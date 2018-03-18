Обзор Dream Machines DM 1 Pro S. Лучшее, что я держал в руках

2018-03-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dream Machines DM 1 Pro S; [232]
Для многих пользователей игровая периферия является очень важным элементом собственного стиля и характера. Однако, в погоне за яркой подсветкой и прочими деталями дизайна пользователи забывают, что главное в игровой периферии — качество сборки, надежность и начинка. Сегодня у нас на обзоре шикарная мышка Dream Machines DM 1 Pro S, которая вполне может конкурировать с Zowie и отлично подойдет для киберспорта или тех, кто планирует туда попасть. Думаю, вы уже порядком устали от светящихся поделок, не вызывающих уважения. Вот вам вариант передохнуть и посмотреть на действительно крутой девайс.

Дизайн корпуса

Описывать внешний вид этой мышки настолько просто, насколько это вообще возможно. У нее корпус полностью черный, с матовым покрытием. Собственно, это все описание.

Основная панель, на которую вы ладонь кладете, выполнена из одного цельного куска пластика с матовым покрытием. Из-за этого кнопки нажимаются практически по всей длине, даже у самого основания кнопки, пластик нигде не прогибается и не скрипит. Ощущения от материалов самые позитивные — мышка сидит как влитая, хотя форма корпуса здесь симметричная, а не заточена под правую руку.

Под ладонью у нас расположен логотип компании, он выглядит довольно уместно, светится ярко и претензий к нему никаких нет. Подсветка также пробивается возле колеса прокрутки, там же есть клавиша смены режимов.

На нижней грани у нас три тефлоновые ножки, одна из них просто громадная. Мышка скользит по ковру очень уверенно, нет срывов и прочих неприятных моментов.

В плане дизайна мышка кажется простенькой. Тоже самое можно сказать про прямого, и единственного, конкурента в лице Zowie. Здесь вся соль не в дизайне, хотя он круто смотрится и мышка в руке сидит идеально, а в начинке.

Характеристики

Основным преимуществом данной мышки является именно начинка. Внутри установлен оптический сенсор от PixArt модель PMW3360. Этот же сенсор используют в топовых игровых мышка, которые потом попадают на турниры по киберспорту. Это одни из самых надежных сенсоров на рынке — игроки в CS GO выбирают себе модели именно с PMW3360, чтобы получить стопроцентную точность курсора в играх.

Чувствительность DPI от 400 до 12000, хотя для кого добавили верхний рубеж не знаю. Лично я играю на 400 DPI, на 800 некоторые спортсмены соревнуются, 1600 DPI это уже потолок, который используют в шутерах и прочих соревновательных играх. Конечно, приятно иметь такой запас по чувствительности и может в каких-то играх он даже нужен, но в большинстве ситуаций вы будете играть на нижнем пороге.

Под левой и правой клавишами у нас находятся переключатели Omron с ресурсом в 20 миллионов нажатий. Только подумайте — 20 миллионов! По моим скромным подсчетам геймера, даже если играть целый день в шутеры, ресурса мышки хватит на пять с половиной лет. Это если вы играете прямо каждый день и очень упорно. Думаю, объяснять преимущества такого уровня качества даже не стоит.

Вес мышки составляет 85 грамм, без кабеля, а ускорение составляет 7 метров на секунду. Это уже параметры для тех, кто разбирается в характеристиках немного больше обычного пользователя. В целом, по характеристикам это топ. Лучший лучший оптический сенсор на рынке, лучшие переключатели, колесо с огромным ресурсом жизни, небольшой вес и возможность настроить DPI под себя.

Ощущения от использования

Тестировал мышку я в играх, преимущественно в шутерах. Для других игр продукта хватит с головой, но меня интересовали именно киберспортивные дисциплины. После двух недель активной игры я прел к выводу, что это лучшая мышка, которую я когда-либо держал в руках. Она очень удобная — матовый пластик прямо прилипает к руке, мышка не выскальзывает и держать ее очень удобно. Да, во время особенно напряженных моментов руки потеют и следы на пластике остаются, это проблема любой матовой мышки, но буквально за 10 секунд это вытирается смой обычной тряпочкой или салфеткой. Зато это не глянец, который как мыло в мокрых руках ощущается.

Как и ожидалось, продукт показал себя наилучшим образом — начинка говорит сама про себя. В тех местах, где мой курсор на моей основной мышке мог вдруг дернуться или двигался не так, как нужно, этот грызун отрабатывал все идеально. Думаю, если вы играли в CS GO, то знаете насколько важен каждый пиксель при стрельбе с прицелом с AWP. Здесь я не промазал ни разу. Выражение «Девайс скилл не повышает» приобретает совсем иной смысл, ведь мои показатели в игры выросли ра 32%. Остальное — думайте сами.

Итог

Довольно долго пользовался мышкой и все не мог найти в ней недостатки. Я же знаю, что если имел о чем-то, но не говоришь негатива, то пользователи не верят. Однако, недостатков я не обнаружил. Здесь отличная начинка, позволяющая вам превратиться в настоящую машину для сражений в сети, отличный дизайн и эргономика, имеется подсветка и программное обеспечение для гибкой настройки продукта. Кстати, что вдвойне приятно, в комплект никто не кладет диск с драйверами, на сайте все можно загрузить и это круто. Могу лишь пожелать производителю не терять планку — тогда вскоре киберспортсмены всего мира будут воевать с вашими мышками в руках.


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