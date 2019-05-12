Обзор Defender Venom GM-640L. Игровая мышка за лучшую цену

2019-05-12, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Defender Venom GM-640L; [155]
Согласитесь, не все геймеры могут позволить себе приобретение дорогостоящих флагманских устройств, особенно когда речь заходит о покупке игровой мышки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и, что не мало важно, доступными решениями. Встречайте, перед вами игровая компьютерная мышка Defender Venom GM-640L. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора стоимость девайса, по данным официального сайта Defender, составляла 673 рубля. В комплекте поставки, кроме самой игровой мышки, можно найти приятный подарок – бонус код к игре CROSSOUT.

Особенности

  • Тип подключения: проводной
  • Интерфейс подключения: USB
  • Количество кнопок: 7 + колесо-кнопка
  • Тип сенсора: оптический
  • Разрешение: 1200/1600/2000/2400/3200 Dpi
  • Максимальное ускорение: 8g
  • Цвет: черный
  • ROHS/CE
  • Частота обработки кадров: 4000
  • Скорость IPS: 30 дюйм/с
  • Длина кабеля: 1.5 м

Дизайн и функционал

Если для вас важен не только функционал, но и дизайн мышки, то Defender Venom GM-640L, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным покупателям. Устройство сумеет вписаться в интерьер любого рабочего, либо игрового места.

На верхней части устройства расположились основные элементы управления и две дополнительные кнопки для переключения DPI. Кнопка переключения Dpi позволяет выбрать скорость перемещения курсора (1200/1600/2400/3200 Dpi). Выбранный уровень скорости курсора отображается разной интенсивностью подсветки колеса прокрутки.

Здесь же размещена основная часть подсвечиваемой области с эффектной иллюстрацией. Подсветка переливается различными цветами. Однако несмотря на наличие ПО, управлять подсветкой возможности нет.

На одной из боковых граней расположились две дополнительные кнопки управления.

На противоположной гране девайса находится еще одна настраиваемая кнопка.

На нижней части устройства можно увидеть четыре тефлоновые ножки, между которыми разместился оптический сенсор.

Понравилось то, что, мышка получила под свое управление приятное на ощупь прорезиненное покрытие, на котором не остаются следы от пальцев. Мышка отлично ложится в руку и ей удобно управлять. Длины кабеля в 1.5 метра более чем достаточно для того, чтобы разместить устройство в любое удобное для вас место. Кроме того, кабель в прочной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

На официальном сайте Defender вы можете скачать и установить на свой ПК программное обеспечение, которое позволяет настроить все необходимые функции: скорость прокрутки, разрешение, функционал кнопок управления и даже создать макросы. Разобраться в настройке мышки сумеют даже самые неопытные пользователи.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Defender Venom GM-640L. Перед нами отличное решение для тех, кто ищет для себя недорогое, но в то же время многофункциональное устройство. Defender Venom GM-640L получил следующие преимущества: стильный дизайн, прорезиненное покрытие, переливающаяся подсветка, сразу 5 дополнительных кнопок управления и приятный ценник. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам кажется и нет.

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