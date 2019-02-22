Обзор Dirt Rally 2.0. Шикарный гоночный симулятор

2019-02-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dirt Rally 2.0; [122]
Авторы Dirt Rally 2.0 решили предоставить фанатам хардкорных автомобильных симуляторов действительно крутой продукт. Здесь и реалистичная физика движения авто, и опасные трассы, и продвинутые враги, и возможность проиграть буквально за секунду. Если вы любитель подобных сложностей и любите получать от игрового процесса максимум эмоций и радости, то советую посмотреть в сторону этой новинки — она очень круто реализована. Сегодня я расскажу о главных преимуществах игры и объясню, почему она мне так понравилась буквально с первого же заезда. Думаю, вам будет интересно. Погнали!

Геймплей

В большинстве гоночных симуляторов разработчики делают вам поблажки и упрощают процесс, чтобы проще было дойти до финиша. Просто вспомните любую часть NFS — вы могли спокойно жать газ и входить в повороты без особого труда. Некоторые гонки можно пройти вовсе без использования тормоза, так как продукт казуальный и разрабатывался для той аудитории, которая не хочет страдать. У Dirt Rally 2.0 все совершенно иначе, так как разработчик сразу решил, что хочет создавать реалистичную гонку, без подсказок и помощи геймеру. Вы получаете очень сложные трассы, довольно непростое управление и авто, которое заносит от любого неаккуратного действия. Как в жизни! Далеко не для всех такое подходит, я полностью согласен, ведь иногда хочется в играх отдыхать, а не потеть над каждым заездом. Но, если вы фанат подобных проектов, то трудности и их преодоление принесут вам только удовольствие.

Трассы

Игра порадовала своими уникальными трассами, которые явно создавали с большой любовью к своему делу. Сложные и неожиданные повороты, крутые спуски и резкие подъемы, трамплины и опасные участки пути. Гонять по таким трассам крайне приятно и увлекательно — постоянно есть ощущение, что ты сражаешься не сколько с потенциальными оппонентами, сколько именно с дорогой. Грунт после противников может быть разбитый и машину будет заносить, плюс погодные условия вносят свою лепту, меняя геймплей кардинально. На одном из чемпионатов мне нужно было ехать на авто ночью во время дождя. Буквально на каждом повороте авто заносило, газовать не получалось, а нужно ведь догнать соперников и занять первое место! Именно в такие моменты получаешь настоящее наслаждение от игрового процесса, понимаешь, что вот по таким трассам хочется ездить хоть каждый день. В игре, естественно.

Управление

Очень важно понять, что это не та гонка, где нужно тупо газовать и входить в повороты. Иногда нужно еле-еле давить на педаль газа, иногда нужно вообще отпускать газ и входить в опасные повороты, а уже потом разгонять свой автомобиль. Привыкнуть к таким деталям довольно трудно, но если вы освоите хотя бы основы, то сразу станет проще и понятнее — ездить по виртуальным трассам будет не так тяжело, вы будете меньше вылетать за пределы трассы и так далее. Так что советую просто привыкать к управлению и смотреть на то, как ваш автомобиль себя ведет, какие у него особенности и сильные стороны.

Итог

От Dirt Rally 2.0 я получил массу положительных эмоций. Это тот гоночный симулятор, который позволяет совершенно иначе посмотреть на жанр и насладиться сложностями на своем пути. Сначала авто кажется совершенно неуправляемым, потом ты привыкаешь к грязи и гравию, учишься правильно водить и красиво заходить на поворот, ставишь новые рекорды и побеждаешь в заездах. Уже этого достаточно, чтобы напрочь забыть о других гонках и с радостью играть только в это ралли. А ведь здесь еще и режим карьеры есть, мультиплеер и прочие мелкие бонусы.


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