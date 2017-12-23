Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь

2017-12-23, Автор - Айдар Габдулхаков; [329]
Новый год не за горами и, кажется, пора задуматься о подарках. Не многие готовы хорошо потратиться и пытаются найти что-то недорогое и в то же время качественное. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую компьютерную мышку от компании Defender, которая сумеет стать отличным подарком вашим друзьям, особенно если они являются геймерами. Встречайте, перед вами модель Forced GM-020L, получившая под свое управление отличную подсветку, настраиваемые кнопки управления и приятный бонус в комплекте поставки. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Forced GM-020L. На момент написания обзора, средняя стоимость мышки, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 600 рублей. В комплект поставки входят:
  • Игровая компьютерная мышь Forced GM-020L
  • Коврик для мышки
  • Бонус код к игре WAR THUNDER
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип подключения: проводной
  • Интерфейс подключения: USB
  • Количество кнопок: 5 + колесо-кнопка
  • Тип сенсора: Оптический
  • Разрешение: 800/1800/2400/3200 dpi
  • Максимальное ускорение: 16 g
  • Цвет: Чёрный
  • Скорость IPS: 30 дюйм/с
  • Системные требования для ПК: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X10
  • ROHS / CE
  • Гарантийный период: 12 месяцев

Внешний вид

Устройство получило под свое управление классические формы и удобный хват для руки. Корпус мышки выполнен из качественного пластика, который получил прорезиненное покрытие, придающее более приятные ощущения на ощупь.

Подсветку, в основном, получила верхняя часть устройства. Также подсвечиваются дополнительные кнопки управления, расположившиеся на одной из боковых граней.

На верхней части обосновались основные кнопки управления, которые разрезает прорезиненный скролл. Чуть выше находится кнопка переключения DPi и подсвечиваемый логотип "Радиация".

На боковых гранях присутствует небольшое углубление, за счет чего пользователь получает лучший хват, чтобы не упустить мышку из под рук в самый ответственный момент.

На нижней части устройства обосновались четыре ножки, которые, к сожалению, не получили никакого покрытия, придающее лучшее скольжение. По центру расположился оптический сенсор.

Устройство также может похвастаться высокопрочным кабелем, который заполучил тканевую оплетку и выполнен в синем цвете и обзавелся позолоченным USB-коннектором.

Функционал и настройка

Начнем с того, что Defender Forced GM-020L получил программное обеспечение, позволяющее произвести определенные настройки. Манипулировать подсветкой, к сожалению, возможности нет, как и менять значения режимов DPi. За переключение отвечает кнопка DPi на которую предустановлено четыре режима: 800/1800/2400/3200 dpi.

На выходе мы получаем 5 программируемых кнопок на которые можно назначить различные функции, либо созданные макросы. ПО очень простое и понятное даже самым неопытным пользователям. Следует отметить, что данная мышка предназначена не только для геймеров, но и для обычных пользователей. На клавиши можно установить мультимедийные функции, либо функции управления браузером, очень удобно.

Переливающаяся подсветка эффектно смотрится не только в темноте, но и на свету. Было бы неплохо получить возможность управлять подсветкой, однако это уже совершенно другая история и цена. В любом случае, устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Defender Forced GM-020L. Устройство получило множество плюсов, среди которых следует отметить следующее: качественные материалы и сборку, удобная форма, интересная подсветка, 5 программируемых кнопок, высокопрочный кабель, богатая комплектация и конечно же доступная цена. Да, без минусов не обошлось, однако когда смотришь на цену, они не сильно мешают работе. Если говорить в целом устройство оставило у нас лишь положительные впечатления. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынкеОбзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынке
Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь
Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6
Обзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублейОбзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублей
Обзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформерОбзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформер
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9Прежде всего, стоит отметить, что бренд Panasonic мне очень нравится и их фотоаппараты можно считать одни...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мы...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мыПрактически у каждого современного человека есть компьютер, будь то дома или в офисе. Сегодня мы бы хотел...
Обзор LIKE. Новая социальная сеть...
Обзор LIKE. Новая социальная сетьСовременный интернет сильно изменился - раньше мы с трудом загружали тестовые страницы в сети, теперь же ...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. Ид...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. ИдМы уже писали несколько новостей о планшете Chuwi CoreBook...
Обзор Cooking. Готовка для людей...
Обзор Cooking. Готовка для людейПодавляющее большинство приложений, которые создаются для кулинаров, рассчитаны именно на кулинаров - люд...
Предварительный обзор Corsair Crystal Se...
Предварительный обзор Corsair Crystal SeПроизводителям игровых корпусов достаточно проблематично привлечь внимание своих потенциальных покупателе...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBG...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBGРазработчики мобильных игр понимают, что привлечь аудиторию можно не только за счет качества контента, ка...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная н...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная нВ последнее время технологическое развитие мобильных телефонов позволило разработчикам создавать действит...
Обзор World Creator. Интересная головоло...
Обзор World Creator. Интересная головолоНа самом деле, от игры World Creator я не ожидал того, что я получил в итоге. Я за этот год посмотрел оче...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. Са...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. СаМногие пользователи думают, что видеокарты создаются исключительно для игровых задач и для чего-то еще он...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцы...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцыНекоторые разработчики мобильных игр стараются делать серьезные проекты, но у них совершенно ничего не по...
Обзор «Набора для конструирования и прог...
Обзор «Набора для конструирования и прогНовый конструктор «Набор для конструирования и программирования LEGO® BOOST» – находка для тех, кто хочет...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor