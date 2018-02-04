Обзор Gembird MUSG-05. Настоящий звездолёт

2018-02-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Gembird MUSG-05; [214]

Вступление

Игровые мышки давно перестали быть просто устройством для ввода информации, теперь игровой девайс стал настоящим проявлением своего характера, уровня достатка и вкуса. Если вы играете в браузерные игры и вам ничего помимо редких кликов не нужно, то берите офисное устройство и пользуйтесь, если же хотите играть с удовольствием в самые топовые игровые проекты и наслаждаться своим грызуном на сто процентов, то нужно посмотреть в сторону Gembird MUSG-05. Эта мышка, без всякого сомнения, позволяет вам получать не только положительные эмоции от сражений в интернете, но и преимущество в сравнении с игроками, которые используют более простые варианты игровой периферии.

Сегодня я расскажу о данной мышке более подробно, дабы все пользователи понимали какие здесь есть преимущества и почему эту мышку я могу рекомендовать абсолютно всем и каждому. Хотя, скажу небольшой спойлер, за свои деньги у девайса банально нет конкурентов на рынке, способные выдать такой же набор возможностей. То есть, если вы посмотрите на всю начинку мышки, на ПО и характеристики, потом на стоимость, то вопросов не останется и большинство устройств с аналогичным набором плюшек стоит на пару порядков дороже, это как минимум.

Видео обзор

Внешний вид

В плане дизайна корпуса меня мышка полностью удовлетворила, даже осталось какое-то странное ощущение, что внешний вид копировали с дизайна космического корабля пришельцев, серьезно. При том, я просмотрел массу вариантов в сети и не смог найти аналогичного дизайна, то говорит о пристальном внимании компании к таким мелочам, как особенности уникального корпуса. Для меня это не так важно, ведь даже если мышка копирует какие-то решения других продуктов, то меня это не разочарует, но здесь все очень интересно, уникально и круто, за что сразу ставим плюсик в карму.

Левая и правая клавиша мыши здесь выполнены в форме лепестков (или мне так кажется), они отдельно расположены на корпусе и никак не соединяются друг с другом.

Колесо прокрутки выполнено в серебристом цвете, очень хорошо ложится под палец и пользоваться им очень легко, нет ощущения тряски или скрипа, ничего в креплении не болтается и это действительно классный бонус. Не перестаю удивляться тому, что у мышек данного бренда колесико прокрутки всегда хорошо закреплено.

Под колесом прокрутки находятся клавиши повышения и понижения DPI, они выполнены в виде стрелочек, обе указывают вверх, что сначала сбивает с толку, ведь обе стрелки, как бы, повышают значение, но на самом деле они лишь меняют профили DPI.

Под ладонью пользователя у нас располагается логотип компании, он светится и выглядит весьма привлекательно, хотя отличий от предыдущих мышей компании нет - логотип классический.

На левой грани мыши есть две клавиши, вперед и назад, между ними есть пластиковая заглушка, она не дает вам промазывать мимо нужной кнопки во время активной игры или работы с браузером.

Нижняя грань выполнена из серебристого материала. на ощупь - пластик, но в характеристиках мышки указано, что в конструкции имеются и металлические элементы. Правда, я все же склоняюсь к мысли, что нижняя панель выполнена из пластика, так как магниты на нее не реагируют. Буду рад, если я неправ и там все же алюминий какой-то.

Отдельно стоит похвалить внутреннее расположение компонентов устройства - внутри у нас виден «скелет» продукта, есть декоративные пружины, подсветка там пробивается, добавляет пафоса внимание к мелким деталям и винтикам.

Внешний вид мышки меня очень порадовал - она легкая, всего 160 грамм, в руке лежит шикарно, но об этом позже поговорим, плюс материалы корпуса приятные, не так сильно пачкаются, как глянец, плюс смотрится такой звездолет очень и очень классно.

Характеристики

Характеристики
ИнтерфейсUSB 2.0
СенсорAvago A3050
Разрешение600 - 4000 DPI
Частота1000 Гц
Ускорение16G
Время жизни10 млн. нажатий
МатериалыABS+метал
Длина кабеля1.5 м
Размеры128 x 80 x 45 мм
Вес160 г

Опыт использования

Я являюсь большим фанатом самых разных игровых жанров и проверил данного грызуна сразу в нескольких проектах. Например, поиграл в CS GO, это отличный пример шутера с точным позиционированием курсора, поиграл в Лигу Легенд и получил массу удовольствия от использования мышки во время монтажа видео. Конечно, я играл и в другие проекты, но это не так важно, как мои ощущения от этого процесса. Мышка идеально лежит в руке, вот прямо миллиметр в миллиметр подходит для моей ладони и ладонного хвата. Клавиши нажимаются четко, колесо прокрутки вообще космически-крутое, боковые кнопки расположены интересным образом и позволяют нажимать их более четко и точно.

Не скажу, что мышка превратила меня из обычного игрока в настоящего профи и теперь можно в киберспорт идти. Нет, но она дала мне достаточно комфорта для того, чтобы я мог каждый день играть и полностью погружаться в процесс, не думая о разного рода проблемах, трудностях и дискомфорте.

Отдельно хочется похвалить софт, который идет в комплекте на диске. К сожалению, не у всех есть оптические приводы в компьютерах, а на сайте производителя найти ПО мне не удалось, так что придется немного потанцевать с бубном, дабы этот софт получить. Но, в остальном, ПО отличное.

Итог

Стоит отметить, что подводить итоги по таким девайса всегда достаточно сложно. Мне мышка очень понравилась - она выглядит стильно, у нее дорогие и дико-приятные материалы корпуса, которые хочется трогать и трогать, есть программное обеспечение весьма классное, начинка здесь на уровне пред-флагманов конкурентов. При этом, стоимость у мышки очень даже низкая. То есть, буквально за двадцать долларов вы получаете гаджет, у которого есть все необходимое.

Вы можете долго говорить о том, что у топовых моделей выше разрешение сенсора, что там подсветка RGB, а здесь нет, но это все мелочи и маркетинг. У этой модели есть все, что нужно, для комфортной игры. При том, без компромиссов, я не говорю, что мышка хороша за свои деньги, она хороша в принципе.

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