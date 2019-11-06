Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая игра

Виртуальный мир

Довольно часто относительно небольшие студии радуют нас качественным контентом, который позволяет смотреть на ААА-релизы с усмешкой. Сегодняшняя игра, которая попала к нам на обзор, является ярким примером того, что такие игры есть, их много и они действительно приносят удовольствие. Давайте разберемся, почему данный проект настолько хорош и почему на него стоит обратить свое внимание.

Графика

Мне очень понравилась реализация виртуального мира Eternal Edge + — он позволяет окунуться в нечто увлекательное и удивительное. Разработчики придумали массу локаций, которые существенно друг от друга отличаются, плюс вы абсолютно всегда сможете с удовольствием путешествовать по этому миру без ограничений. Конечно, не до всех предметов или объектов, которые вы видите, можно добраться, но все же разработчики сделали все возможное, чтобы игровой процесс казался максимально открытым и привлекательным. Это действительно круто, когда игра вроде как не кажется ААА-проектом, но при этом позволяет наслаждаться окружающим миром. Геймер захочет изучать этот мир, узнавать его секреты и тайны, а это громадное преимущество современного проекта — далеко не у всех игр есть такой бонус. И, конечно, только лишь за это разработчиков игры уже стоит похвалить, они со своей задачей справились отлично.

Геймплей

Раньше, лет пять назад, мне не очень нравился этот японский стиль графики, в котором персонажи выглядят как из мультфильмов, а оружие всегда размером с два туловища. Однако потом это прошло — такая графика выглядит уместно и в Eternal Edge + это показали на высшем уровне. Разработчики весьма уместно нарисовали персонажей, графику, элементы виртуального мира, экипировку и прочие элементы проекта. Конечно, я не могу сказать, что игра вам точно понравится и что то, что подходит мне, подойдет и вам, но разрабочики явно сделали достаточно круто и их за это тоже можно похвалить. Кроме того, графика хоть и достаточно простенькая, на первый взгляд, но приносить тьму эмоций и при этом не нагружает ваш компьютер. Это тоже приятный бонус в том случае, если у вас не очень уж сильный компьютер и потянуть крутую графику вы просто не можете.

Итог

Игровой процесс полностью построен вокруг ролевой составляющей — вам нужно перемещаться по виртуальному миру, сражаться с разного рода врагами, проходить задания, повышать уровень своего персонажа и постепенно развиваться. Стоит отметить, что в духе лучших ролевых проектов у игры довольно неплохо проработана система параметров персонажа, экипировки и прочих элементов. Ничего сложного в этом нет, но вы всегда имеете возможность развить персонажа без гринда, без лишней головной боли, без разных трудностей. Игра подталкивает вас достаточно плавно развиваться и получать от этого удовольствие, что мне очень понравилось. Проект не дает вам слишком сложных заданий и не требует от вас ничего такого, что вы не смогли бы сделать. Это значит, что разработчики действительно хотят принести вам удовольствие, порадовать вас качественным контентом.

Стоит сказать, что игра довольно необычная и подойдет она, пожалуй, далеко не каждому. Здесь отлично проработана ролевая система, есть все необходимое для того, чтобы получать удовольствие от открытого мира и увлекательных заданий, но при этом разработчики не забывают про свои собственные фишки и особенности. Это крутой проект, на него стоит обратить внимание и заплатить за копию на релизе — разработчиков небольших студий нужно обязательно поддерживать, ведь это позволит им делать больше крутых проектов в будущем.