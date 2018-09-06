Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отлично

2018-09-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Elea; [97]
Тематика космоса многих пользователей привлекает своей недоступностью. Гонки, шутеры, разнообразные квесты — все это есть в реальном мире, в виде развлекательных аттракционов, а вот отправиться в космос обычный пользователь никак не может. Именно из-за этого игры с сеттингом, в котором вы путешествуете по далеким планетам, выглядят очень интересно и увлекательно.

Разработчики Elea решили сделать упор на сюжет и мелкие детали. Решение очень рискованное, ведь большая часть геймеров любит игры именно за геймплей, а читать записки и вникать в тонкую суть вселенной мало кто хочет. Тем не менее, авторы идеи решили поступить именно так. Большую часть игры вам нужно думать, созерцать и изучать, так что если вы планируете провести вечера с красивым космосом на экране, то эта игра станет правильным выбором. Собственно, я уже поиграл, и теперь готов рассказать вам о своих впечатлениях от увиденного.

Геймплей

Большую часть игрового времени вы исследуете окружающий мир. Здесь нет никакого экшена, то есть бегать и быстро принимать решения никто не требует. Вы постепенно осваиваете управление, после чего отправляетесь ходить по локациям и осматривать все предметы, подсказки и так далее. Это увлекательно и легко, особенно если вы большой фанат неспешного прохождения. Можно буквально за каждый уголок локации заглянуть, осмотреться и принять какое-то решение.

Сюжет

Никаких спойлеров мы вам не расскажем, так что можете спокойно читать этот пункт без страха. Разработчики рассказывают нам о мире будущего, где Землю покорил неизвестный вирус. Происходит это в 2073 году, то есть не так уж далеко в будущее сценаристы забежали. Вирус поражает исключительно детей, что и делает его таким уникальным.

Победить эпидемию не удалось, так что земляне решили отправиться в космос для поиска новой колонии. Возглавляет экспедицию Итан, муж главной героини, однако его корабль перестает выходить на связь. Теперь уже Элеа, главный герой саги, отправляется в путешествие, дабы узнать все тайны. Правда, это лишь первый эпизод и всю информацию нам не расскажут, так что нужно будет пройти все эпизоды. Игры-сериалы мне лично очень нравятся, так что ждем.

Графика

Не могу сказать, что игра прям поражает воображение своей картинкой. На рынке есть тьма проектов, которые выглядят более привлекательно и интересно, но нужно понимать, что этот проект не про картинку, а про сюжет. Разработчики честно потрудились и нарисовали привлекательный космос, красивые локации, массу интересных деталей и всего в таком духе. Некоторые кат-сцены, правда, могут вызвать у вас приступы эпилепсии, так что будьте аккуратнее.

Отдельно стоит похвалить команду дизайнеров за внимание к самым мелким деталям. В игре масса разнообразных предметов, которые могут и не выполнять важной роли, но они заполняют виртуальный мир и не дают вам скучать. Это круто, когда разработчик старается заполнить картинку на экране какими-то вещами, дабы геймер мог глубже погрузиться в атмосферу исследования.

Итог

Игра для тех, кто хочет сюжет, погружения и космоса. Если вы больше любитель бегать и стрелять, то здесь вам делать нечего, но есть огромная аудитория взрослых геймеров, которые хотят проходить именно такие проекты. Классная атмосфера, увлекательная история, которую прямо хочется изучить до конца, чувственный персонаж — чего еще можно требовать. Настоятельно рекомендую всем, кто играл в Life Is Strange и получал от этого достаточно удовольствия. Здесь подобный механизм геймплея, только сеттинг кардинально другой.


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