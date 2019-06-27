Обзор Failed State. Шикарная атмосфера...

Графика

Довольно редко на глаза попадаются игры от независимых разработчиков, которые действительно выглядят привлекательно и интересно. Но, такое тоже случается и вот сегодня мы посмотрим на проект под названием Failed State, который явно заслуживает похвалы. Очень круто все сделано и если вы не гоняетесь за графикой, то вам данный релиз точно понравится.

Управление

Картинка в игре Failed State очень привлекательная — разработчики явно вложили в это свою душу и показали, что даже проект в пикселях может смотреться круто и достойно. Отлично проработаны анимации, шикарно все нарисовано, есть тьма мелких деталей, которые сразу бросаются в глаза и приносят эстетическое удовольствие. Кроме того, если вы думаете, что нарисовать пиксельную графику просто, то я готов вас разубедить — иногда объемная картинка рисуется легче, чем вот такие творения. Так что в плане атмосферы и качества изображения игра мне очень понравилась по всем параметрам — сразу понимаешь, что делали профессионалы, которые отлично справились с поставленной задачей. Да, не все получают удовольствие от плоской пиксельной картинки, но если вам такое хоть немного нравится, то самое время приглядеться к деталям. Их здесь очень много и реализовано все на очень хорошем уровне.

Геймплей

К сожалению, у меня не заработал геймпад от PS4 в данной игре и проверить совместимость с оригинальным геймпадом от Xbox One возможности не было. Но, на клавиатуре играть тоже довольно удобно и просто — вы можете передвигаться как при помощи WASD, так и при помощи стрелок. Для использования предметов или обыска чего-либо используется клавиша Е, плюс есть инвентарь и дополнительные мелочи, которые очень редко используются в режиме игры. Так что привыкните вы к управлению очень быстро — достаточно пару минут поиграть, чтобы пальцы сами привыкли к клавишам и дальше уже проблем не возникнет. Отдельно хотелось бы поблагодарить разработчиков за то, что они решили не нагромождать игрока массой разнообразных функций и предоставили доступное всем управление. Игра позволяет наслаждаться геймплеем даже тем, кто раньше в игры не играл вовсе, что крайне приятно.

Итог

Игровой процесс Failed State тоже довольно прост и понятен, но чем-то напоминает STALKER в лучшие годы. Персонаж путешествует по заброшенным квартирам и домам в поисках припасов, изредка нападает на врагов и пытается выжить в довольно суровом мире. Получается не всегда — враги сильные и если вы не были готовы к нападению, то нужно будет очень быстро принимать решения. Но, стоит понимать, что это не хардкорный проект и он не требует от вас молниеносной реакции или плясок на клавиатуре. Нет, достаточно просто выучить основные моменты и правильно вести себя во время атаки или защиты. Благо, врагов в начале игры довольно мало и вы можете без труда с ними справиться, а когда дойдет дело до более продвинутых противников, то можно будет уже использовать опыт и полученные в игре навыки. Главное не паниковать и правильно себя вести в игровом мире.

Мне лично игра очень понравилась своей атмосферой, оформлением и прочими моментами, которые позволяют глубже погрузиться в игровой процесс. Здесь продуман каждый пиксель, каждая механика и если вы хотите много времени проводить в игре, которая вас затянет своей красотой и атмосферностью, то самое время обзавестись копией и поставить на загрузку. Лично я получил море удовольствия от прохождения данного продукта и могу смело рекомендовать игру абсолютно всем желающим. Здесь есть все, чтобы на другие игры даже не смотреть.