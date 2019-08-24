Обзор Defender Overlord GM-890. Недорогая мышка с RGB-подсветкой и софтом

Продолжая изучение игровой периферии Defender, сегодня мы детально изучим недорогую мышку с RGB подсветкой Defender Overlord GM-890. Помимо этого, заявлена поддержка программного обеспечения и кабель в тканевой оплетке. Рекомендованная стоимость составляет 480 рублей.

Defender Overlord GM-890 обзор

Комплектация

Устройство поставляется в компактной, стильной упаковке в виде книжки на которой можно найти всю необходимую информацию.

Комплект включает: Компьютерная мышь Defender Overlord GM-890

Гарантийный талон

Руководство пользователя

Бонус код к игре CROSSOUT

Внешний вид

Корпус мышки Defender Overlord GM-890 выполнен из пластика, который получивший прорезиненное покрытие, придающее более приятные ощущения на ощупь.

Кабель облачен в прочную тканевую оплетку красного цвета и его длины достаточно для того, чтобы комфортно протянуть мышку в любое удобное для вас место.

На верхней части девайса расположились основные кнопки управления (правый/левый клик) и широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Здесь же находятся еще одна дополнительная кнопка переключения DPI, всего четыре режима: 1200/1600/2400/3200 DPI.

Подсветку, в основном, получила верхняя часть устройства.

На одной из боковых граней можно увидеть еще две дополнительные, настраиваемые кнопки управления.

На основании мышки расположились сразу четыре тефлоновые ножки, между которыми разместился оптический сенсор. Скольжение отличное. Подключается Defender Overlord GM-890 с помощью позолоченного USB-коннектора и кабеля длиной 1.5 метра.

В целом, мышка Defender Overlord GM-890 станет отличным решением для геймеров, которые не могут позволить себе приобрести дорогостоящие флагманские устройства.

Софт

На официальном сайте Defender нужно будет скачать и установить на свой ПК программное обеспечение, которое позволит Вам настроить все необходимые функции мышки: скорость прокрутки, разрешение, функционал кнопок управления и даже создать макросы.

Простое и интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить функционал мышки под свои нужды даже неопытным пользователям. Дается возможность настроить сразу несколько профилей под различные игры.

Итоги по Defender Overlord GM-890

Подведем итоги по мышке Defender Overlord GM-890. К плюсам мышке следует отнести следующее: качественную сборку, стильный дизайн, прорезиненное покрытие, наличие подсветки, отличный функционал, удобную форму и конечно же привлекательную цену.