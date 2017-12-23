Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь

Новый год не за горами и, кажется, пора задуматься о подарках. Не многие готовы хорошо потратиться и пытаются найти что-то недорогое и в то же время качественное. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую компьютерную мышку от компании Defender, которая сумеет стать отличным подарком вашим друзьям, особенно если они являются геймерами. Встречайте, перед вами модель Forced GM-020L, получившая под свое управление отличную подсветку, настраиваемые кнопки управления и приятный бонус в комплекте поставки. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровая компьютерная мышь Forced GM-020L

Коврик для мышки

Бонус код к игре WAR THUNDER

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Forced GM-020L. На момент написания обзора, средняя стоимость мышки, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 600 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип подключения: проводной

Интерфейс подключения: USB

Количество кнопок: 5 + колесо-кнопка

Тип сенсора: Оптический

Разрешение: 800/1800/2400/3200 dpi

Максимальное ускорение: 16 g

Цвет: Чёрный

Скорость IPS: 30 дюйм/с

Системные требования для ПК: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X10

ROHS / CE

Гарантийный период: 12 месяцев

Внешний вид

Устройство получило под свое управление классические формы и удобный хват для руки. Корпус мышки выполнен из качественного пластика, который получил прорезиненное покрытие, придающее более приятные ощущения на ощупь.

Подсветку, в основном, получила верхняя часть устройства. Также подсвечиваются дополнительные кнопки управления, расположившиеся на одной из боковых граней.

На верхней части обосновались основные кнопки управления, которые разрезает прорезиненный скролл. Чуть выше находится кнопка переключения DPi и подсвечиваемый логотип "Радиация".

На боковых гранях присутствует небольшое углубление, за счет чего пользователь получает лучший хват, чтобы не упустить мышку из под рук в самый ответственный момент.

На нижней части устройства обосновались четыре ножки, которые, к сожалению, не получили никакого покрытия, придающее лучшее скольжение. По центру расположился оптический сенсор.

Функционал и настройка

Устройство также может похвастаться высокопрочным кабелем, который заполучил тканевую оплетку и выполнен в синем цвете и обзавелся позолоченным USB-коннектором.Начнем с того, что Defender Forced GM-020L получил программное обеспечение, позволяющее произвести определенные настройки. Манипулировать подсветкой, к сожалению, возможности нет, как и менять значения режимов DPi. За переключение отвечает кнопка DPi на которую предустановлено четыре режима: 800/1800/2400/3200 dpi.

На выходе мы получаем 5 программируемых кнопок на которые можно назначить различные функции, либо созданные макросы. ПО очень простое и понятное даже самым неопытным пользователям. Следует отметить, что данная мышка предназначена не только для геймеров, но и для обычных пользователей. На клавиши можно установить мультимедийные функции, либо функции управления браузером, очень удобно.

Переливающаяся подсветка эффектно смотрится не только в темноте, но и на свету. Было бы неплохо получить возможность управлять подсветкой, однако это уже совершенно другая история и цена. В любом случае, устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Defender Forced GM-020L. Устройство получило множество плюсов, среди которых следует отметить следующее: качественные материалы и сборку, удобная форма, интересная подсветка, 5 программируемых кнопок, высокопрочный кабель, богатая комплектация и конечно же доступная цена. Да, без минусов не обошлось, однако когда смотришь на цену, они не сильно мешают работе. Если говорить в целом устройство оставило у нас лишь положительные впечатления. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.