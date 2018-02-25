Обзор Crown CMXG-711 Titan. Лучшая подсветка

2018-02-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Crown CMXG-711 Titan; [221]
Современная игровая периферия перестала быть просто игрушкой в руках пользователя. Теперь это настоящий инструмент для достижения цели и геймеры со всего мира готовы отдавать свои деньги за то, чтобы пользоваться самыми современными и продвинутыми решениями. Некоторые даже думают, что мышка за колоссальные деньги поможет играть лучше и стрелять точнее. В некотором роде это верное мнение, но лишь до определенного момента.

Дело в том, что если у мышки хороший сенсор и надежные переключатели, то остальные моменты уже не важны. Вы можете посмотреть на мышки Zowie - они выглядят очень просто, скромно и даже не скажешь, что это игровое устройство, однако внутри установлено крутое железо и это позволяет вам играть с комфортом.

Сегодня у нас на тесте мышка под названием Crown CMXG-711 Titan и она выглядит реально круто. Это именно тот продукт, который не стыдно сфотографировать в Instagram и потом друзьям показывать. При этом, грызун очень круто начинили, у него есть программное обеспечение и этого достаточно, чтобы за свои скромные деньги быть лучшим решением на рынке. Да, стоит мышка немного меньше 20 долларов.

Видео обзор

Комплект поставки

Мышка поставляется в очень красочной упаковке, она сразу бросается в глаза и сразу понимаешь, что такую штуку не стыдно подарить на день рождения другу или купить себе. На передней панели у нас дверца, за ней виднеется мышка под пластиковой заглушкой, есть описания всех особенностей гаджета.

На тыльной стороне у нас указаны характеристики на нескольких языках, но вглядываться особо не стоит, так как дальше будут характеристики в отдельной табличке.

Внутри мышка запакована в два пластиковых поддона, это позволяет защитить устройство от пыли и прочих невзгод. И, конечно, в комплекте идет диск с драйверами и немного макулатуры.

Дизайн корпуса

Мышка выглядит очень привлекательно и есть ощущение, что создавали её с прицелом именно на внешний вид и привлекательность дизайна.

Сверху на мышке расположены две клавиши (левая и правая), плюс две дополнительные клавиши для управления девайсом, большая прямоугольная панель с подсветкой. Пластик не глянцевый, но и не матовый, ощущается очень приятно, при этом в руке не скользит и следов на пластике не остается. Собственно, вы можете сами посудить - я пользовался мышкой две недели, после чего сфотографировал ее и отснял видео. Нет ни единого следа от ладони или потертостей.

Слева у нас имеется три клавиши - две классические, это взад и вперед, плюс клавиша для «снайперского выстрела», которая убавляет DPI до минимума и вы можете стрелять из винтовки без дрожания прицела.

На правой грани ничего нет, лишь небольшая платформа для пальцев.

Снизу нас ждут четыре тефлоновые ножки большой площади, они позволят мышке удобно скользить по коврику и не создавать лишнего трения.

Отдельно хочется отметить подсветку - она здесь проработана просто шикарно, вы можете наслаждаться всеми красками и вариантами эффектов, светится в темноте устройство очень привлекательно.

Характеристики

Мышка порадовала отличным оптическим сенсором, переключателями с большим сроком службы и поддержкой всех платформ. Ничего сверхъестественного нет, но характеристики шикарные, особенно для своей стоимости.

Характеристики
Тип сенсораОптический, AVAGO 3050
Разрешениеmax 4000DPI
Частота опроса1000 Гц
Количество клавиш8
СовместимостьWindows, MAC, Lunix, Android
Ресурс нажатий20 млн.
ПодсветкаRGB
ИнтерфейсUSB 2.0
Вес158г

Ощущения от использования

Мышка меня очень порадовала своим удобством во время активных игр. Дело в том, что помимо обзоров на электронику я еще пишу обзоры про игры и провожу достаточно много времени за компьютером. С этой мышкой я играл на протяжении двух недель в самые разные игры и у меня вообще не возникло ощущение дискомфорта. Это - самый главный параметр при выборе игровой периферии. Если вы покупаете мышку и сразу начинаете играть, забывая о каких-то мелких проблемах, то мышка идеальная и придираться даже нет смысла.

Стоит отдельно сказать о боковых клавишах. Они нажимаются очень легко и удобно, это позволяет пользоваться ими не только в играх, что я делаю крайне редко, но и в обычных повседневных делах. Например, очень удобно исследовать интернет и получать удовольствие от быстрого перехода назад вперед.

Понравилась мне и подсветка. Это тоже важный параметр, особенно когда покупаете дорогое устройство, но здесь мышка и дешевая, и красивая. Подсветка яркая, есть сразу несколько зон, которые светятся, и при выключенном свете это смотрится нереально красиво.

ПО

Программное обеспечение ничем не удивило, но чем оно должно удивлять, с другой стороны. Здесь есть все функции, которые вам нужны, даже с запасом. И, что самое важное, эти функции удобно использовать в повседневной жизни - вы заходите, настраиваете параметры, потом сохраняете в нужный профиль и дальше пользуетесь

Например, у меня есть профиль для ММО-игр, для работы и для монтажа - очень удобно и некоторые кнопки из редактора я перестроил на клавиши боковые. Теперь монтировать видео стало еще удобнее и приятнее.

Конечно, есть возможность настроить подсветку и эффекты, все же здесь RGB полноценное.

В плане ПО вопросов вообще нет - интерфейс понятный, все функции на месте, работать удобно и приятно. Лучшая реализация программного обеспечения для игровой периферии за последнее время.

Итог

Я знаю, что если пишешь обзор, но не говоришь каких-то недостатков, то пользователи относятся негативно. Но, вот поверьте, не смог я найти у этой мышки какого-то недостатка, чтобы можно было прикопаться.

Упакована мышка идеально - смотрится стильно и дорого, перечислены все основные фишки и при транспортировке как-то повредить мышку не получится. Внутри есть диск с драйверами, если у вс нет оптического привода - скачайте из интернета, не проблема.

В плане начинки тоже не прикопаться - отличный сенсор, дорогие и надежные переключатели, есть масса настроек для подсветки и сами зоны подсветки весьма объемные.

Дизайн устройства - субъективная вещь. Мне нравятся скошенные углы, плавные переходы и то, что здесь есть место для ваших пальцев и играть мышкой из-за этого дико удобно. Дополнительные клавиши, индикатор DPI - все круто.

При своей стоимости, мышка - огонь. Пользовался ею на протяжении двух недель и теперь буду пользоваться как основной, слишком уж она круто в руке лежит и ощущается.

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