Обзор Keychron B1 Pro. Лучшая альтернатива Apple Magic KeyBoard и Logitech MX Keys Mini

Изучаемая беспроводная клавиатура Keychron B1 Pro использует ножничные переключатели, которые успели себя хорошо зарекомендовать в топовых Windows ультрабуках и Macbook. Низкий уровень шума, невысокий профиль и высокий ресурс службы. Два варианта беспроводного соединения, до 1200 часов автономной работы, поддержка настроек с помощью ZMK.

Обзор Keychron B1 Pro

Комплектация

Комплектация Keychron B1 Pro

Поставляется в коробке из плотного картона. На ее обратной стороны описаны ключевые конструктивные особенности. Комплект включает силиконовый коврик, передатчик, переходник с USB-C на USB-A, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Комплектация Keychron B1 Pro

Внешний вид

Представлена в нескольких вариантах расцветки. Есть интересные решения с комбинированием колпачков разного цвета. И для своего скромного бюджета она стильно и качественно исполнена.

Внешний вид Keychron B1 Pro

Корпус из пластика, сборка плотная. Максимальная высота 15 мм, вес 425 г. Здесь набор клавиш без цифрового блока.

Внешний вид Keychron B1 Pro

Расположение клавиш характерное для ноутбуков. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Блок стрелок смещен правее под SHIFT, стрелки вверх и вниз уменьшены по высоте.

Внешний вид Keychron B1 Pro

Колпачки с невысоким профилем. По центру углубление. Латинские и кириллические символы хорошо читаемы.

Внешний вид Keychron B1 Pro

Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на кнопки. Keychron B1 Pro может работать с MAC и WIN.

Внешний вид Keychron B1 Pro

На основании утолщение, обеспечивающее оптимальный угол наклона рабочей плоскости. Шесть резиновых ножек. В центре наклейка с техническими данными. Регулировки наклона в этой модели не предусмотрено.

Внешний вид Keychron B1 Pro

Два переключателя на тыльной грани. Один меняет режим беспроводного соединения, второй переключает раскладку между двумя операционными системами. Разъем USB-C для зарядки аккумулятора или проводного подключения.

Внешний вид Keychron B1 Pro

В комплекте есть защитный силиконовый коврик.

Внешний вид Keychron B1 Pro

Софт

Для персонализированного управления используется облачное решение ZMK, не требующее установки. Удобное решение с возможностью доступа из разных локаций с экспортом и импортом профилей.

Софт Keychron B1 Pro

Главный экран с настройкой трех слоев, выбором языкового профиля. Выбираются действия для клавиш: базовые действия, управление мультимедиа, макросы, специальные действия.

Софт Keychron B1 Pro

Встроенный редактор макросов с детальной схемой и возможностью зациклить.

Софт Keychron B1 Pro

Тест количества нажатых клавиш и корректности срабатывания.

Тесты

В Keychron B1 Pro используются ножничные переключатели. По ощущению набора текста очень похожа на MacBook Pro 14 M4 и Apple Magic Keyboard. При нажатии есть приятный пружинящий эффект, добавляющий обратную связь. Отлично справляется с быстрым набором текста. Компактные размеры позволят рассматривать под разный сеттинг, с ноутбуками, планшетами, моноблоками, мини ПК.

Тесты Keychron B1 Pro

Для соединения доступен универсальный Bluetooth 5.2 и радиочастота 2.4 ГГц с необходимостью подключения передатчика. Оба варианта работали стабильно и без заметных задержек. По Bluetooth есть возможность подключить три системы с быстрым переключением между ними. Из наблюдений она не работала с Samsung Galaxy S24 Ultra и планшетом Honor, работа с Android ограничена. С iPad соединение быстрое и корректный набор текста.

Тесты Keychron B1 Pro

Заявление о 1200 часах автономной работы близко к правде. За время тестирования в течение пары недель разрядилась только на несколько процентов.

Тесты Keychron B1 Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorKeychron B1 Pro – недорогая альтернатива Apple Magic KeyBoard и Logitech MX Mini, при заметно меньшей стоимости предлагает высокое качество исполнение, ножничные переключатели, индивидуальные настройки с ZMK, длительное время автономной работы, два варианта беспроводного соединения, интересные варианты цветовой схемы исполнения. Из особенностей отсутствие подсветки и регулировки по углу наклона.
Keychron B1 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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