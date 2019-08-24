Обзор Defender Overlord GM-890. Недорогая мышка с RGB-подсветкой и софтом

2019-08-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Defender Overlord GM-890; [197]
Продолжая изучение игровой периферии Defender, сегодня мы детально изучим недорогую мышку с RGB подсветкой Defender Overlord GM-890. Помимо этого, заявлена поддержка программного обеспечения и кабель в тканевой оплетке. Рекомендованная стоимость составляет 480 рублей.

Defender Overlord GM-890

Defender Overlord GM-890 обзор

Комплектация

Устройство поставляется в компактной, стильной упаковке в виде книжки на которой можно найти всю необходимую информацию.

Defender Overlord GM-890

Defender Overlord GM-890

    Комплект включает:
  • Компьютерная мышь Defender Overlord GM-890
  • Гарантийный талон
  • Руководство пользователя
  • Бонус код к игре CROSSOUT

Defender Overlord GM-890

Внешний вид

Корпус мышки Defender Overlord GM-890 выполнен из пластика, который получивший прорезиненное покрытие, придающее более приятные ощущения на ощупь.

Defender Overlord GM-890

Кабель облачен в прочную тканевую оплетку красного цвета и его длины достаточно для того, чтобы комфортно протянуть мышку в любое удобное для вас место.

Defender Overlord GM-890

На верхней части девайса расположились основные кнопки управления (правый/левый клик) и широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Здесь же находятся еще одна дополнительная кнопка переключения DPI, всего четыре режима: 1200/1600/2400/3200 DPI.

Defender Overlord GM-890

Подсветку, в основном, получила верхняя часть устройства.

Defender Overlord GM-890

На одной из боковых граней можно увидеть еще две дополнительные, настраиваемые кнопки управления.

Defender Overlord GM-890

На основании мышки расположились сразу четыре тефлоновые ножки, между которыми разместился оптический сенсор. Скольжение отличное. Подключается Defender Overlord GM-890 с помощью позолоченного USB-коннектора и кабеля длиной 1.5 метра.

Defender Overlord GM-890

В целом, мышка Defender Overlord GM-890 станет отличным решением для геймеров, которые не могут позволить себе приобрести дорогостоящие флагманские устройства.

Defender Overlord GM-890

Софт

На официальном сайте Defender нужно будет скачать и установить на свой ПК программное обеспечение, которое позволит Вам настроить все необходимые функции мышки: скорость прокрутки, разрешение, функционал кнопок управления и даже создать макросы.

Defender Overlord GM-890

Простое и интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить функционал мышки под свои нужды даже неопытным пользователям. Дается возможность настроить сразу несколько профилей под различные игры.

Defender Overlord GM-890

Итоги по Defender Overlord GM-890

Подведем итоги по мышке Defender Overlord GM-890. К плюсам мышке следует отнести следующее: качественную сборку, стильный дизайн, прорезиненное покрытие, наличие подсветки, отличный функционал, удобную форму и конечно же привлекательную цену.

Комментарии и отзывы Defender Overlord GM-890
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Обзор Defender Overlord GM-890. Недорогая мышка с RGB-подсветкой и софтомОбзор Defender Overlord GM-890. Недорогая мышка с RGB-подсветкой и софтом
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