокий ресурс службы. Два варианта беспроводного соединения, до 1200 часов автономной работы, поддержка настроек с помощью ZMK.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. На ее обратной стороны описаны ключевые конструктивные особенности. Комплект включает силиконовый коврик, передатчик, переходник с USB-C на USB-A, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлена в нескольких вариантах расцветки. Есть интересные решения с комбинированием колпачков разного цвета. И для своего скромного бюджета она стильно и качественно исполнена.

Корпус из пластика, сборка плотная. Максимальная высота 15 мм, вес 425 г. Здесь набор клавиш без цифрового блока.

Расположение клавиш характерное для ноутбуков. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Блок стрелок смещен правее под SHIFT, стрелки вверх и вниз уменьшены по высоте.

Колпачки с невысоким профилем. По центру углубление. Латинские и кириллические символы хорошо читаемы.

Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на кнопки. Keychron B1 Pro может работать с MAC и WIN.

На основании утолщение, обеспечивающее оптимальный угол наклона рабочей плоскости. Шесть резиновых ножек. В центре наклейка с техническими данными. Регулировки наклона в этой модели не предусмотрено.

Два переключателя на тыльной грани. Один меняет режим беспроводного соединения, второй переключает раскладку между двумя операционными системами. Разъем USB-C для зарядки аккумулятора или проводного подключения.

В комплекте есть защитный силиконовый коврик.

Софт

Для персонализированного управления используется облачное решение ZMK, не требующее установки. Удобное решение с возможностью доступа из разных локаций с экспортом и импортом профилей.

Главный экран с настройкой трех слоев, выбором языкового профиля. Выбираются действия для клавиш: базовые действия, управление мультимедиа, макросы, специальные действия.

Встроенный редактор макросов с детальной схемой и возможностью зациклить.

Тесты

Тест количества нажатых клавиш и корректности срабатывания.В Keychron B1 Pro используются ножничные переключатели. По ощущению набора текста очень похожа на MacBook Pro 14 M4 и Apple Magic Keyboard. При нажатии есть приятный пружинящий эффект, добавляющий обратную связь. Отлично справляется с быстрым набором текста. Компактные размеры позволят рассматривать под разный сеттинг, с ноутбуками, планшетами, моноблоками, мини ПК.

Для соединения доступен универсальный Bluetooth 5.2 и радиочастота 2.4 ГГц с необходимостью подключения передатчика. Оба варианта работали стабильно и без заметных задержек. По Bluetooth есть возможность подключить три системы с быстрым переключением между ними. Из наблюдений она не работала с Samsung Galaxy S24 Ultra и планшетом Honor, работа с Android ограничена. С iPad соединение быстрое и корректный набор текста.

Заявление о 1200 часах автономной работы близко к правде. За время тестирования в течение пары недель разрядилась только на несколько процентов.

Итоги

Keychron B1 Pro – недорогая альтернатива Apple Magic KeyBoard и Logitech MX Mini, при заметно меньшей стоимости предлагает высокое качество исполнение, ножничные переключатели, индивидуальные настройки с ZMK, длительное время автономной работы, два варианта беспроводного соединения, интересные варианты цветовой схемы исполнения. Из особенностей отсутствие подсветки и регулировки по углу наклона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".