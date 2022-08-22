Обзор ECOVACS DEEBOT N8. Лучший робот-пылесос 2022 года?…

Сейчас, по-хорошему, можно считать умными исключительно роботы-пылесосы со встроенным лидаром. Только они способны уверенно ориентироваться в пространстве и четко видеть расстояние до объектов вокруг. К нам на тест попала модель ECOVACS DEEBOT N8, которая помимо того самого датчика LiDAR еще обладает мощностью всасывания 2300 Па, режимом проведения одновременной сухой и влажной уборки, большим контейнером для пыли и удобным мобильным приложением. В процессе тестирования мы выясним, насколько качественно данный робот-пылесос способен проводить уборку и стоит ли он своих денег.

Комплектация

ECOVACS DEEBOT N8 поставляется в большой коробке с ламинированной цветной печатью и перечислением всех основных характеристик. Внутри нее находятся сам робот-пылесос, две боковые щетки, контейнер для влажной уборки, фибровая тряпка, набор из 10 одноразовых тряпок, зарядная база, кабель питания и руководство пользователя.

Внешний вид

Данный робот-пылесос относится к серии N8, в которую входят четыре модели: N8, N8+, N8 PRO и N8 PRO+. Приставка «+» обозначает что робот-пылесос поставляется вместе со станцией для выгрузки мусора, которую, к слову, всегда можно докупить отдельно. В свою очередь «PRO» дает понять о наличии повышенной мощности всасывания до 2600 Па и поддержки технологии определения препятствий TrueDetect 3D в пространстве.

У нас же на тесте версия ECOVACS DEEBOT N8, которая является самой доступной моделью во всей серии, при этом она обладает всем необходимым базисом для проведения качественной уборки. Дизайн у N8 минималистичный, все выглядит аккуратно и не вычурно. Корпус выполнен из матового пластика, на котором не собираются следы от пальцев. Габариты пылесоса составляют 35.3 x 9,36 x 35.3 см. Вес равен 3.6 кг.

Как мы уже упомянули, DEEBOT N8 оснащен датчиком LiDAR. Если говорить коротко, то сверху пылесоса в небольшой «башенке» находится лазер, который по всей области вокруг измеряет расстояние до всех предметов. Таким образом, происходит не только ориентация в пространстве, но и построение карты помещения. В случае с DEEBOT N8 благодаря функции TrueMapping он способен с повышенной точностью и большим радиусом сканирования размечать карту дома. Причем N8 может построить карту каждого этажа дома по отдельности.

Сбоку из основных элементов находятся боковые датчики и передний подвижный бампер.

Сзади имеется контейнер для влажной уборки, который состоит из двух частей. Первой является резервуар для воды на 240 мл со встроенным насосом, а второй крепление с тонкой платформой для самой тряпки. Решение удобное, ведь таким образом необязательно каждый раз снимать всю конструкцию целиком, а достаточно лишь извлечь нижнюю. Сам пластик контейнера толстый, поэтому при случайном падении он точно не треснет.

Верхняя крышка откидывается. За ней находится контейнер для пыли на 420 мл с удобной ручкой для его извлечения. В контейнере установлен широкий HEPA-фильтр, который удерживает до 99% пыли. Он легко снимается и очищается от накопленной мелкой пыли.

Здесь же внутри прячутся ползунок включения, кнопка активации Wi-Fi, а также щетка на магнитном креплении. Ее наличие внутри корпуса пылесоса нас особенно порадовало, ведь в таком случае ее намного сложнее потерять.

Робот-пылесос перемещается за счет двух ведущих колес с антискользящим резиновым покрытием и одним круглым направляющим спереди. Подвеска колес подвижная, и благодаря ней он может объезжать препятствия высотой до 20 мм, что не мало. Ими могут быть ковры или пороги между дверьми, например. Также снизу имеются две боковые щетки, турбо-щетка, шесть датчиков падения и два контакта для зарядки.

Турбо-щетка легко извлекается и чистится, достаточно лишь нажать на два удерживающих крепления пальцами. Никакие болты откручивать не надо, как у некоторых моделей других производителей. Боковые щетки тоже легко снимаются и очищаются от накопленных волос.

Док-станция выполнена добротно. Она сделана из качественно пластика и довольно много весит. Снизу предусмотрена прорезиненная площадка для надежной фиксации базы для зарядки на полу.

Управление

Чтобы управлять DEEBOT N8 необходимо скачать приложение ECOVACS HOME. Оно доступно в Play Market и App Store. Процесс первичной настройки происходит просто, достаточно лишь следовать всем шагам поэтапной инструкции.

После этого необходимо запустить робот-пылесос, чтобы он построил карту квартиры. Если ваша жилая площадь внушительных размеров, то перед сканированием пылесос лучше полностью зарядить. Разметка карты происходит на базе фирменной технологии TrueMapping, она, в свою очередь, функционирует благодаря технологии dTOF (Direct Time-of-Flight), которая как раз-таки с помощью лидара и измеряет расстояние до объектов вокруг. Помимо того, что DEEBOT N8 способен построить карты нескольких этажей, он еще может самостоятельно определять на каком именно из них сейчас находится. Вкладка со всеми картами находится в левом нижнем углу приложения. Во время каждого цикла ECOVACS DEEBOT N8 показывает в приложении тип запущенной уборки, количество убранной площади и продолжительность работы.Кроме того, здесь же в приложении можно устанавливать виртуальные стены, и запретные для уборки зоны, в частности и для влажной уборки отдельно, чтобы робот-пылесос, к примеру, точно не наехал на ковер. Также в главном меню можно выставить мощность всасывания и подачи воды в 4 степенях.

В разделе «Еще», которое обрисовано как троеточие в верхнем правом углу из интересного стоить выделить возможность настроить расписание работы пылесоса, выставить режим «Не беспокоить» и указать часы, когда пылесосу не стоит запускать уборку, включить функцию «Непрерывная уборка», позволяющая DEEBOT N8 завершать уборку до конца в тех случаях, когда запаса зарядки не хватило. В таком случае он доедет до док-станции, чтобы немного зарядиться и далее поедет закачивать цикл уборки.Здесь же есть возможность посмотреть на оставшийся ресурс всех щеток, фильтров и других компонентов. Каждый из элементов можно докупить на AliExpress за более чем вменяемые деньги.

Тестирование

Мощность всасывания у ECOVACS DEEBOT N8 составляет 2300 Па. Этого должно хватить, чтобы закрыть все потребности в уборке. Средний уровень шума при работе составляет 67 дБ.Сухая уборка Касательно качества уборки, то по ней у нас не возникло вопросов. После первого запуска, когда робот-пылесос уже осмотрелся в помещении и построил для себя ясную карту он уже оказывается в состоянии спокойно объезжать все порожки и с первого раза заезжать на ковер. Проблем с тем, чтобы заехать под тумбу у него тоже не возникает за счет высоты корпуса всего в 9,36 см. Процесс уборки мы усложнили тем, что расставили несколько посторонних объектов в помещении и раскидали по полу кукурузные хлопья и рисовую крупу. На удивление, по завершении цикла пол казался практически идеально чистым. Причем при включенной максимальной мощности было заметно, что пыль пылесос может удалить даже между швами ламината. Чтобы провести полную уборку помещения площадью около 30 квадратных метров ECOVACS DEEBOT N8 понадобилось 28 минут.Также стоит отметить, что датчики высоты отлично срабатывают и не дают пылесосу свалиться вниз. В нашем случае это проявлялось тем, что N8 не заехал за высокий порог в ванной комнате, из которой он бы потом не смог выбраться самостоятельно.

Влажная уборка

Одновременная сухая и влажная уборка (Технология OZMO)

Время работы

Далее мы приступили к влажной уборке. Качество мытья достойное, роботу-пылесосу удается однородно отмыть пыль и даже справиться с мелкими засохшими пятнами. Для лучшего эффекта стоит сразу выставить максимальную мощность подачи воды и предварительно смочить тряпку, чтобы ECOVACS DEEBOT N8 смог с первых секунд оставлять после себя на полу ровную полосу из влаги. Еще от себя посоветуем внутри приложения для влажной уборки выделить ковер, как запретную зону, чтобы пылесос ни при каких обстоятельствах на него не заехал.Также полезным оказался комбинированный режим OZMO, позволяющий проводить одновременно сухую и влажную уборку. Благодаря нему можно заметно экономить время на уборку, при этом ее качество сильно не ухудшается.Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч, что неплохо. Его хватает до 110 минут работы при минимальном уровне мощности. Если выбрать максимальную силу всасывания, то робот-пылесос проработает охотно меньше, но даже в таком случае он успеет провести уборку в комнате размерами свыше 60 кв. м или две нашей квартиры. На один цикл зарядки от 0 до 100% понадобится около 3 часов.

Итоги