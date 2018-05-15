Обзор GAMDIAS HERMES E1+DEMETER E2+NYX E1. Геймерский-набор с механической клавиатурой

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Современные геймеры очень щепетильно относятся к выбору игровой периферии, ведь главным оружием любого игромана является многофункциональная клавиатура и мышь. Однако сделать окончательный выбор среди бюджетных решений достаточно тяжело, а флагманские модели сильно бьют по карману. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный игровой набор, состоящий из механической клавиатуры, мышки и коврика. Встречайте, перед вами GAMDIAS HERMES E1+DEMETER E2+NYX E1. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Механическая клавиатура HERMES E1

Подставка для запястья

Игровая мышка DEMETER E2

Коврик для мышки NYX E1

Ключ для извлечения кейкапов

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройства поставляются в массивной упаковке на которой можно найти полную техническую информацию и преимущества данного набора. В комплект поставки входят:

Особенности GAMDIAS HERMES E1

Тип: проводная

Тип клавиатуры: механическая

Подсветка: дышащая

Цвет подсветки: красный

Материал корпуса клавиатуры:алюминий

Подставка под запястья: съёмная

Программируемые клавиши

Мультимедийный клавиши

Шесть пользовательских профилей

Источник питания клавиатуры: от USB порта

Длина шнура: 1.8 м

Программное обеспечение: есть

256 Кб встроенной памяти

GAMDIAS-сертифицированные механические свичи (Brown/Black)

Количество нажатий: до 50 млн. раз

Anti-ghosting 21 клавиша

Две программируемые макро-клавиши

Особенности GAMDIAS DEMETER E2

Тип: проводная

Подсветка: дышащая

Дышащая RGB-подсветка: красный, синий, фиолетовый

6 кнопок управления

Оптический сенсор: 1200/1600/2400/3200 DPI

Вес: 105 г

Длина кабеля: 1.5 м

Особенности GAMDIAS NYX E1

Отлично подходит для лазерных и оптических мышей

100% резина

Компактный размер

Дизайн и функционал

Следует отметить, что в комплекте поставки есть полноценный набор для современного геймера, если не считать гарнитуру. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данного игрового набора.Данный набор отлично подойдет не только для геймеров, но и обычных пользователей, особенно если вы любитель механической клавиатуры. Как нам кажется, устройства полностью оправдывают свою стоимость и сумеют вписаться в интерьер любого рабочего, либо игрового места. К качеству материалов и к самой сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Благодаря металлическому корпусу клавиатуры, устройство существенно прибавило в весе. Раскладка клавиатуры классическая, если не считать однострочную клавишу Enter. Использованный шрифт отлично читается. "Скульптурный" дизайн клавиш, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.

Мультимедийные функции перекочевали на клавиши F2-F8 и работают в паре с клавишей FN. Здесь же находятся еще три дополнительных функций: переключение между режимами WASD и клавишами направлений (FN+F4); синхронная запись макросов (FN+F9); блокировка клавиатуры (FN+F11);

Также следует отметить, что в данной клавиатуре есть возможность настроить сразу шесть пользовательских профилей, и переключаться между ними также легко, как и управлять мультимедийными функциями. Переключаться между ними можно при помощи комбинации клавиш FN+1/2/3/4/5/6.

Геймерам понравится режим игры, позволяющий заблокировать клавиши Windows. Для этого необходимо использовать комбинацию клавиш FN+Game (Windows). Данная функция позволяет избежать случайного сворачивания вашей любимой игры в самый ответственный момент.

Подсветка работает в двух режимах, обычном и дышащем. Изменить красный цвет подсветки возможности нет, однако вы можете прибавить/убавить яркость, либо вовсе отключить ее. Для этого необходимо воспользоваться цифрами 8 и 2 на цифровом блоке, в сочетании с клавишей FN.

Если вам необходимо почистить клавиатуру от пыли и накопившейся грязи, вы можете легко извлечь все клавиши при помощи специального ключа, который спрятался на нижней части клавиатуры. Здесь же находятся две выдвижные ножки для увеличения угла наклона клавиатуры и прорезиненные ножки для предотвращения устройства от скольжения.

Из интересного осталось добавить, что создавать макросы можно не открывая ПО. Достаточно нажать на комбинацию клавиш FN+F9, после чего вы увидите как все клавиши начнут мигать. Далее прожимаем необходимую комбинацию клавиш и еще раз нажимаем на FN+F9. Далее необходимо назначить созданный макрос на одну из предложенных клавиш: Пробел (G1), B (G2). К сожалению, добавлять на другие клавиши макросы возможности нет. Однако лично нам кажется, этого вполне достаточно.

Особенно понравилось то, что в комплекте с устройствами есть эргономичная опора под запястья, которая обеспечивает комфорт для продолжительной игры.

Кроме того, следует отметить, что на нижней части клавиатуры есть два тоннеля для того, чтобы провести по нему кабель для питания, чтобы он не мешался на рабочем столе и был аккуратно спрятан.

Игровая мышка DEMETER E2, как нам кажется, идеально дополняет клавиатуру HERMES E1. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, с матовым покрытием на верхней части.

Сверху обосновались основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесико прокрутки и кнопка переключения DPI, всего четыре режима: 1200/1600/2400/3200 DPI. Диапазона DPI более чем достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень.

На левой грани можно увидеть дополнительные кнопки управления: вперед/назад.

Следует отметить, что на боковых гранях девайса есть небольшие выступы под пальцы, что позволяет получить лучший хват.

На нижней части устройства расположились четыре тефлоновые ножки, а между ними оптический сенсор, который показывает неплохие результаты в работе.

Форма мышки удобная, и отлично подойдет даже пользователя с большим хватом.

Что касается RGB-подсветки, она дышащая, где было использовано три цвета: красный, синий и фиолетовый. Цвета меняются при переключении DPI, однако управлять ими, из-за отсутствия ПО, возможности нет.

Коврик под мышку, как нам кажется, в данном наборе больше идет в качестве приятного бонуса. Лично нам показалось, что он слишком мал, однако, скорее всего, это связано с тем, что мы привыкли использовать более крупные варианты. Но это не говорит о том, что разработчики подсунули покупателям дешевое решение, наоборот, перед нами действительно качественный, резиновый коврик, с отличным скольжением для мышки.

Программное обеспечение

Не секрет, что компания GAMDIAS использует универсальное программное обеспечение, которое подходит практически для всех ее устройств. Если вы имели честь, использовать продукцию данной компании и у вас уже есть ПО, то устанавливать что-то дополнительное не нужно. Устройство автоматически определяется и легко настраивается. Меню разделено на несколько вкладок, где вы можете настроить под себя каждый профиль по отдельности, создать, либо изменить уже созданные макросы и многое другое. Другими словами, в настройке сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи.

Итоги

Подведем итоги по игровому набору от компании GAMDIAS. Начнем с того, что за небольшую цену вы получаете под свое управление отличную механическую клавиатуру с подсветкой и игровую мышку, которые отлично показывают себя в работе. Если покупать подобные устройство отдельно, лично нам кажется, что вы потратите куда больше денег. Клавиатура выполняет все необходимые функции для современного геймера, а дышащая подсветка придает некий характер. Данные устройства отлично подойдут и для обычных пользователей, которые могут долго засиживаться перед дисплеем компьютера. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, отличный дизайн, наличие подсветки, наличие программного обеспечения и конечно же цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, в любом случае устройство бьет своих конкурентов наповал. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.