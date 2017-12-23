Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь

Новый год не за горами и, кажется, пора задуматься о подарках. Не многие готовы хорошо потратиться и пытаются найти что-то недорогое и в то же время качественное. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую компьютерную мышку от компании Defender, которая сумеет стать отличным подарком вашим друзьям, особенно если они являются геймерами. Встречайте, перед вами модель Forced GM-020L, получившая под свое управление отличную подсветку, настраиваемые кнопки управления и приятный бонус в комплекте поставки. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Forced GM-020L. На момент написания обзора, средняя стоимость мышки, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 600 рублей. В комплект поставки входят:
- Игровая компьютерная мышь Forced GM-020L
- Коврик для мышки
- Бонус код к игре WAR THUNDER
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Тип подключения: проводной
- Интерфейс подключения: USB
- Количество кнопок: 5 + колесо-кнопка
- Тип сенсора: Оптический
- Разрешение: 800/1800/2400/3200 dpi
- Максимальное ускорение: 16 g
- Цвет: Чёрный
- Скорость IPS: 30 дюйм/с
- Системные требования для ПК: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X10
- ROHS / CE
- Гарантийный период: 12 месяцев
Внешний видУстройство получило под свое управление классические формы и удобный хват для руки. Корпус мышки выполнен из качественного пластика, который получил прорезиненное покрытие, придающее более приятные ощущения на ощупь.
Подсветку, в основном, получила верхняя часть устройства. Также подсвечиваются дополнительные кнопки управления, расположившиеся на одной из боковых граней.
На верхней части обосновались основные кнопки управления, которые разрезает прорезиненный скролл. Чуть выше находится кнопка переключения DPi и подсвечиваемый логотип "Радиация".
На боковых гранях присутствует небольшое углубление, за счет чего пользователь получает лучший хват, чтобы не упустить мышку из под рук в самый ответственный момент.
На нижней части устройства обосновались четыре ножки, которые, к сожалению, не получили никакого покрытия, придающее лучшее скольжение. По центру расположился оптический сенсор.
Устройство также может похвастаться высокопрочным кабелем, который заполучил тканевую оплетку и выполнен в синем цвете и обзавелся позолоченным USB-коннектором.
Функционал и настройкаНачнем с того, что Defender Forced GM-020L получил программное обеспечение, позволяющее произвести определенные настройки. Манипулировать подсветкой, к сожалению, возможности нет, как и менять значения режимов DPi. За переключение отвечает кнопка DPi на которую предустановлено четыре режима: 800/1800/2400/3200 dpi.
На выходе мы получаем 5 программируемых кнопок на которые можно назначить различные функции, либо созданные макросы. ПО очень простое и понятное даже самым неопытным пользователям. Следует отметить, что данная мышка предназначена не только для геймеров, но и для обычных пользователей. На клавиши можно установить мультимедийные функции, либо функции управления браузером, очень удобно.
Переливающаяся подсветка эффектно смотрится не только в темноте, но и на свету. Было бы неплохо получить возможность управлять подсветкой, однако это уже совершенно другая история и цена. В любом случае, устройство полностью оправдывает свою стоимость.