Обзор Defender Kill'em All GM-480L. Доступная игровая мышь

Видео обзор

Согласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору игровой периферии. Однако не все готовы потратиться на флагманскую модель, которая стоит достаточно дорого. Выход есть, ведь в магазинах можно найти огромное количество недорогих решений, но какую модель выбрать? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную игровую мышку от Defender, получившая под свое управление все необходимое для полноценной работы. Встречайте, перед вами модель Kill'em All GM-480L. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Бонус код к игре Crossout

Игровая мышка

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в стилизованной картонной упаковке, с открывающейся передней крышкой, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплектация, на первый взгляд, привычна. Однако разработчики добавили в нее приятный подарок, а именно:

Особенности

Интерфейс подключения: USB

Цвет: черный

Принцип работы: оптическая светодиодная

Дизайн: для правой руки

Колесо прокрутки

Количество клавиш: 8

Разрешение оптического сенсора: 3200 dpi (1200/1600/2400/3200)

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным покупателям. Корпус мышки выполнен из качественных материалов с приятным матовым покрытием, на котором не остаются следы от пальцев. Мышка выполнена для правшей.

Черный цвет, как нам кажется, идеально сочетается с переливающейся подсветкой, которая охватила большую часть корпуса. Несмотря на наличие ПО, управлять и настраивать подсветку возможности нет. Подсветка работает в дышащем режиме и постоянно меняет цвета, плавно переходя из одного в другой. Мышка эффектно смотрится в темноте.

На верхней части девайса расположились основные кнопки управления, колесико прокрутки и две дополнительные кнопки для переключения режимов DPI. Диапазона DPI более чем достаточно и максимальное значение достигает 3200.

На одной из боковых граней расположились еще три настраиваемые кнопки управления. Кроме того, разработчики добавили сюда небольшой выступ под большой палец. Мышка отлично ложится в руку и ей очень удобно управлять.

На нижней части мышки находятся сразу три тефлоновые ножки для лучшего скольжения по поверхности, а между ними обосновался оптический сенсор, который отлично показал себя в работе.

Длины кабеля более чем достаточно для полноценной работы, и он в тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы. Другими словами, к дизайну и к качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло.

Удивительно, но данная игровая мышка получила под свое управление программное обеспечение, что позволяет полностью изменить функционал кнопок под различные игры и даже создать различные макросные команды. Здесь же есть возможность настроить Dpi. Всего четыре режима, каждый из которых, при необходимости, можно отключить. Кроме того, следует отметить, что вы можете создать до пяти профилей под различные игры, либо работу.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Defender Kill'em All GM-480L. Если не смотреть на ценник, и сразу же начать пользоваться данным девайсом, устройство напоминает флагманское решение, которое стоит куда больше. Разработчикам удалось достичь таких результатов, в первую очередь, за счет стильного дизайна и качественных материалов. Кроме того, функционала устройства более чем достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно практически в любой игре. Благодаря стильной подсветке Defender Kill'em All GM-480L легко сумеет вписаться в интерьер любой игровой зоны геймера. Однако главным преимуществом устройства, как нам кажется, является именно цена, которая не может не порадовать. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось.