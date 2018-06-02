Обзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймера

2018-06-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Crown CMGH-102T; [49]
Довольно часто геймеры спрашивают о том, как купить более-менее доступную игровую гарнитуру, которая бы стоила своих денег и позволяла делать все то, что нужно в играх. Я в таких ситуациях советую смотреть на новые бренды, которые еще не стали мировыми и известными, ведь у них обычно накрутка заметно ниже. К примеру, гарнитура Crown CMGH-102T обладает всем перечнем необходимых характеристик, однако стоимость у нее вполне адекватная. Сегодня мы поговорим о данном продукте, чтобы вы понимали, насколько устройство стоит внимания потенциального покупателя.

Комплект поставки

Гарнитура продаётся в довольно привлекательной коробке из плотного материала с цветной полиграфией.

На лицевой стороне нарисована сама гарнитура и перечислены основные ее преимущества.

На тыльной стороне есть детальное описание на нескольких языках сразу. Если вы покупаете устройство в магазине, то это будет шанс получить больше информации.

Внутри коробки гарнитура находится в пупырчатой пленке, которая защищает устройство во время транспортировки. Помимо самой гарнитуры внутри есть еще немного макулатуры.

Ничего удивительного в комплекте нет, просто хорошо запаковали и отправили в продажу, ничего лишнего, за что пришлось бы переплачивать.

Дизайн корпуса

Гарнитура очень похожа на предыдущую модель этого же бренда. Здесь оголовье выполнено из мягкого материала, который не давит в голову. Это большой плюс, так как когда длительное время играешь в игры, то начинает болеть голова из-за давления оголовья в верхнюю часть вашей головы. Здесь этого я не наблюдал, так как устройство довольно легкое и подкладка мягкая.

Само оголовье выполнено из пластика черного цвета, он матовый с какой-то шероховатой текстурой. Из-за этой текстуры пластик не царапается и не пачкается, плюс выглядит достаточно привлекательно и круто. Прочность тоже на высоте — я гнул оголовье под разными углами, но ничего не хрустело и не трескалось. Прочная штука для тех, кто часто неаккуратно бросает наушники на стол.

Амбушюры выполнены из довольно качественной экологической кожи. Они мягко прилегают к уху и не вызывают дискомфорта даже после очень длительного использования. Стоит отметить, что это накладные амбушюры, то есть полностью забывать ваше ухо они не будут.

У меня вариант с красной расцветкой, но у производителя есть и другие. Особенно круто выглядят чаши наушников — корона, блестящие вставки. Вообщем, если вы фанат интересного и яркого дизайна, то это шикарный вариант.

Звучание

Это игровая гарнитура, так что проверять ее возможности мы будем в играх. Я поиграл в CS:GO и оказалось, что качество звука там довольно приличное, есть даже позиционирование в пространстве. Я не могу сказать, что оно прямо идеальное, но я всегда слышал откуда шел враг, кто откуда стреляет и все в таком духе.

В других играх, где позиция врага не так важна, наушники показали себя еще лучше. Яркая сочная звуковая картинка, атмосферность и низкие частоты меня очень порадовали. Это именно то, что можно пожелать от устройства данного типа.

Конечно, если вы хотите послушать музыку или фильмы посмотреть, то звук вас устроит по всем параметрам. Неплохая реализация средних и высоких частот открывает возможности для любых вариантов использования продукта.

Итог

При своей стоимости это один из лучших вариантов на рынке. Да, здесь нет подсветки с RGB эффектами и прочими фишками, нет популярного логотипа, но вы за адекватные деньги получаете вполне приличное устройство для ежедневного использования. Смотрите фильмы, играйте в игры, общайтесь в Skype — что еще нужно?

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