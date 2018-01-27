Обзор Gembird MUSG-06. Играть будет интереснее

Сегодня у нас на обзоре очень интересная игровая мышка Gembird MUSG-06, которая меня очень удивила своим внешним видом и качеством сборки. Сегодня никто уже не покупает просто мышку, все хотят игровой девайс, который станет настоящим инструментом для покорения виртуальных миров.

Комплект поставки

Все хотят подсветку, ПО, крутую начинку и все в таком духе, однако весь этот набор функций частенько встречается лишь на достаточно дорогих устройствах, которые не каждому по карману. Да и зачем платить столько денег, если можно спокойно приобрести продукт за адекватные деньги и играть себе в удовольствие каждый день?Данный продукт меня порадовал, сразу скажу, и порадовал по всем параметрам - комплект поставки, дизайн, характеристики, ощущения в игре. Так что, если вы не фанат чтения длинных статей, я дам вам небольшой спойлер - мышка за 20 долларов дает громадный набор возможностей и позитивных эмоций, что позволит вам играть с наслаждением, пользоваться ею каждый день и не переживать ни о чем. Давайте же посмотрим на то, что нам предлагает производитель.Поставляется мышка в фирменной коробке - выглядит очень круто и стильно, в такой же коробке поставлялась мышка Gembird MUSG-04 и тогда я тоже был в восторге. Цветная полиграфия высокого качества, на передней панели описаны ключевые особенности продукта, на тыльной стороне есть все характеристики девайса.

На лицевой стороне находится дверца, за которой вы найдете саму мышку в пластиковом боксе и с левой стороны есть картинка с мышкой и ее клавишами, плюс изображение программного обеспечения. В комплект поставки входит сама мышка, макулатура и диск с ПО. Здесь многие начнут говорить, что дисками уже никто не пользуется (да я и сам уже не помню, когда последний раз видео оптический привод), но это не значит, что он там не нужен. Некоторым пользователям проще загрузить ПО с диска, чем возиться с загрузкой из сети.

Характеристики

Отмечу качество упаковки - мышка в боксе сидит надежно, не болтается, кабель размещен в отдельном отсеке. Вроде мелочи, а приятно.Начну с того, что это проводная игровая мышка, которая рассчитана на настоящего геймера, желающего получить от своего игрового грызуна максимум возможностей. Здесь установлен сенсор Avago A3050, это очень интересная модель, ее устанавливают на большинство мышей топового сегмента, на некоторые гаджеты среднего уровня. Отличный сенсор, его не срывает даже при очень резких движениях на поверхностях с яркими рисунками, не говоря уже о полностью черных коврах. Собственно, эта деталь начинки уже делает мышку весьма и весьма привлекательной для того, кто разбирается в игровой периферии и компонентах.

У данного сенсора чувствительность от 600 до 4000 DPI, от 600 до 1200 DPI шаг в 200 единиц, потом 1800, 2000, 2400 и 4000 DPI. То есть, у вас будет достаточно гибкая настройка чувствительности под свои нужды и определенные игровые проекты.

Срок жизни переключателей под правой и левой клавишей мыши составляет 10 миллионов нажатий, что именно тут за переключатели установлены - не указано. Но, десять миллионов это весьма приличный срок, так что жаловаться не приходится. У топовых мышей именитых брендов срок жизни редко превышает данный показатель, это тоже важно.

Дизайн корпуса

Так же стоит отметить 7-цветную подсветку, она выглядит привлекательно и на фото, к сожалению, всю красоту передать сложно, но я пытался.Дизайн продукта оказался намного интереснее, чем я ожидал. Собственно, перед написанием обзора, пока мышка шла почтой, я ознакомился с изображениями из сети и у меня были определенные ожидания к данному девайсу, но на деле все оказалось намного лучше.

Корпус мышки выполнен из матового черного пластика, даже чем-то софт-тач напоминает, из-за чего мышка просто идеально лежит в руке, не скользит, не приносит дискомфорта. Для меня, как активного геймера, это является важным моментом, так как глянцевые мышки во время активных баталий вполне могут выскальзывать из руки, держать их менее удобно, чем матовый вариант. С другой стороны, матовая мышка собирает отпечатки пальцев и следи ладоней, периодически ее придется протирать, но, думаю, это не такая уж проблема.

Очень интересный момент - левая и правая клавиша мыши здесь являются одним целым, это один пласт пластика, который совершенно не скрипит и не издает лишних звуков, плюс из-за такой конструкции нажимается клавиша по всей длине, можно практически у самого основания клавиши нажимать и переключатель срабатывает. Это круто, так как у вас будет возможность играть как ладонным хватом, так и хватом «коготь», для многих это важно.

На левой грани мышки у нас расположены клавиши вперед назад и достаточно большая платформа для большого пальца. Нажимаются клавиши легко, без лишних усилий, но нажатие ощущается, клавиша внутрь не проваливается. Площадка под большой палец, конечно же, порадовала - так держать мышку куда удобнее.

На правой грани имеется такая же площадка для мизинца, но вот клавиш управления здесь уже нет. Впрочем, это мышка для правшей, так что делать там какие-то клавиши никто и не собирался.

Под вашей ладонью будет располагаться логотип компании, он подсвечивается, плюс есть полосы из полупрозрачного пластика, которые позволяют пробиваться подсветке наружу. Смотрится подсветка здесь добротно, стильно, да и областей с подсветкой достаточно много.

Чуть выше от логотипа расположены клавиши переключения профилей DPI, они выполнены в форме треугольников и понять какой профиль вы ставите очень легко.

Порадовало колесо прокрутки, оно смотрится добротно, не шатается, не прокручивается и благодаря выступам на корпусе вы легко сможете ухватиться пальцем и прокрутить колесо. Вы удивитесь, но даже топовые мышки на рынке иногда разочаровывают своим колесом прокрутки.

Программное обеспечение

Итог

На нижней грани мыши расположена пластиковая панель серебристого цвета, сначала я даже подумал, что это алюминий, но, конечно же, это пластик с покраской. Стоит отметить, что в описании продукта на официальном сайте все же указано, что материалы корпуса ABS(это обозначение пластика)+металл. Так что, может я ошибаюсь, но магнит на эту панель не реагировал, и если я все же ошибся - прошу прощения. Не специально. А может ножом царапнуть? :)На нижней грани так же есть три больших ножки, которые позволят мышке легко скользить по игровой поверхности. Да и стереть такие большие ножки будет проблематично даже за два-три года, как мне кажется.За дизайн мышке ставим самую высокую оценку - она выглядит очень стильно, очень привлекательно и дорого, плюс материалы корпуса располагают к тому, чтобы вы играли с комфортом и наслаждением.В комплекте идет диск с программным обеспечением, вы так же можете скачать ПО по ссылке ниже (Яндекс.Диск), так как на официальном сайте производителя найти это ПО я не смог и решил вас спасти, если вдруг у вас нет оптического привода.Программное обеспечение дает ряд классических функций, к которым вы уже должны были привыкнуть, если пользовались мышками с ПО в комплекте.На первом экране у нас в левой части указаны все клавиши мышки, вы можете нажать на каждую и переназначить ее. Справа от рисунка самой мышки у нас ползунки с частотой опроса (поставьте на 1000, изначально стоит 500 Гц), так же ползунок чувствительности, скорости прокрутки и парочка галочек для не сильно нужных функций.На втором экране у нас четыре уровня DPI, вы можете настроить для каждого цвет подсветки (один из семи цветов можно выбрать), плюс поставить чувствительность. В правой части экрана расположены функции подсветки, там масса настроек, в которых стоит разобраться - тогда мышка станет еще более круто выглядеть.Последним окном (не считая окно поддержки) является окошко с макросами. Там все просто и понятно, вы можете записать нужные вам макросы и дабы не писать еще два экрана текста о том, какие бывают макросы, я посоветую вам ввести в поиск Google фразу «макросы для мышки» и там вам все детально распишут, можно настроить массу полезных для игры штук.И, конечно, у вас есть пять профилей - вы можете настроить для каждого профиля свои настройки подсветки, чувствительности и так далее, потом переключаться между ними и не менять настройки постоянно. Например, для шутера - одни настройки, для Dota 2 - другие.У меня есть целый ряд требований к игровой мышке, ведь это не просто устройство ввода, сейчас это инструмент для побед в сети, а инструмент должен быть идеальным. Или приближенным к этой характеристике. Я требую от мышки хорошего железа - правильный сенсор и качественные переключатели, плюс наличие ПО, ведь без него настроить мышку под себя будет весьма проблематично.

Далее, мышка должна быть удобной по форме, у нее должны быть приятные материалы корпуса и все должно быть собрано достойно. После этого я уже смотрю на привлекательность дизайна, на подсветку и прочие детали, которые являются уже декоративными, а не основными.

Данный продукт полностью отвечает моим требованиям, а я ведь далеко не обычный пользователь и имею более придирчивый взгляд, чем большинство обычных геймеров. Здесь отличное железо, невероятно привлекательный корпус и приятные материалы, отличное ПО, в котором есть все необходимое. Плюс, мышка стоит около 20 долларов, это достаточно дешево, особенно при таком наборе преимуществ. Что думаете?