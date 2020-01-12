Обзор GENIUS Scorpion Spear Pro. Игровая мышка с подсветкой

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую игровую мышку от компании Genius, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель Scorpion Spear Pro с отключаемой подсветкой.

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 1200 рублей. GENIUS Scorpion Spear Pro поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя саму мышку и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете со стилизованными вырезами. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху размещены правый/левый клик мышки и колесико прокрутки. Кроме того, сюда же выведена кнопка переключения Dpi и две дополнительные кнопки G1/G2, функционал которых переназначить нельзя.

На тыльной стороне можно увидеть логотип и подсвечиваемую область.

Изменить работу подсветки возможности нет. Она работает в дышащем режиме и переливается несколькими цветами.

Однако ее, при необходимости, можно отключить. Для этого на нижнюю часть устройства выведен переключатель, который расположен рядом с оптическим сенсором и тефлоновыми ножками. Максимальное разрешение мышки составляет 3200 Dpi. Как нам кажется, этого вполне достаточно для комфортного пользования.

Слева расположены две настраиваемые кнопки управления под большой палец.

На противоположной стороне находятся лишь прорези для подсветки.

Кабель для питания в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

На официальном сайте компании производителя вы можете скачать ПО, позволяющее переназначить функционал некоторых кнопок управления. Разобраться в настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. В первой вкладке пользователям дается возможность переназначить функционал кнопок управления и записать макросные команды.

Вторая вкладка позволяет изменить скорость курсора, прокрутки и двойного нажатия.

Итоги

Подводя итоги по GENIUS Scorpion Spear Pro, следует отметить, что перед нами отличное решение для геймеров, которые ищут для себя недорогую и в то же время многофункциональную игровую мышку с подсветкой. Устройство удобно ложится в руку и им очень удобно управлять. Мышка сделана для правшей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, неплохая начинка, отключаемая RGB-подсветка, наличие дополнительных кнопок управления и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.