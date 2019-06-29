Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию современную акустическую 2.1 систему от компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель X362, которая порадует покупателей не только доступной ценой, но и приятным дизайном. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Акустическая система 2.1

Аудио кабель

Пульт ДУ

Документация

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании Defender на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным официального сайта Defender, составляла 3814 рублей. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Общая выходная мощность системы: 36 Вт

Мощность сателлитов: 2х8 Вт

Мощность сабвуфера: 20 Вт

Размер динамиков сателлита: 3 дюйма

Размер динамиков сабвуфера: 4 дюйма

Диапазон частот: 40-20000 Гц

Диапазон частот сабвуфера: 40-200 Гц

Диапазон частот сателлитов: 200-20000 Гц

Встроенный FM-приемник

Поддержка карт памяти SD

Поддержка USB накопителей

Беспроводная связь Bluetooth 4.2

Внешний вид и функционал

Акустическая система Defender X362, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Строгие, подчеркнутые линии позволяют вписаться устройству в интерьер любого места. Корпус сабвуфера выполнен из МДФ, а сателлит из пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

На сателлитах нет никаких элементов управления.

На тыльной стороне размещен несъемный кабель для подачи аудио сигнала.

3 дюймовые динамики прикрыты стилизованной решеткой и выдают суммарную мощность в 16 Вт. Звук четкий и насыщенный. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы устроить в помещении небольшой танцпол.

Мощность 4 дюймового сабвуфера составляет 20 Вт, что в сумме с сателлитами дает 36 Вт мощности. Для данной акустической системы это отличный показатель.

Динамик сабвуфера размещен снизу основной базы, там же, где и расположились четыре ножки для устойчивости устройства.

На лицевой части сабвуфера установлена декоративная панель с логотипом компании Defender.

Здесь же можно увидеть сразу четыре функциональные кнопки управления и барабан регулировки громкости.

В центральной части находится LED-дисплей для отображения информации.

Не понравилось то, что разъемы для подключения, внешний антенный кабель для FM-радио, кнопка вкл/выкл и регулировка низких частот расположены справа. Если вы планируете разместить сабвуфер на самом видном месте, то в глаза постоянно будут бросаться провода.

Для удобства пользователя в комплектации с устройством есть пульт ДУ, который работает от двух батареек типа ААА. Батареек в комплекте поставки, к сожалению, нет.

Сверху находятся два слота для подключения внешних накопителей: USB и SD карт. При подключении устройство автоматически переходит к их считыванию.

При помощи кнопки Mode можно переключаться между режимами работы: Bluetooth, FM, внешние носители и AUX. В устройстве предусмотрено автоматическая настройка радиочастот. Для этого достаточно перейти в соответствующий режим работы, после чего нажать и удерживать кнопку Play. Defender X362 автоматически найдет и сохранит радиостанции. Для переключения между ними необходимо нажимать на кнопки переключения треков. Радио показало отличные результаты в работе и сумело заполнить все каналы даже в закрытом помещении.

Понравилось то, что Defender X362 поддерживает беспроводное подключение Bluetooth. Другими словами, данная акустическая система может работать при помощи обычного смартфона или планшета, что позволяет использовать акустическую систему даже у себя на даче, либо в загородном доме.

Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Все частоты отлично настроены и не начинают хрипеть даже на максимальном уровне громкости. Басы мягкие и четкие. Кроме того, вы можете самостоятельно выставить необходимый уровень низких частот.

Итоги

Подведем итоги по акустической 2.1 системе Defender X362. Перед нами стильное и многофункциональное решение, которое подойдет на все случаи жизни. В первую очередь покупателей привлечет стильный дизайн и привлекательная цена. Разобраться в работе и подключении девайса можно интуитивно. Вы можете использовать данную систему в одной паре с любым устройством: смартфоном, телевизоров, внешними накопителями, ноутбуком, ПК и т.д. Из минусов может не понравится лишь расположение разъемов для подключения аудио кабеля. В любом случае, как нам кажется, Defender X362 полностью оправдывает свою стоимость и показывает отличные результаты в работе.