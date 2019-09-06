Обзор Forged of Blood. Редкий представитель жанра

2019-09-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Forged of Blood; [95]
Пришло время окунуться в виртуальный мир стратегии и посмотреть, насколько хорошо вы справляетесь с тактикой, дипломатией и боевыми хитростями. Кому-то эта игра точно понравится и принесет удовлетворение, а кто-то будет вынужден выйти и удалить игру навсегда. Выбор только за вами, а мы сейчас расскажем, почему игра стоит внимания.

Геймплей

Условно игровой процесс Forged of Blood можно разделить на две части — тактическую и стратегическую. Собственно, именно в таком стиле построены практически все современные стратегии, та же Total War построена по этому же принципу. Геймеру нужно двигать фигуры на глобальной карте, продумывая стратегию перемещения и политику своей фракции. Это достаточно интересный и увлекательный процесс, который приносит тьму удовольствия — нужно думать наперед, оценивать массу факторов и стараться выходить победителем из любой сложной ситуации. Например, вы можете захватывать земли и получать с них прибыль, но нужно постоянно сражаться с восстаниями, чтобы они не перекинулись на соседние земли и вы разом не потеряли тьму территорий. Разработчики вынуждают вас постоянно следить за картой и контролировать своих подданных, чтобы не лишится прибыли от захваченных поселений.

Система боя

С боевкой здесь все очень тяжело и если вы надеетесь осилить игру за пару часов, то я спешу вас разочаровать — на самом деле нужно потратить куда больше времени. Начнем с того, что здесь есть система укрытий и она действительно работает. Если вы спрятались за столом или за камнем, то шанс получить стрелу от вражеского лучника крайне мала. Правда, некоторые укрытия можно разрушать. Также стоит понимать, что у персонажей крайне развита ролевая система и если вы дерётесь одним типом оружия, то шанс нанести смертельный удар намного выше, чем если вы будете постоянно менять оружие у своих героев. Добавляем сюда прокачку параметров персонажей вроде силы, выносливости, скорости и так далее, плюс продвинутую систему магии. Получается невероятно многогранная механика боя, которая даже самы опытным фанатам стратегий покажется достаточно сложной.

Графика

Я не могу сказать, что мне прямо понравилась картинка в данной игре, ведь она довольно простая и на уровень ААА-проекта не тянет даже близко. С другой стороны, разработчики продумали довольно интересные локации с тьмой деталей, так что порой погружение в виртуальный мир даже выше, чем у крупных релизов. Здесь буквально в каждой локации вас ждут разнообразные мелкие детали интерьера, красивые текстуры и аутентичное оформление, что позволяет поверить в происходящее на экране. Да, если вы хотите максимально реалистичную картинку, то данная игра не подходит категорически — низкий бюджет чувствуется буквально на каждом шагу. Но, к счастью, это не мешает игре радовать своими локациями, а во время боя вовсе нет времени рассматривать модельки персонажей. Здесь нужно двигаться, драться, думать над стратегией и графика моментально уходит на второй план.

Итог

В последнее время действительно качественных стратегий осталось не так много. Многие крупные разработчики, которые ранее выпускали достойные релизы, сейчас отказались от жанра стратегий в угоду более прибыльным проектам, где можно и внутриигровую валюту продать, и скины, и дополнения. Именно благодаря этому хорошие игры в данном жанре стали еще более ценными, ведь они позволяют заядлым фанатам потратить тьму времени с радостью и наслаждением. Если вы из таких и вам не так уж важна реалистичная графика, то самое время посмотреть в сторону этой игры.

Комментарии и отзывы Forged of Blood
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