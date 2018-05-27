Обзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыха

2018-05-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Gembird KB-6050LU-UA; [162]
Мы достаточно часто пишем про игровую периферию вроде клавиатур или наушников, но далеко не всем это необходимо. Давайте не будем забывать, что пользователи не только в игры играют, но и работают с текстом, видео или фото, общаться в социальных сетях, фильмы смотрят. Для большинства казуальных пользователей необходимости в игровой клавиатуре нет, а значит нужно посмотреть в сторону более обычных вариантов, которые за адекватные деньги позволят наслаждаться работой с компьютером. Сегодня у нас на обзоре классная клавиатура Gembird KB-6050LU-UA, которая шикарно подойдет для рабочих задач и не только.

Комплект поставки

Поставляется клавиатура в достаточно компактной упаковке, которая лишь немного превышает размеры самого девайса. Упаковка представлена прозрачным блистером, внутри находится более прочная бумага, а уже там клавиатура запакована. Выглядит достаточно интересное и вы сразу без распаковки можете посмотреть как устройство выглядит на самом деле.

Комплект не очень богатый — сама клавиатура и немного бумажек. Собственно, это недорогая клавиатура для работы с компьютером, так что ожидать внутри чехлов или чего-то в таком духе я бы и не стал. Все сделано хорошо, прочно и надежно, без лишних дополнительных фишек, которые бы повышали конечную стоимость продукта.

Дизайн корпуса

Внешний вид клавиатуры демонстрирует нам, что это девайс для серьезной работы, а не для игрушек. Нет ничего лишнего — лицевая панель полностью черная, без логотипов и красочных вставок. Просто черная панель с клавишами аналогичного цвета. Выглядит очень привлекательно и практично — клавиши не пачкаются, что очень важно при активной работе с компьютером.

Клавиш здесь 104 штуки, то есть это классическая раскладка. Расстояние между кнопками вполне адекватное, можно печатать вслепую. Отдельно стоит похвалить наличие подсветки на три цвета — бирюзовый, синий и зеленый. Это позволит вам в темноте работать с клавиатурой и быстро находить нужные вам символы.

По краю клавиатуры расположена оранжевая полоса, она придает устройству более привлекательного вида. Не могу сказать, что это очень важный декоративный элемент, но без него девайс выглядел бы более просто. А так это вариант с изюминкой для тех, кто хочет от клавиатуры в первую очередь удобства, комфорта и качественной сборки.

Ощущения от работы

На своем ПК я обычно набираю обзоры, работаю с изображениями, обрабатываю видео. Для всех этих задач обычно я использую механическую клавиатуру, но когда попробовал эту модель, механика ушла на второй план. Здесь важное преимущество в том, что данная новинка является мембранной клавиатурой. Она очень тихая и не щелкает как механика, у нее очень мягкий и приятный ход, набирать тексты на такой клавиатуре одно удовольствие. Так что с текстовой составляющей вообще проблем не возникло, я работал неделю на этой модели и она показала себя просто отменно.

И, конечно, подсветка дает массу преимуществ. Днем это не очень нужно, но ночь, в темноте, очень легко работать с текстом или видео, ведь любой символ найти не составит особого труда. Ощущения от работы с продуктом исключительно положительные.

Итог

Стоит понимать, что это очень доступный вариант клавиатуры для тех, кто хочет работать с текстом, офисным пакетом программ, с видео и фото. То есть, если вы планируете именно работать, то это лучший вариант за свои деньги — удобная раскладка, мягкий ход клавиш, подсветка, компактный корпус. Для игр это тоже подходящий вариант, конечно же, просто здесь нет такого набора ПО и вариантов подсветки, чтобы вы могли макросы записывать. Все же, продукт создавали для других целей.

Комментарии:
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