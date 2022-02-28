Обзор Elex 2 – Возрождение Магалана

Сюжет игры

Представляем вашему вниманию возвращение постапокалиптического научно-фантастического мира Elex. Встречайте, перед вами продолжение легендарной истории с открытым миром – Elex 2. Игра существенно преобразилась и открыла для игроков новые возможности. Однако остается единственный вопрос – достаточно ли этих изменений для современных требований геймеров. Давайте вместе попробуем ответить на данный вопрос.Прошло немало времени после убийства Джаксом (главный герой) Гибрида. Однако новая угроза начала охватывать всю территорию Магалана. Начало происходить неизвестное высвобождение темного Элекса и тем самым возрождение нового хаоса.

Наш главный герой Джакс, после длительного отлучения, вынужден вмешаться и вновь попытаться защитить Магалан и обеспечить безопасность своей семье. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд, ведь ему придется объединить в один кулак различные группировки, чтобы дать отпор новой угрозе. Однако есть другая проблема – Джакса практически сняли со счетов, не смотря на то, что именно он спас всех 7 лет назад…

Обзор Elex2

Elex 2

Начнем с самого основного составляющего любой игры – геймплея. Разработчики создали для игроков полностью открытый мир, что позволило не быть привязанным к чему-либо. То есть вам необязательно заниматься только тем, что требует от игроков основная сюжетная линия игры.

Все бы ничего, но есть одно но. Первые несколько часов игры, хотите вы того или нет, придется прослушать и прочитать огромное количество информации от различных НПС. Действительно, начинает казаться, что вы попали в игру с бесконечным количеством диалогов.

Однако есть и другая сторона данных действий. Подобное количество диалогов и общений необходимо для того, чтобы добиться доверия той или иной фракции. Другими словами, с самого начала игры вам дается выбор любой из сторон для дальнейшей игры. Но это не говорит о том, что вы не сможете сотрудничать сразу со всеми фракциями, достаточно увидеться с главным одной из фракций и заслужите его доверие, выполнив несколько простых поручений. Хватит ли вам нервов на всю эту читанину и просмотр такого количества диалогов вопрос лишь времени, ибо основные действия начнутся еще не скоро.

Не понравиться может то, что значительно долгое время вам придется бегать и сражаться при помощи какой-то железной трубы, лука и стрел. Для того, чтобы использовать какие-то более серьезные пушки просто не хватает очков навыка, в связи с чем советуем не тратить очки умений сразу же после их получения.

Что касаемо боевой системы, все довольно неплохо проработано. Управление отзывчивое и поведение врагов можно легко прочитать, что позволяет быстро уклониться от получения урона. Все это позволяет быстро уклоняться от ударов и тем самым прожить куда дольше. Однако стрельба из того же лука, как нам показалось, не совсем понятно и не полностью проработано.

У вашего персонажа есть выносливость, которая расходуется не только во время бега, но и во время сражения. Однако благо то, что она быстро восстанавливается. Кроме того, выносливость заканчивается и у вашего соперника. Но есть один минус, нет реального ощущения боевки. Не хватает плавности движения.

Из нововведений не стоит обходить стороной появление реактивного ранца, который попадает в Ваши руки практически в первые часы игры. Его можно будет усовершенствовать и модернизировать со временем. Ранец позволяет персонажу в прямом смысле слова летать и существенно быстрее перемещаться по карте. Время использования ранца также ограничено и периодически необходимо ждать увеличения полоски запаса топлива.

Также изменения коснулись с взаимодействием неигровых персонажей, которые получили возможность запоминать действия игроков и по принятым вами решений реагировать определенным образом. Кроме того, те же самые персонажи могут не только присоединиться к Вам, но и в любой момент уйти от вас, опираясь на ваши совершенные поступки. Отдельное внимание следует уделить тому, что эти персонажи смертны и гибель любого из них существенно может поменять ход сюжета игры, который вы старались выстроить самостоятельно.

Не понравилась выстроенная система лута и использования различных вещей. Игрокам дается возможность самостоятельно назначить, к примеру различные зелья восстановления здоровья, оружия на ту или иную кнопку. Но для более результативной игры игрокам придется запомнить свой выбор, ведь в основном окне нет никаких элементов отображения, которые бы показывали количество тех же зелий и какое оружие используется тем или иным слотом. Вам частенько придется переходить в меню персонажа.

Плохо то, что не проработан сам инвентарь персонажа. Вы можете забить его огромным количеством компонентов, но нет одной единой ячейки для их отображения, все разделено на огромное количество боксов. Не сказать, что это удобно.

Особое внимание следует уделить прокачке своего персонажа и с самого начала игры определиться как именно вы будете воевать со своими врагами. К примеру, для использования различного типа оружия, необходимо неплохо прокачать силу персонажа, а для того, чтобы воспользоваться услугами создания чего-либо, необходимо будет прокачать интеллект и т.д. Помимо этого нужно задуматься о раскачке различных умений и пассивных навыков владения какого-либо ремесла или вида боевого оружия.

Что касаемо самого мира, он действительно огромен, который, если сравнивать с предыдущей версией игры, увеличился приблизительно вдвое. По всюду вас будут ждать множество побочных квестов, что позволит быстрей раскачать своего персонажа и заполучить доверие той или ной фракции.

Графическая составляющая

Для удобства перемещения был добавлен реактивный ранец и точки телепортации, которые расставлены практически во всех локациях.Ни для кого не секрет, что в Elex 2 используется достаточно старые технологии, что сильно сказалось на общей картинке. Окружающий мир еще куда не шло, однако прорисовка персонажей и сама анимация не на самом высоком уровне. Даже при прослушивании диалогов, складывается впечатление, что игра создавалась много лет назад и разработчики никак не хотят переходить на более современные апгрейды.

Итоги

Однако в том, что разработчики предпочитают использовать лишь свои технологии есть какие-то плюсы. За все время игры не было замечено никаких багов и каких-то лагов, и других неприятных игровых элементов. Наверняка разработчики прислушались к критике игроков и успешно исправили все недочеты с прошлой версии. Можно лишь сказать одно, что разработчикам все же нужно переходить на новый движок.Подводя итоги по Elex 2, следует отметить, что разработчики все же не сидели на месте и действительно проработали множество деталей своей игры и представили весьма неплохой проект. Однако, учитывая тот факт, какие игры выходят в текущем году и уже успели выйти, можно сказать, что у компании работы еще много. Неплохая оптимизация игры, новые возможности, огромный открытый мир, множество квестов и неплохо проработанный сюжет, все это даст возможность в серьез обратить свое внимание фанатам игры и приобрести ее. Однако будут и те, которым данный проект покажется скучным и недостаточно проработанным. В любом случае разработчикам следует отдать должное и поблагодарить их за старания. Будем надеяться, что дальше будет еще лучше.