Обзор Fell Seal: Arbiter's Mark. Стимпанк с сюжетом

2019-05-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fell Seal: Arbiter's Mark; [76]
Довольно часто инди-игры предлагают игроку даже больше возможностей и интересных идей, чем крупные проекты от известных издателей. Нужно понимать, что крупная студия не может позволить себе какие-то опасные эксперименты, ведь в случае неудачи все может плачевно обернуться для бюджета, тогда как независимые разработчики более раскрепощены в этом плане. Ярким примером того, что свобода позволяет создавать действительно крутые проекты, является Fell Seal: Arbiter's Mark. Мне эта игра понравилась буквально с первого сражения, а потом оказалось, что это лишь вершина айсберга — разработчики придумали еще массу интересных идей и неплохо их реализовали. Так что давайте посмотрим на то, что из себя представляет Fell Seal: Arbiter's Mark и почему эта игра выглядит так, будто ее делала громадная команда в течение нескольких лет. Особенно это будет интересно тем, кто любит ролевые игры.

Игровой процесс

Стоит отметить, что в плане геймплея разработчики ничего нового не придумали — у нас есть интересный сюжет с продуманным повествованием, есть большая карта и постоянные путешествия. Однако, что неудивительно, во время путешествий вы будете постоянно встревать в опасные ситуации и нужно будет сражаться с противниками. Довольно часто этих противников больше, чем воинов в вашем отряде, и тогда нужно прибегать к хитрым тактикам и ловко заманивать врагов в ловушку. Здесь стоит отметить два момента. Во-первых, у персонажа отдельно расходуется энергия на передвижение и на атаку. То есть, вы можете подойти на максимальное расстояние, а потом еще и ударить врага. Во-вторых, что еще важнее, удары в спину или бок наносят больше урона, чем в лоб. Именно эти моменты и станут основой для ваших тактических действий на поле боя — нужно думать наперед и строить хитрые стратегии.

Ролевая составляющая

Разработчики обещали, что предоставят своим фанатам приличный набор возможностей для создания уникального отряда бойцов. Вы можете нанимать персонажей более чем 300 классов и комбинировать их умения и особенности, чтобы получить наиболее эффективный комплект для постоянных битв. Кроме того, некоторые классы являются секретными и их просто так не обнаружить, зато у них есть специальные умения, которые сильно влияют на геймплей. В этом плане разработчиков можно смело похвалить — у них отлично получается затягивать игрока в ролевую составляющую.

Повествование

Кроме того, большую ставку разработчики делают на повествование — диалоги действительно прописаны умными людьми и талантливыми сценаристами. У вас не будет возникать ощущение, что вы читаете диалог, написанный пятилетним ребенком. А ведь этим грешат даже самые топовые разработчики видеоигр! История получилась очень интересной и необычной, главный герой привлекает к себе внимание и вызывает лишь уважение своими делами и идеями. Если вы большой фанат сюжета и хотите получать от этого удовольствие, то обязательно читайте все описания и диалоги — они вас принесут массу приятных ощущений.

Итог

Авторы Fell Seal: Arbiter's Mark отлично справились с поставленной задачей и реализовали просто шикарную ролевую игру, которая затягивает на сотни часов прохождения. Здесь столько нелинейных сражений, драматургии и интересных поворотов, что даже перечислять нет смысла — до вечера не успею. И в этом заключается важнейшая особенность проекта, ведь аналогов такого же уровня качества на рынке просто нет. Вам нужно лишь правильно понять сюжет, разобраться в боевой системе и можно покорять этот виртуальный мир.

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