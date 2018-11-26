Обзор Fallout 76. Попробую выжить

2018-11-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fallout 76; [20]
Шума вокруг Fallout 76 сейчас очень много — буквально каждый второй говорит о том, какая это плохая игра. Однако, мы сегодня пойдем другим путем и оценим ключевые механики этого проекта. Да, здесь есть баги и некоторые квесты могут работать не с первого раза. Но, такое было и раньше — добрая половина мультиплеерных проектов построена с похожим количеством багов и проблем, не говоря уже о том, что это «проба пера» — ранее издатель игр для онлайна не выпускал. Мы провели здесь некоторое время и я могу сказать, что ощущения отличные — хочется заходить сюда еще и собирать ресурсы. Сейчас объясню, почему так.

Игровой процесс

Суть игры в выживании — вы попали в виртуальный мир, который пережил ядерный удар, и теперь все окружение сражается против вас и вашего персонажа. Нужно изучать локации и собирать там весь мусор, потом делать себе броню и продвигаться дальше, вновь собирать мусор и делать более крутую экипировку. Тоже самое с оружием — сначала оно наносит мало урона, потом будут более крутые варианты, что в итоге позволит вам сражаться с боссами большого уровня и получать от этого массу удовольствия. Нам постоянно выдают квесты, чтобы вы не просто так бегали по карте, а занимались чем-то увлекательным. В этом плане разработчики очень даже порадовали — вы постоянно чем-то заняты. Нет ситуации, при которой геймер начинает скучать и просто бегать в поисках активностей. За это проект заслуживает позитивную оценку, ведь обычно в играх такого типа вы сами вынуждены создавать себе активности.

Играй в команде

Лучше всего сражаться в этом мире вместе с командой, тогда изучение локаций будет более увлекательное. Собственно, любая игра вместе с друзьями превращается во что-то увлекательное и смешное, а здесь еще и целый ворох причин для того, чтобы двигаться командой. Во-первых, в большинстве локаций будут враги, которые так или иначе будут вас атаковать. Сначала, когда у вас нет оружия и патронов, лучше драться в команде и побеждать количеством. Потом, когда у вас будет более высокий уровень и более крутая экипировка, вы сможете спокойно сражаться с крутыми монстрами и получать от этого удовольствие, так как вдвоем или втроем намного проще запинать опасного врага. В будущем, когда будет больше контента для строительства баз и поседений, можно будет вместе возводить свою базу мечты. Хотя, пока что этот элемент геймплея раскрыт очень слабо.

Развитие

Постепенно ваш персонаж будет развиваться, получит карточки с разного рода умениями и будет уже намного легче изучать этот виртуальный мир. Появится больше крутого оружия, больше вариантов прокачки силовой брони и тогда уже можно будет думать о сбросе ядерной бомбы, чтобы потом быстро собрать крутые артефакты и дальше как-то развиваться. Авторы проекта заявили, что хотят поддерживать проект очень долго и это дает надежду на то, что дойти до предела будет крайне трудно. Особенно в том случае, если вы играете в команде и можете осилить даже самые сложные ситуации.

Итог

Спорить с наличием багов в Fallout 76 нет смысла — эта игра требует доработки. Однако, на это все можно закрыть глаза, если подумать над своими потенциальными возможностями в этом виртуальном мире. Вы можете строить базу, развиваться, копить ресурсы и играть вместе с друзьями, получать удовольствие от громадного набора активностей и квестов. Это именно то, что позволит вам проводить в Fallout 76 громадное количество времени. Если у вас еще и друзья есть, которые тоже желают потратить пару сотен часов на изучение этого мира, то обязательно беритесь — вам точно понравится.


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