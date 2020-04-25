Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender. Встречайте, перед вами акустическая 2.1 система с Bluetooth, модель X190. Стильный дизайн, отличный функционал и привлекательная цена сумеют привлечь внимание покупателей. Давайте детальней изучим данную систему.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Акустическая система

Кабель 3.5 мм Jack – 2RCA для подключения к ПК

Адаптер питания

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона и надежно защищено. На момент написания обзора, по данным официального сайта компании Defender, устройство можно было приобрести за 2988 рублей. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн акустической системы позволяет вписаться устройству в интерьер любого помещения. Благодаря компактным габаритам, Defender X190 не займет много места. Корпус сабвуфера выполнен из МДФ, а сателлитов из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Лицевая часть сателлитов и сабвуфера прикрыта специальной тканью со структурой пчелиных сот, которую разделяет на четыре части пластиковая вставка.

2х дюймовые динамики сателлитов выдают мощность в 8 Вт (2х4Вт).

Сателлиты после установки на ровную поверхность направлены под углом вверх, тем самым распределяя звук по всему помещению. Снизу находится достаточно длинный кабель для подключения к сабвуферу, что позволяет установить сателлиты в любое удобное для вас место.

4 дюймовый динамик сабвуфера выдает мощность в 10 Вт. Общая мощность данной системы составляет 18 Вт. Кажется, что это не так много, однако мощности более чем достаточно, чтобы насладиться своими любимыми музыкальными композициями, либо просмотром фильма.

Переключатель режимов

Регулировка громкости

Регулировка низких частот

Кнопка Вкл/выкл

Разъемы для подключения сателлитов и кабеля AUX

Светодиодный индикатор состояния работы

На тыльной стороне сабвуфера расположились все элементы управления и разъемы для подключения:

Для переключения между беспроводным подключением Bluetooth и AUX достаточно просто повернуть барабан переключения режима. При подключении по Bluetooth загорается зеленый сигнал, а при переключении на AUX, красный.

Благодаря наличию режима беспроводного подключения, вы легко можете перевозить данное устройство с собой и слушать музыку при помощи своего смартфона, либо MP3-плеера.

Для устойчивости разработчики добавили на нижнюю часть сабвуфера специальные ножки, позволяющие не скользить по поверхности.

Итоги

Особенности

Суммарная выходная мощность: 18 Вт

Мощность сателлитов: 2х4 Вт

Мощность сабвуфера: 10 Вт

Диапазон частот: 40-20000 Гц

Диапазон частот сабвуфера: 40-200 Гц

Диапазон частот сателлитов: 200-20000 Гц

Интерфейс беспроводной связи: Bluetooth 5.0

Теперь о самом главном – качестве звука. Диапазона громкости устройства более чем достаточно. Средние и высокие частоты отлично сбалансированы, чтобы действительно наслаждаться просмотром фильмов или прослушиванием музыки. На максимальном уровне громкости динамики не издают никаких помех. Благодаря регулятору низких частот, пользователь самостоятельно может выбрать необходимый уровень. Басы приятные и мягкие. Послушать звучание акустической системы можно в видео обзоре.Подводя итоги по Defender X190, следует отметить, что перед нами идеальное решение для тех, кто ищет для себя недорогую и в то же время многофункциональную акустическую 2.1 систему с хорошим звучанием. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, хорошее звучание, наличие регулировки низких частот, и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.