Обзор GAMDIAS Artemis E1 Combo. Доступный игровой набор 3 в 1

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В последнее время в магазинах частенько можно наблюдать, как увеличиваются различные комбо-наборы, которые существенно отличаются по своей цене, и приобретать их гораздо выгоднее, чем покупать те же устройства отдельно. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию геймерский набор, состоящий из мышки, гарнитуры и коврика. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании GAMDIAS, модель Artemis E1. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровая мышка Zeus E2

Гарнитура EROS E1

Коврик для мышки NYX E1

Устройства поставляются в стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности EROS E1

Цвет: черный

Звук: стерео

Диаметр динамика: 40 мм

Чувствительность: 125dB + / - 5 dB

Частотный диапазон: 20 Hz -20 KHz

Сопротивление: 32 +/ - 15% Ом на 1 KHz

Материал корпуса: пластик

Материал амбушюр: кожа

Интерфейс: USB для подсветки и 3.5 мм для стерео звука

Кабель: 1,8 м

Особенности Zeus E2

Цвет: черный

Сенсор: оптический

Разрешение: 3200 DPI

Количество кнопок: 5

Подсветка: Дышащая RGB-подсветка

Разрешение (DPI): 1200 / 1600 / 2400 / 3200

Материал: пластик

Интерфейс: USB

Кабель: 1,5 м

Внешний вид и функционал

Устройства отлично вписываются в интерьер любого рабочего места и придадут ему действительно игровой характер. Корпус девайсов выполнен из качественного черного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось, все детали закреплены аккуратно и без всяких зазоров.

Начнем с гарнитуры EROS E1. Устройство отлично садится на голову и сильно не давит, что позволяет использовать гарнитуру при длительных игровых сессиях.

Благодаря регулируемой по высоте дужке вы можете подобрать для себя комфортный уровень.

Оголовье отлично гнется, а для комфорта головы во внутренней части обосновалась мягкая вставка.

40-мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя. При желании их можно быстро снять. Шумоизоляция, на наше удивление, в данной гарнитуре отличное. Вас ничто не будет отвлекать от вашей любимой игры.

Качество звука, для данной ценовой категории, на высоте. Да, низких частот конечно не хватает, однако это не критично. Диапазона громкости более чем достаточно, а благодаря регулятору громкости на одной из чашек и кнопке вкл/выкл микрофона, вы всегда сможете управлять звуком. При этом расположение кнопок очень удобное, что позволяет не искать их.

На левой чашке также расположился регулируемый по вертикале несъемный микрофон, который показывает неплохие результаты при общении через голосовые чаты. Однако вряд ли он подойдет для записи голоса, так как появляются слишком много посторонних шумов.

Особое внимание покупателей привлечет мультицветная подсветка, которой, из-за отсутствия ПО, управлять возможности нет.

Единственный минус, который нам здесь не понравился, так это интерфейс для подключения к ПК. Здесь было использовано сразу три разъема. Вам придется занять два разъема mini jack 3.5 мм и один слот для USB. Кажется было бы куда проще использовать лишь USB, а не использовать его для работы подсветки.

Благодаря своей RGB-подсветке, мышка Zeus E2 отлично вписывается в интерьер.

На верхней части девайса расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесико и кнопка переключения DPI. Всего четыре режима разрешения: 1200 / 1600 / 2400 / 3200 DPI. Менять режим подсветки и настраивать другие функции мышки возможности нет из-за отсутствия ПО.

На тыльной стороне мышки находится подсвечиваемый логотип компании производителя.

На одной из граней можно увидеть две дополнительные кнопки управления: вперед/назад. Чуть ниже, как и на противоположной гране девайса, есть небольшие прорези в виде пчелиных сот, которые позволяют получить лучший хват мышки.

Практически по всему контуру также находится подсвечиваемая вставка.

На нижней части устройства присутствую три тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение по поверхности, а между ними оптический сенсор, который показывает отличные результаты в работе.

Длины кабеля более чем достаточно, однако здесь отсутствует оплетка.

Если говорить в целом, то мышка отлично ложиться на руку и подойдет для пользователей с большим хватом.

Итоги

Порадовало наличие в комплекте поставки еще и коврика под мышку. NYX E1, хоть и не может похвастаться своими размерами, однако перед нами отличный коврик с прорезиненным основанием и тканевым покрытием, что позволяет комфортно чувствовать себя в любой игре. Коврик легко можно переносить даже в своем кармане или рюкзаке.Подведем итоги по игровому набору GAMDIAS Artemis E1 Combo. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление стильную игровую мышку с отличной RGB-подсветкой и неплохую гарнитуру, которая отлично показывает себя в различных играх. Не смотря на свою низкую стоимость, это не дешевые устройства, которые можно купить в любом китайском интернет-магазине. Лично нам кажется, что GAMDIAS Artemis E1 Combo полностью оправдывает свою стоимость и бьет своих конкурентов наповал. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройств, нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.